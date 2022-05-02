Медикаментозные ошибки — это ошибки, совершаемые врачами, другими работниками здравоохранения, фармацевтами и пациентами в процессе назначения, выдачи, приема и хранения лекарственных препаратов. Медикаментозные ошибки могут приводить к возникновению различных заболеваний или усугублять уже имеющиеся заболевания. В США медикаментозные ошибки ежегодно обходятся системе здравоохранения в сумму до 177 млрд. долларов США (в зависимости от определения понятия «медикаментозная ошибка»). (См. также раздел Обзор лекарственных препаратов).

Медикаментозные ошибки могут вызываться следующими причинами:

Люди запутываются и принимают лекарственные препараты неправильно.

Врачи выписывают не тот препарат или не в той дозе, которая требуется.

Вследствие неверного прочтения выписанного врачом рецепта или надписи на упаковке с препаратом фармацевты выдают не тот препарат или не ту дозу препарата.

Лица, ухаживающие за пациентом, вследствие неверного прочтения этикетки на емкости с лекарственным препаратом, дают пациенту не тот препарат или препарат в неверной дозе.

Лица, ухаживающие за пациентом, дают препарат не тому человеку.

Фармацевт или сам пациент нарушает правила хранения препарата, вследствие чего он теряет свою силу.

Пациенты применяют просроченный лекарственный препарат.

Пациенты принимают лекарственный препарат с пищей, тогда как он лучше всего всасывается натощак, или принимают его натощак, когда пища необходима для предупреждения побочных эффектов.

Медикаментозные ошибки чаще всего являются результатом того, что люди путают, когда и как принимать предписанные им лекарственные препараты, вследствие чего принимают не тот препарат или препарат в неверной дозе. Люди чаще всего путают препараты по следующим причинам: они помещают более одного вида препарата в одну емкость, стертый текст на емкости с препаратом; они не понимают инструкции, указанные на емкости с препаратом; в наличии имеется более одной емкости с одним и тем же препаратом и/или столько емкостей с различными лекарственными препаратами, что пациент уже не уверен, какой из них когда следует принимать (и какие он уже принял).

Использование таблетниц Таблетница Изображение Фото любезно предоставил д-р Роберт С. Портер (Robert S. Porter, MD). Таблетницы могут быть полезны, особенно когда пациенты в течение дня принимают несколько разных лекарственных препаратов. Эти пилюльные коробочки имеют несколько отделений для каждого дня недели и до 4 отделений на каждые сутки. Сами пациенты или лица, осуществляющие за ними уход, помещают в эти органайзеры для медикаментов количество лекарственных препаратов, необходимое на неделю. Например, если лекарственный препарат предписано принимать один раз в сутки утром, соответствующую его дозу необходимо поместить в отсек «утро» каждого дня. В соответствующее время суток пациенты принимают все лекарственные препараты, помещенные в соответствующее отделение. Поскольку все лекарственные препараты, помещенные в соответствующее отделение, принимаются в одно и то же время суток, тот факт, что разные лекарственные препараты принимаются одновременно, не имеет значения. Кроме того, что такого рода органайзеры для медикаментов служат для пациентов напоминанием, они позволяют лицам, ухаживающим за пациентом, контролировать принял ли он свои лекарственные препараты.

Понимание назначений Необходимо, чтобы люди имели четкое представление о том, когда и каким образом принимать лекарственные препараты уже в тот момент, когда они забирают выписанный им рецепт. Если у них нет такого понимания, они должны попросить фармацевта объяснить им, как принимать те или иные лекарственные препараты.

Назначение лекарственных препаратов Иногда врачи делают ошибки, выписывая лекарственные препараты, в особенности это касается определенных категорий пациентов. Лица старшего возраста, беременные женщины и дети находятся в этом отношении в группе повышенного риска, поскольку в сравнении с остальными пациентами им часто требуются другие препараты, другие дозировки или и то, и другое. К ошибкам другого рода относятся лекарственные взаимодействия, при которых один препарат усиливает или ослабляет действие другого. Лекарственные взаимодействия более вероятны у людей, принимающих многие лекарственные препараты. Чтобы свести к минимуму риски данного рода, врачам необходимо быть в курсе всех препаратов, которые принимают их пациенты, в том числе — выписанных другими работниками здравоохранения и безрецептурных препаратов. Пациенты должны вести и обновлять список всех принимаемых ими лекарственных препаратов с указанием дозировок и носить этот список на все визиты в учреждения здравоохранения или иметь с собой на случай поступления в отделение неотложной помощи. Если имеются какие-либо сомнения в отношении того, какие используются лекарственные препараты, то пациента могут попросить принести с собой все свои лекарственные препараты на визит в учреждение здравоохранения.

Выдача и применение лекарственных препаратов Существует вероятность того, что в учреждении здравоохранения лекарственные препараты могут выдавать/вводить неверно. Лекарственный препарат может быть введен не тому пациенту, не в то время или не тем путем. Например, препарат могут по ошибке ввести в вену (внутривенно) в то время, как его нужно было принять внутрь. Определенные препараты необходимо вводить в вену медленно, при этом некоторые препараты нельзя давать одновременно. Во многих медицинских учреждениях имеются компьютеризированные аптечные системы, которые выдают каждую дозу назначенного пациенту лекарственного препарата, помечая ее штрих-кодом, который сканируется и сопоставляется с идентификационным браслетом пациента. Такие системы позволяют снизить частоту медикаментозных ошибок.

Надлежащее хранение лекарственных препаратов Фармацевты обязаны хранить лекарственные препараты надлежащим образом. Например, многие препараты необходимо хранить в прохладном месте, а некоторые — в холодильнике. Аптеки, высылающие лекарства по почте, должны принимать все меры к тому, чтобы лекарственные препараты не перегревались в ходе транспортировки. Если пациенты нарушают правила хранения лекарственных препаратов дома, лекарственные препараты могут потерять активность до истечения срока годности. Пациент должен проверить этикетку лекарственного препарата, чтобы выяснить, нужно ли его хранить в холодильнике или в прохладном месте. С другой стороны, лишние предосторожности усложняют прием пациентами лекарственных препаратов надлежащим образом и приводят к неоправданным затратам времени пациентов. Например, закрытые флаконы с инсулином необходимо хранить в холодильнике, но открытый флакон можно без опаски хранить вне холодильника. Кроме того, если дети не имеют доступа к лекарственным препаратам, их можно хранить в оригинальных флаконах, которые ребенок не может открыть, без крышки с защитой от вскрытия детьми.

Применение просроченных лекарственных препаратов Иногда люди по ошибке принимают лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Лекарственные препараты с истекшим сроком годности часто лишены эффективности, поскольку со временем лекарственные вещества распадаются. Однако некоторые лекарственные препараты (например, аспирин или тетрациклин) распадаются с образованием токсичных веществ; прием таких просроченных препаратов может фактически причинять вред.