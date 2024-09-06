Что означает тревожное расстройство?
Тревожность — это состояние беспокойства или нервное состояние. Тревожность часто бывает нормальным состоянием. Например, многие люди тревожатся, когда у них возникают проблемы с деньгами, проблемы на работе или семейные трудности.
Однако тревожное расстройство может иметь место, если:
Вы слишком часто встревожены, даже когда у вас нет проблем или проблемы не большие.
Тревога настолько серьезная, что она мешает вашей жизни.
Небольшая тревожность может помочь сконцентрироваться, но слишком большая тревога не дает продуктивно работать.
Помимо тревожности, вы можете испытывать одышку, головокружение, потливость и учащенное сердцебиение.
Некоторые медицинские проблемы могут вызывать тревожность (например, заболевание сердца, проблемы с легкими или гиперактивность щитовидной железы).
Многие лекарственные препараты и наркотики могут вызывать или усугублять тревожность (например, амфетамины, кофеин, кокаин и кортикостероиды).
Люди с тревожностью более склонны к депрессии по сравнению с другими людьми.
Врачи лечат тревожное расстройство с помощью препаратов и психотерапии.
Что вызывает тревожное расстройство?
Врачи точно не знают, что вызывает тревожность, но следующие факторы делают ее возникновение более вероятным:
Каковы симптомы тревожного расстройства?
К симптомам относятся:
Беспокойство, страх или паника.
Затрудненное дыхание, головокружение и учащенное сердцебиение.
Как врачи диагностируют тревожное расстройство?
Врачи проводят обследование и расспрашивают об имеющихся симптомах. Врачи рассматривают возможность других заболеваний и болезней, которые имеют признаки и симптомы, схожие с тревожностью. Если они не обнаружат другую причину, врачи ставят диагноз тревожного расстройства, если тревожность у вас:
вызывает беспокойство;
мешает вашей способности выполнять повседневные задачи и действия;
длится долгое время или периодически повторяется.
Как врачи лечат тревожные расстройства?
Если тревожность является следствием или ухудшается вследствие заболевания или злоупотребления алкоголем или наркотиками, врачи будут лечить эту основную причину.
Врачи лечат тревожные расстройства у детей с помощью:
психотерапией.
препаратов, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).