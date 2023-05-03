Почему табакокурение вредит здоровью?
Люди курят табак в виде сигарет, сигар и в трубках. Табачный дым содержит много вредных химических веществ, которые вызывают проблемы во всем организме, а не только в легких.
Курение вызывает привыкание, поскольку в табаке содержится наркотик, называемый никотином.
Курение вызывает онкологические заболевания.
Курение повышает риск инфаркта миокарда или заболевания легких (например, хронической обструктивной болезни легких [ХОБЛ] или рака легких).
Бросить курить нелегко, но от этой привычки можно избавиться, принимая лекарственные препараты и изучив методики борьбы с вредными привычками.
Вдыхание дыма от курящего поблизости человека называется пассивным курением и может вызвать те же проблемы со здоровьем, что и курение самого человека.
Курение во время беременности может навредить вынашиваемому ребенку и вызвать:
преждевременные роды;
низкую массу тела при рождении;
проблемы с легкими ребенка, в том числе астму.
А что насчет электронных сигарет?
Электронные сигареты и вэйпы содержат жидкий никотин и химические ароматизаторы, а не табак. Электронная сигарета или вэйп нагревает жидкость до образования пара, который вдыхает курильщик.
От электронных сигарет или вэйпов может развиться зависимость, если они содержат никотин, поскольку никотин вызывает привыкание.
Поскольку в электронной сигарете или вэйпе ничего не сгорает, проблем, вызываемых дымом, не возникает.
Некоторые вещества, содержащиеся в паре, такие как ТГК или ацетат витамина Е, по-видимому, приводят к тяжелому поражению легких и иногда к смерти.
Электронные сигареты и вэйпы появились не так давно, так что врачи пока ничего не знают о долгосрочных рисках.
Что будет, если ребенок проглотит никотин?
Ребенок, съевший сигарету или любой материал, содержащий никотин (например, никотиновую жевательную резинку), нуждается в срочном лечении. Врач будет лечить ребенка от отравления никотином.
Каковы последствия курения?
Немедленное воздействие
Часто курение не вызывает никаких ощущений, однако вы можете почувствовать:
прилив энергии;
улучшение концентрации;
снижение чувства голода.
При начальных попытках курения и в отсутствии устоявшейся привычки может развиться тошнота, приливы или оба симптома.
Длительное воздействие
Курение вредит практически каждому органу в организме человека. Основные проблемы, связанные с курением, включают:
инфаркт миокарда и боль в груди;
ХОБЛ — это заболевание легких, которое приводит к затруднению дыхания.
Курение также повышает риск:
онкологических заболеваний, помимо рака легких;
инфекционных заболеваний легких и астмы;
остеопороза (заболевание, которое приводит к ослаблению костей и легким переломам);
язвы желудка;
катаракты (постепенное помутнение хрусталика глаза, которое приводит к ухудшению зрения с течением времени).
Курение также вызывает:
сухость и сморщивание кожи;
истончение волос;
пожелтение зубов;
потеря веса;
Симптомы абстиненции
При попытке бросить курить могут развиться симптомы абстиненции. Абстиненция — это нарушение самочувствия после отмены препарата, который применялся в течение длительного времени. Симптомы абстиненции при отказе от курения могут привести к:
развитию тяги к курению;
ухудшению настроения, тревожности, сонливости или печали;
головным болям и проблемам с концентрацией;
дрожанию (тремору);
расстройству желудка и набору веса.
Следует ли поговорить с врачом о курении?
Да, нужно поговорить с врачом о курении и о том, сколько вы курите.
Врач может:
объяснить, почему курение приносит вред организму;
помочь бросить курить.