Что такое шизофрения?
Шизофрения — серьезное психическое заболевание, при котором человек теряет контакт с реальностью (психоз). У человека с шизофренией могут быть галлюцинации (он может видеть или слышать несуществующие вещи) или он может верить в необычные вещи, которых не существует.
Шизофрения — это не просто необычное или странное поведение; она не дает жить нормальной жизнью
У людей есть проблемы на работе, в отношениях с другими людьми или с уходом за собой
Если шизофрению не лечить, люди могут потерять работу, потерять контакт с семьей или друзьями, или стать бездомными
Шизофрения обычно начинается в 21–25 лет у мужчин и чуть позже у женщин — случаи развития детской шизофрении редки.
Шизофрения передается по наследству — ее развитие более вероятно, если у родителя, брата или сестры шизофрения
Лечение включает нейролептики, посещение психиатра и поддержку со стороны семьи и друзей
Регулярный прием лекарств помогает купировать симптомы и нормально функционировать
Каковы причины шизофрении?
Врачи считают, что шизофрения вызвана проблемой развития головного мозга.
Врачи не уверены, что именно вызывает нарушение функции головного мозга. Однако развитие шизофрении более вероятно, если:
У других членов семьи она есть: эта болезнь передается по наследству
У человека были определенные проблемы со здоровьем до или после рождения, например определенные инфекции, недостаточное количество кислорода или недостаточный вес при рождении
Шизофрения не вызвана плохим воспитанием или трудным детством. Однако, тяжелые ситуации и стрессы иногда способствуют развитию шизофрении у тех, кто уже подвержен риску ее развития.
Каковы симптомы шизофрении?
Шизофрения может развиваться внезапно (в течение нескольких дней или недель) или медленно (в течение нескольких лет).
У больных шизофренией часто есть:
бред;
галлюцинации;
Бред — это неправильные убеждения. Но бред при шизофрении не похож на обычные ошибочные идеи. Многие люди верят в вещи, которые другие считают несуществующими. Но при шизофрении люди верят в какие-то вещи, даже если есть убедительные доказательства того, что они ошибаются или что эти вещи явно нереалистичны. Например, люди могут быть убеждены, что:
В отрывках из книг, газет или текстов песен говорится о них
Другие могут читать их мысли, или их мысли передаются другим
Их хотят схватить
Они являются известными людьми, как Иисус или президент
Галлюцинации — это несуществующие слуховые, зрительные, вкусовые или осязательные ощущения. Слышание голосов — это самая распространенная галлюцинация. Голоса часто говорят о человеке или отдают приказы.
Другие симптомы шизофрении включают:
Ограниченное проявление эмоций или отсутствие эмоций
Неразговорчивость, включая ответы на вопросы в 1–2 словах
Отсутствие интереса к деятельности
Отсутствие интереса к отношениям с другими людьми
Спутанное мышление
Спутанная речь
Проблемы со вниманием или запоминанием
Шизофрения — это не просто необычное мышление и поведение. Шизофрения вызывает симптомы, достаточно серьезные, чтобы вызывать проблемы дома, на работе и во взаимодействии с другими людьми.
Примерно 1 из 5 человек с шизофренией пытается убить себя, и намного больше подумывали о самоубийстве.
Хотя больные шизофренией могут испытывать эмоциональные всплески и иногда нагоняют страх, они лишь немного более склонны к насилию, чем другие люди.
Как врачи диагностируют шизофрению?
Не существует теста для диагностики шизофрении. Врачи ставят диагноз шизофрении, основываясь на симптомах больного. Симптомы должны:
Длиться не менее 6 месяцев
Вызывать проблемы в работе, школе или отношениях
Врачи также могут проводить тесты для выявления других проблем со здоровьем или приемом наркотиков, которые могут вызывать такое поведение и потребовать других видов лечения.
Как врачи лечат шизофрению?
Чем раньше начать лечение, тем лучше обычно больному. Методы лечения:
Лекарства для купирования симптомов
Регулярное посещение психиатра
Реабилитация и программы поддержки, помогающие больным работать, ходить по магазинам, заботиться о себе, вести домашнее хозяйство и ладить с другими
Консультирование, чтобы помочь понять шизофрению и справляться с ней
Иногда стационарное лечение