Почти всё может быть вредным в больших количествах. Даже лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут быть опасны в случае передозировки.

Трудно перечислить все ядовитые вещества. Но можно с уверенностью сказать, что если что-то не предназначено для еды, питья, вдыхания или ношения, не следует это использовать. Однако в вашем доме также много предметов, которые не являются опасными. Это важно знать, потому что дети часто пробуют на вкус или едят то, что находят.