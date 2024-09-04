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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Укусы животных

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Большинство укусов млекопитающих в США — это укусы собак и кошек:

  • От укусов собак обычно появляются ссадины и раны на коже.

  • Укусы кошек — это глубокие проколы, в которые часто попадает инфекция.

Укусы диких и домашних животных (таких как лошади, коровы и свиньи) встречаются редко. Укусы крупных животных могут нанести серьезный вред. Укусы мелких животных могут вызвать заражение.

Что делать в случае укуса животного?

Нужно обработать рану, а затем обратиться к врачу:

  • промойте рану большим количеством воды с мылом;

  • не наносите на рану спирт, йод или другие антисептики;

  • остановите кровотечение — приложите к ране чистую ткань и прижмите ее;

  • сразу обратитесь к врачу.

Какие проблемы вызывают укусы животных?

  • Укусы животных могут вызвать заражение.

  • Инфицированный укус может вызывать боль, покраснение и припухлость.

  • Редко укусы некоторых животных могут вызвать бешенство.

Бешенство — это смертельный вирус, которым можно заразиться в результате укуса животного. Бешенством можно заразиться только от животного, которое само заражено бешенством. Не все животные могут заразиться бешенством.

В США домашние животные обычно привиты от бешенства, поэтому бешенство у домашних животных встречается редко. Бешенство с большей вероятностью встречается у некоторых диких животных, таких как летучие мыши, еноты, скунсы или лисы. Укусы кроликов, белок, хомяков, крыс и мышей обычно не вызывают бешенства.

Если вас укусит животное, следует немедленно обратиться к врачу или отправиться в больницу. Врач решит, требуются ли вам уколы от бешенства.

Как врачи лечат укусы животных?

Врачи:

  • промоют рану изнутри стерильным физиологическим раствором (солевым раствором, не содержащим микробов);

  • срежут рваную кожу по краям раны;

  • при необходимости, зашьют рану;

  • назначат препарат для предотвращения инфекции.

  • при необходимости, дадут вакцину от столбняка.

Как предотвратить укусы собаки?

  • Никогда не оставляйте младенца или маленького ребенка наедине с собакой.

  • Не трогайте собаку, когда она ест или спит.

  • Спросите разрешения у владельца, прежде чем погладить собаку.

  • При приближении собаки сохраняйте спокойствие, не двигайтесь или медленно отойдите назад.

  • Не пытайтесь разнять дерущихся собак

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.