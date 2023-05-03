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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

курение;

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Почему табакокурение вредит здоровью?

Люди курят табак в виде сигарет, сигар и в трубках. Табачный дым содержит много вредных химических веществ, которые вызывают проблемы во всем организме, а не только в легких.

Вдыхание дыма от курящего поблизости человека называется пассивным курением и может вызвать те же проблемы со здоровьем, что и курение самого человека.

Курение во время беременности может навредить вынашиваемому ребенку и вызвать:

А что насчет электронных сигарет?

Электронные сигареты и вэйпы содержат жидкий никотин и химические ароматизаторы, а не табак. Электронная сигарета или вэйп нагревает жидкость до образования пара, который вдыхает курильщик.

  • От электронных сигарет или вэйпов может развиться зависимость, если они содержат никотин, поскольку никотин вызывает привыкание.

  • Поскольку в электронной сигарете или вэйпе ничего не сгорает, проблем, вызываемых дымом, не возникает.

  • Некоторые вещества, содержащиеся в паре, такие как ТГК или ацетат витамина Е, по-видимому, приводят к тяжелому поражению легких и иногда к смерти.

  • Электронные сигареты и вэйпы появились не так давно, так что врачи пока ничего не знают о долгосрочных рисках.

Что будет, если ребенок проглотит никотин?

Ребенок, съевший сигарету или любой материал, содержащий никотин (например, никотиновую жевательную резинку), нуждается в срочном лечении. Врач будет лечить ребенка от отравления никотином.

Каковы последствия курения?

Немедленное воздействие

Часто курение не вызывает никаких ощущений, однако вы можете почувствовать:

  • прилив энергии;

  • улучшение концентрации;

  • снижение чувства голода.

При начальных попытках курения и в отсутствии устоявшейся привычки может развиться тошнота, приливы или оба симптома.

Длительное воздействие

Курение вредит практически каждому органу в организме человека. Основные проблемы, связанные с курением, включают:

Курение также повышает риск:

Курение также вызывает:

  • сухость и сморщивание кожи;

  • истончение волос;

  • пожелтение зубов;

  • потеря веса;

Симптомы абстиненции

При попытке бросить курить могут развиться симптомы абстиненции. Абстиненция — это нарушение самочувствия после отмены препарата, который применялся в течение длительного времени. Симптомы абстиненции при отказе от курения могут привести к:

  • развитию тяги к курению;

  • ухудшению настроения, тревожности, сонливости или печали;

  • головным болям и проблемам с концентрацией;

  • дрожанию (тремору);

  • расстройству желудка и набору веса.

Следует ли поговорить с врачом о курении?

Да, нужно поговорить с врачом о курении и о том, сколько вы курите.

Врач может:

  • объяснить, почему курение приносит вред организму;

  • помочь бросить курить.

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