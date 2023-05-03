Люди курят табак в виде сигарет, сигар и в трубках. Табачный дым содержит много вредных химических веществ, которые вызывают проблемы во всем организме, а не только в легких.

Курение вызывает привыкание, поскольку в табаке содержится наркотик, называемый никотином.

Курение вызывает онкологические заболевания.

Курение повышает риск инфаркта миокарда или заболевания легких (например, хронической обструктивной болезни легких [ХОБЛ] или рака легких).

Бросить курить нелегко, но от этой привычки можно избавиться, принимая лекарственные препараты и изучив методики борьбы с вредными привычками.

Вдыхание дыма от курящего поблизости человека называется пассивным курением и может вызвать те же проблемы со здоровьем, что и курение самого человека.

Курение во время беременности может навредить вынашиваемому ребенку и вызвать:

преждевременные роды;

низкую массу тела при рождении;

синдром внезапной смерти новорожденного;

проблемы с легкими ребенка, в том числе астму.

А что насчет электронных сигарет? Электронные сигареты и вэйпы содержат жидкий никотин и химические ароматизаторы, а не табак. Электронная сигарета или вэйп нагревает жидкость до образования пара, который вдыхает курильщик. От электронных сигарет или вэйпов может развиться зависимость, если они содержат никотин, поскольку никотин вызывает привыкание.

Поскольку в электронной сигарете или вэйпе ничего не сгорает, проблем, вызываемых дымом, не возникает.

Некоторые вещества, содержащиеся в паре, такие как ТГК или ацетат витамина Е, по-видимому, приводят к тяжелому поражению легких и иногда к смерти.

Электронные сигареты и вэйпы появились не так давно, так что врачи пока ничего не знают о долгосрочных рисках.