Что такое фобия?
Фобия — это медицинский термин для страха. Бояться опасных вещей нормально. Большинство людей боится стоять на краю скалы или приближаться к рычащей собаке.
Однако специфическая фобия имеет место тогда, когда страх (фобия):
Необоснован
Не соответствуют реальной опасности
Настолько интенсивный, что не позволяет выполнять повседневные действия
Например, у человека может быть специфическая фобия, если он настолько боится высоты, что не будет работать в высотном здании, или настолько боится животных, что не пойдет с детьми в зоопарк.
Пребывание рядом с тем, чего вы боитесь, может привести к приступу паники
Лечение проводится с помощью экспозиционной терапии, при которой вы постепенно привыкаете к тому, чего боитесь
Существует много фобий, самые частые из которых связаны с:
Животными (зоофобия)
Высотой (акрофобия)
Закрытыми местами (клаустрофобия)
Грозами (астрафобия или бронтофобия)
Как врачи могут определить, есть ли у человека специфическая фобия?
Между нормальным страхом, осторожностью и специфической фобией не существует четкого разграничения. Однако врачи заподозрят специфическую фобию, если страх:
Заставляет менять поведение, чтобы избежать ситуации или вещи
Сильнее, чем он должен быть, при сравнимом реальном уровне опасности
Вызывает очень сильную боязнь или затрудняет повседневную деятельность
Как врачи лечат специфическую фобию?
Вам, вероятно, не требуется лечение, если вы не часто сталкиваетесь с тем, чего боитесь. Например, если вы боитесь змей, но живете в городе, вы, вероятно, никогда не встретите змею, поэтому ваш страх не будет представлять собой проблему. Но если фобия касается того, что трудно избежать, например, вождения по мосту, лечение может облегчить вашу жизнь. Меры включают:
Экспозиционную терапию (которая помогает 9 из 10 человек)
Иногда успокоительное средство для краткосрочного лечения симптомов
При экспозиционной терапии терапевт помогает постепенно привыкать к тому, чего вы боитесь. Например, если вы боитесь собак:
Для начала вам могут просто показывать фотографии собак
Терапевт поможет сохранять спокойствие и замедлять дыхание, пока вы не освоитесь с просмотром фотографий
После этого вам могут показать настоящую собаку в другой комнате
Затем вы постепенно перейдете к пребыванию в одной комнате с собакой
Затем вас попросят прикоснуться к собаке
Обычно требуется всего несколько сеансов, чтобы экспозиционная терапия подействовала.
Препараты не лечат от фобий. Но успокоительные помогают, когда вы не можете избежать действий, которых вы боитесь. Например, врач может назначить препарат для приема перед посадкой в самолет.