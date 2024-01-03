Шизофрения может развиваться внезапно (в течение нескольких дней или недель) или медленно (в течение нескольких лет).

У больных шизофренией часто есть:

бред;

галлюцинации;

Бред — это неправильные убеждения. Но бред при шизофрении не похож на обычные ошибочные идеи. Многие люди верят в вещи, которые другие считают несуществующими. Но при шизофрении люди верят в какие-то вещи, даже если есть убедительные доказательства того, что они ошибаются или что эти вещи явно нереалистичны. Например, люди могут быть убеждены, что:

В отрывках из книг, газет или текстов песен говорится о них

Другие могут читать их мысли, или их мысли передаются другим

Их хотят схватить

Они являются известными людьми, как Иисус или президент

Галлюцинации — это несуществующие слуховые, зрительные, вкусовые или осязательные ощущения. Слышание голосов — это самая распространенная галлюцинация. Голоса часто говорят о человеке или отдают приказы.

Другие симптомы шизофрении включают:

Ограниченное проявление эмоций или отсутствие эмоций

Неразговорчивость, включая ответы на вопросы в 1–2 словах

Отсутствие интереса к деятельности

Отсутствие интереса к отношениям с другими людьми

Спутанное мышление

Спутанная речь

Проблемы со вниманием или запоминанием

Шизофрения — это не просто необычное мышление и поведение. Шизофрения вызывает симптомы, достаточно серьезные, чтобы вызывать проблемы дома, на работе и во взаимодействии с другими людьми.

Примерно 1 из 5 человек с шизофренией пытается убить себя, и намного больше подумывали о самоубийстве.

Хотя больные шизофренией могут испытывать эмоциональные всплески и иногда нагоняют страх, они лишь немного более склонны к насилию, чем другие люди.