Фобия — это медицинский термин для страха. Бояться опасных вещей нормально. Большинство людей боится стоять на краю скалы или приближаться к рычащей собаке.

Однако специфическая фобия имеет место тогда, когда страх (фобия):

Необоснован

Не соответствуют реальной опасности

Настолько интенсивный, что не позволяет выполнять повседневные действия

Например, у человека может быть специфическая фобия, если он настолько боится высоты, что не будет работать в высотном здании, или настолько боится животных, что не пойдет с детьми в зоопарк.

Пребывание рядом с тем, чего вы боитесь, может привести к приступу паники

Лечение проводится с помощью экспозиционной терапии, при которой вы постепенно привыкаете к тому, чего боитесь

Существует много фобий, самые частые из которых связаны с: