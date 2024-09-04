Большинство укусов млекопитающих в США — это укусы собак и кошек:
От укусов собак обычно появляются ссадины и раны на коже.
Укусы кошек — это глубокие проколы, в которые часто попадает инфекция.
Укусы диких и домашних животных (таких как лошади, коровы и свиньи) встречаются редко. Укусы крупных животных могут нанести серьезный вред. Укусы мелких животных могут вызвать заражение.
Что делать в случае укуса животного?
Нужно обработать рану, а затем обратиться к врачу:
промойте рану большим количеством воды с мылом;
не наносите на рану спирт, йод или другие антисептики;
остановите кровотечение — приложите к ране чистую ткань и прижмите ее;
сразу обратитесь к врачу.
Какие проблемы вызывают укусы животных?
Укусы животных могут вызвать заражение.
Инфицированный укус может вызывать боль, покраснение и припухлость.
Редко укусы некоторых животных могут вызвать бешенство.
Бешенство — это смертельный вирус, которым можно заразиться в результате укуса животного. Бешенством можно заразиться только от животного, которое само заражено бешенством. Не все животные могут заразиться бешенством.
В США домашние животные обычно привиты от бешенства, поэтому бешенство у домашних животных встречается редко. Бешенство с большей вероятностью встречается у некоторых диких животных, таких как летучие мыши, еноты, скунсы или лисы. Укусы кроликов, белок, хомяков, крыс и мышей обычно не вызывают бешенства.
Если вас укусит животное, следует немедленно обратиться к врачу или отправиться в больницу. Врач решит, требуются ли вам уколы от бешенства.
Как врачи лечат укусы животных?
Врачи:
промоют рану изнутри стерильным физиологическим раствором (солевым раствором, не содержащим микробов);
срежут рваную кожу по краям раны;
при необходимости, зашьют рану;
назначат препарат для предотвращения инфекции.
при необходимости, дадут вакцину от столбняка.
Как предотвратить укусы собаки?
Никогда не оставляйте младенца или маленького ребенка наедине с собакой.
Не трогайте собаку, когда она ест или спит.
Спросите разрешения у владельца, прежде чем погладить собаку.
При приближении собаки сохраняйте спокойствие, не двигайтесь или медленно отойдите назад.
Не пытайтесь разнять дерущихся собак