Что представляет собой генерализованное тревожное расстройство?
Тревожность — это состояние беспокойства или нервное состояние. Тревожность часто бывает нормальным состоянием. Например, многие люди тревожатся, когда у них возникают проблемы с деньгами, проблемы на работе или семейные трудности. Однако, если вы слишком часто встревожены, даже когда у вас нет проблем или проблемы несложные, то у вас тревожное расстройство.
Существует много типов тревожных расстройств. Если вас тревожит только одна конкретная вещь, например, нахождение в толпе, у вас может быть фобия. Если в большинстве случаев вы не чувствуете тревоги, но иногда внезапно начинаете паниковать, у вас может быть паническое расстройство.
Генерализованное тревожное расстройство — это беспокойство или переживание по поводу целого ряда разных вещей.
Генерализованное тревожное расстройство встречается часто, особенно у женщин.
Вы беспокоитесь по поводу различных проблем, действий и ситуаций
Вы беспокоитесь больше, чем того требует ситуация
При этом могут помочь лекарства и терапия
Каковы симптомы генерализованного тревожного расстройства?
Если у вас генерализованное тревожное расстройство:
Вы чувствуете себя постоянно обеспокоенными или расстроенными из-за многих повседневных вещей (таких как семья, работа или деньги)
Вам нелегко контролировать свое беспокойство
Вы чувствуйте себя взволнованными или нервными большую часть времени в течение последних 6 месяцев
У вас также есть как минимум 3 из следующих симптомов:
Чувство взвинченности или раздраженности
Быстрое уставание
Трудности с концентрацией внимания
Раздражительность
Напряженные мышцы
плохой сон;
Как врачи диагностируют генерализованное тревожное расстройство?
Врач спросит о тревожности и физических симптомах, и проведет медицинский осмотр. Он может сделать анализ крови, чтобы исключить другие причины симптомов.
Как врачи лечат генерализованное тревожное расстройство?
Врачи лечат генерализованное тревожное расстройство с помощью препаратов и сеансов терапии.
Препараты могут включать:
Антидепрессанты
Успокоительные средства
Терапия, называемая когнитивно-поведенческой терапией, поможет вам научиться:
Выявлять в себе неправильное мышление
Контролировать неправильное мышление
Изменять свое поведение
Врач может также рекомендовать психофизические методы, такие как:
Релаксация
Йога
Медитация
физическая нагрузка.
Методы биологической обратной связи