Тревожность — это состояние беспокойства или нервное состояние. Тревожность часто бывает нормальным состоянием. Например, многие люди тревожатся, когда у них возникают проблемы с деньгами, проблемы на работе или семейные трудности.

Однако тревожное расстройство может иметь место, если:

Вы слишком часто встревожены, даже когда у вас нет проблем или проблемы не большие.

Тревога настолько серьезная, что она мешает вашей жизни.

Небольшая тревожность может помочь сконцентрироваться, но слишком большая тревога не дает продуктивно работать.