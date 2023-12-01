Что представляет собой отравление?
Отравление возникает при глотании, вдыхании или прикосновении к чему-то токсичному (ядовитому). Число пострадавших от отравления в США превышает 2 миллиона человек в год. В их число входят люди, которые приняли случайно передозировку нелегальных наркотиков или пытались совершить самоубийство. Тяжесть заболевания у большинства людей невысока. Однако некоторые люди заболевают очень серьезно и могут умереть.
В целях безопасности храните лекарства и чистящие средства в их оригинальных ёмкостях.
Храните лекарства и чистящие средства в недоступном для детей месте.
Отравление может быть незначительным, а может быть и опасным для жизни.
Обязательно принимайте лекарства в строгом соответствии с инструкциями.
Спросите врача, безопасно ли для вас принимать сразу несколько лекарств.
Что именно ядовито?
Почти всё может быть вредным в больших количествах. Даже лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут быть опасны в случае передозировки.
Трудно перечислить все ядовитые вещества. Но можно с уверенностью сказать, что если что-то не предназначено для еды, питья, вдыхания или ношения, не следует это использовать. Однако в вашем доме также много предметов, которые не являются опасными. Это важно знать, потому что дети часто пробуют на вкус или едят то, что находят.
Кто подвержен риску отравления?
Люди с повышенным риском отравления:
маленькие дети, потому что они часто кладут вещи в рот;
пожилые люди, которые могут перепутать препараты;
рабочие, чья работа связана с химическими веществами;
люди с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, особенно те, кто употребляет опиоидные наркотики, такие как оксикодон, героин и фентанил;
люди со склонностью к самоубийству, которые могут принять яд специально — люди, поступающие так или думающие об этом, должны обратиться за помощью к психиатру.
Каковы симптомы отравления?
Симптомы варьируются в зависимости от типа и количества яда. Симптомы также могут варьироваться в зависимости от возраста и здоровья. У вас могут появиться симптомы сразу. Или же может пройти несколько часов или дней, прежде чем вы заметите какие-либо симптомы.
Возможные симптомы отравления:
рвота;
затрудненное дыхание;
спутанное сознание, сонливость или обморок;
боль в животе.
Некоторые яды могут не вызывать симптомов до тех пор, пока они не повредят органы, например, почки или печень.
Что делать при отравлении?
При тяжелом состоянии и возможном отравлении обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов Соединенных Штатов).
Если у человека, который, возможно, был отравлен, нет серьезных симптомов, позвоните в токсикологический центр для получения консультации (1-800-222-1222 в Соединенных Штатах). Часто людей можно лечить дома. Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.
При отравлении:
Попытайтесь выяснить тип яда.
Узнайте, какое количество яда было проглочено.
Если яд представляет собой чистящее средство или лекарство, принесите оригинальный контейнер с собой в больницу, чтобы врачи могли осмотреть его.
Не пытайтесь вызвать рвоту у человека, если только врач или токсикологический центр не порекомендует это.
При разливе химических веществ:
Снимите любую одежду, обувь или украшения, которые коснулись химического вещества.
Тщательно промойте кожу водой с мылом.
Если яд попал в глаза, промойте их водой или физиологическим раствором (солевым раствором, не содержащим микробов).
При отравлении токсичным газом немедленно выйдете на свежий воздух. При оказании помощи человеку, который был отравлен токсичными химикатами или газами, избегайте отравления. Только специалисты с защитным снаряжением могут заходить в зону с токсичными химикатами или газами.
Как врачи диагностируют отравление?
Врачи подозревают отравление, исходя из симптомов и описания того, что произошло.
Врачи зададут вопросы, чтобы выяснить, что это был за яд и сколько его было проглочено.
Как врачи лечат отравление?
Большинство людей, которые были отравлены, выздоравливают. Некоторым людям может понадобиться лечение в больнице.
Со временем организм выводит большинство ядов самостоятельно. В зависимости от типа яда врачи могут:
назначить лекарство, чтобы восстановить сердечный ритм и артериальное давление;
подключить вентилятор легких (прибор для длительного искусственного дыхания) для облегчения дыхания;
назначить активированный уголь, который не дает проглоченному яду попасть в кровь;
назначить лекарство, которое действует против конкретного яда (противоядие);
при помощи специального фильтра вывести яд из крови (процедура, называемая гемодиализом).
Антидоты существуют только для небольшого количества ядов. Налоксон является антидотом для опиоидных наркотиков (таких как героин). Он может спасти жизнь человеку, страдающему от передозировки опиоидами.
Как предотвратить отравление?
Храните лекарства в их оригинальных ёмкостях, чтобы не перепутать их.
Храните бытовые чистящие средства, лекарства и другие возможные яды в недоступных для детей местах.
Никогда не наливайте ядовитые продукты в чашки для питья или бутылки.
Следуйте инструкциям по применению лекарств и чистящих средств.
Выбрасывайте лекарства с истекшим сроком действия или ненужные лекарства вместе с кошачьим наполнителем или другим неприятным мусором, или позвоните в аптеку, чтобы получить консультации по утилизации.