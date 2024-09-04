Укусы животных могут вызвать заражение.

Инфицированный укус может вызывать боль, покраснение и припухлость.

Редко укусы некоторых животных могут вызвать бешенство.

Бешенство — это смертельный вирус, которым можно заразиться в результате укуса животного. Бешенством можно заразиться только от животного, которое само заражено бешенством. Не все животные могут заразиться бешенством.

В США домашние животные обычно привиты от бешенства, поэтому бешенство у домашних животных встречается редко. Бешенство с большей вероятностью встречается у некоторых диких животных, таких как летучие мыши, еноты, скунсы или лисы. Укусы кроликов, белок, хомяков, крыс и мышей обычно не вызывают бешенства.

Если вас укусит животное, следует немедленно обратиться к врачу или отправиться в больницу. Врач решит, требуются ли вам уколы от бешенства.