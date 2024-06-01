Что представляет собой лимфангиэктазия кишечника?
Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов, проходящую по всему организму. Эти сосуды выводят избыточную жидкость, мертвые клетки и микробы из организма. Лимфатические сосуды в тонком кишечнике помогают впитывать жир и белок из потребленной пищи.
Лимфангиэктазия кишечника — это отклонение от нормы в сторону увеличения лимфатических сосудов в тонком кишечнике. Лимфатические сосуды увеличены, поскольку они закупорены. В результате закупорки лимфатических сосудов прекращается надлежащее всасывание жиров и белков в тонком кишечнике. Неусвоение питательных веществ называется нарушением всасывания.
Лимфангиэктазия кишечника может быть врожденной или развиться в зрелом возрасте в качестве осложнения других заболеваний
Симптомы включают диарею, которая проявляется в виде жирного, дурно пахнущего кала, а также отек ног.
Рост детей, рожденных с лимфангиэктазией кишечника, может замедлиться, они могут быть невысокого роста и иметь дефицит массы тела.
По возможности врачи лечат причину проблемы.
Для облегчения симптомов можно употреблять меньше жира, больше белка и принимать добавки.
Что вызывает лимфангиэктазию кишечника?
Основной причиной у младенцев и детей является:
врожденное неправильное формирование лимфатических сосудов.
У взрослых может развиться лимфангиэктазия кишечника, если у них имеются следующие факторы риска:
рак или другие заболевания, которые вызывают закупорку лимфатических сосудов в брюшной полости.
Каковы симптомы лимфангиэктазии кишечника?
К симптомам относятся:
отек одной или обеих ног;
диарея;
тошноту и рвоту.
маслянистый кал;
боль в животе.
замедление роста у детей.
Как врачи диагностируют лимфангиэктазию кишечника?
Врачи проводят исследования, в том числе:
биопсию ткани из тонкого кишечника;
иногда контрастную лимфангиографию.
При проведении биопсии тонкого кишечника врачи берут небольшой образец ткани с помощью инструмента, прикрепленного к концу эндоскопа (гибкой смотровой трубки). Затем они исследуют этот образец под микроскопом.
При проведении контрастной ангиографии врачи делают рентгеновские снимки всех лимфатических сосудов после введения жидкого контрастного вещества в лимфатические сосуды стопы. Контрастное вещество делает все лимфатические сосуды видимыми на рентгеновском снимке.
Врачи также сделают анализы крови для выявления осложнений.
Как врачи лечат лимфангиэктазию кишечника?
По возможности врачи лечат причину лимфангиэктазии кишечника.
Симптомы можно купировать следующими мерами:
употребление пищи с низким содержанием жиров и высоким содержанием белка;
прием добавок кальция и витаминов;
прием определенных видов жиров, называемых среднецепочечными триглицеридами (СЦТ), которые достаточно малы, чтобы всасываться непосредственно через кишечник и не попадать в лимфатическую систему;
иногда может помочь хирургическое вмешательство на кишечнике или закупоренных лимфатических сосудах.