Не при всех укусах ямкоголовых змей в рану попадает яд. Если укус не болит и не вызвал припухлость в первые 30–60 минут, скорее всего яд в вас не попал. Если место укуса сочится, это может быть признаком яда.

После ядовитого укуса ямкоголовой змеи у вас будет:

покраснение и припухлость примерно через 30–60 минут после укуса;

синяки и стянутость кожи, возникающие через 3–6 часов после укуса;

волдыри, наполненные кровью, рядом с местом укуса.

Рана от укуса змеи Изображение Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Арнольдом.

У вас может возникнуть сильная припухлость. Припухлость обычно ухудшается в течение нескольких дней.

Если в вас попало много яда, у вас также может быть:

слабость и спутанность сознания;

тошнота и рвота;

Кровоточивость десен

кровь в рвоте, кале или моче;

затрудненное дыхание, особенно если вас укусила мохавская гремучая змея.

Через несколько часов у вас может быть: