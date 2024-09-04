Людей кусают как ядовитые, так и неядовитые змеи. Ядовитые змеи могут вводить в место укуса яд. В США люди редко умирают от змеиных укусов. В некоторых других странах есть ядовитые змеи, из-за которых умирает множество людей.
В США живут лишь несколько видов ядовитых змей:
Наиболее распространенные из них: ямкоголовые змеи, такие как гремучие змеи, медянки и щитомордники.
Редко встречаются: коралловые змеи.
Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Изображение любезно предоставлено CDC/Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Изображение любезно предоставлено Эдвардом Дж. Возняком (Edward J. Wozniak), доктором ветеринарных наук, кандидатом наук, через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Фотография любезно предоставлена Майком Кардуэллом (Викторвилл, Калифорния).
Большинство ядовитых укусов вызваны гремучими змеями. Укусы коралловых змей очень редки.
Каковы симптомы укуса змеи?
Укусы неядовитых змей вызывают небольшие, немного болезненные, проколы. Однако, если вы боитесь укуса, у вас может быть учащенное дыхание, выступить пот, вы можете почувствовать тошноту или учащенное сердцебиение. Эти симптомы могут навести на мысль, что вас укусила ядовитая змея.
Укусы ядовитых змей вызывают различные симптомы в зависимости от:
вида змеи;
размера змеи (у больших змей больше яда);
количества введенного яда (змея может впрыснуть разное количество яда);
того, какая часть тела была ужалена;
вашего возраста, массы тела и состояния здоровья.
Симптомы укуса ядовитой ямкоголовой змеи
Не при всех укусах ямкоголовых змей в рану попадает яд. Если укус не болит и не вызвал припухлость в первые 30–60 минут, скорее всего яд в вас не попал. Если место укуса сочится, это может быть признаком яда.
После ядовитого укуса ямкоголовой змеи у вас будет:
покраснение и припухлость примерно через 30–60 минут после укуса;
синяки и стянутость кожи, возникающие через 3–6 часов после укуса;
волдыри, наполненные кровью, рядом с местом укуса.
Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Арнольдом.
У вас может возникнуть сильная припухлость. Припухлость обычно ухудшается в течение нескольких дней.
Если в вас попало много яда, у вас также может быть:
слабость и спутанность сознания;
тошнота и рвота;
Кровоточивость десен
кровь в рвоте, кале или моче;
затрудненное дыхание, особенно если вас укусила мохавская гремучая змея.
Через несколько часов у вас может быть:
Головная боль
нечеткое зрение;
опущение век;
Сухость во рту
Покалывание, онемение или металлический привкус во рту, если вас укусила гремучая змея
Симптомы укуса коралловой змеи:
боль и припухлость в месте укуса практически отсутствуют;
через несколько часов место укуса может начать чесаться;
мышечная слабость, которая со временем ухудшается.
У вас также может быть:
размытое зрение или двоение в глазах;
слабость и спутанность сознания;
затрудненное дыхание;
затрудненная речь или глотание.
Что делать, если меня укусит змея?
Если вас укусит змея и у вас появятся симптомы, немедленно отправляйтесь в больницу. В ожидании медицинской помощи:
отстранитесь подальше от змеи;
держите укушенную руку или ногу ниже уровня сердца;
старайтесь сохранять спокойствие и неподвижность;
снимите украшения и плотную одежду с места укуса.
Что нельзя делать:
не разрезайте место укуса и не пытайтесь высосать яд из места укуса (это не поможет);
не прикладывайте пакет со льдом (это вредно);
не накладывайте плотную повязку или жгут (это вредно);
не пытайтесь поймать змею, чтобы показать ее врачу (если змея мертва, достаточно сделать снимок мобильным телефоном);
если медицинская помощь далеко (например, вы находитесь в кемпинге), и у вас нет никаких симптомов, сполосните место укуса водой с мылом. Следите за признаками заражения, как и при любой другой мелкой ране.
Как врачи могут определить, является ли змеиный укус ядовитым?
Чтобы узнать, является ли змеиный укус ядовитым, врач осмотрит место укуса. Врач спросит, как выглядела змея. Врач также расспросит о ваших симптомах.
Как узнать ямкоголовую змею?
Ямкоголовые змеи обладают рядом характерных особенностей, по которым их можно отличить от неядовитых змей:
Неядовитые змеи обычно имеют следующие признаки:
Увидев змею без клыков, не стоит думать, что она неядовита — возможно, клыки просто втянуты.
Форма укуса иногда может помочь узнать, является ли змея ядовитой:
Укусы неядовитых змей обычно оставляют ряды мелких царапин.
Укусы ядовитых змей обычно оставляют один или два больших прокола (отверстия).
Как врачи лечат змеиные укусы?
При укусе неядовитой змеи врачи будут лечить его так же, как они лечат другие колотые раны. Они сделают следующее:
очистят рану;
при необходимости, выпишут лекарство для устранения инфекции;
проверят, делали ли вам прививку от столбняка за последние 5 лет, и сделают ее, при необходимости.
При укусе ядовитой змеи врач:
обычно введет вам змеиное противоядие (лекарство, которое действует против конкретного яда) внутривенно (через капельницу).
госпитализирует вас на 6–8 часов, чтобы проследить за вашими симптомами, или дольше, при необходимости;
отправит вас в реанимацию в больницу, если вы получили большое количество яда.