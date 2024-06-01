Что представляет собой лимфангиэктазия кишечника?

Что представляет собой лимфангиэктазия кишечника?

Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов, проходящую по всему организму. Эти сосуды выводят избыточную жидкость, мертвые клетки и микробы из организма. Лимфатические сосуды в тонком кишечнике помогают впитывать жир и белок из потребленной пищи.

Лимфангиэктазия кишечника — это отклонение от нормы в сторону увеличения лимфатических сосудов в тонком кишечнике. Лимфатические сосуды увеличены, поскольку они закупорены. В результате закупорки лимфатических сосудов прекращается надлежащее всасывание жиров и белков в тонком кишечнике. Неусвоение питательных веществ называется нарушением всасывания.