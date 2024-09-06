Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Генерализованное тревожное расстройство

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляет собой генерализованное тревожное расстройство?

Тревожность — это состояние беспокойства или нервное состояние. Тревожность часто бывает нормальным состоянием. Например, многие люди тревожатся, когда у них возникают проблемы с деньгами, проблемы на работе или семейные трудности. Однако, если вы слишком часто встревожены, даже когда у вас нет проблем или проблемы несложные, то у вас тревожное расстройство.

Существует много типов тревожных расстройств. Если вас тревожит только одна конкретная вещь, например, нахождение в толпе, у вас может быть фобия. Если в большинстве случаев вы не чувствуете тревоги, но иногда внезапно начинаете паниковать, у вас может быть паническое расстройство.

Генерализованное тревожное расстройство — это беспокойство или переживание по поводу целого ряда разных вещей.

  • Генерализованное тревожное расстройство встречается часто, особенно у женщин.

  • Вы беспокоитесь по поводу различных проблем, действий и ситуаций

  • Вы беспокоитесь больше, чем того требует ситуация

  • При этом могут помочь лекарства и терапия

Каковы симптомы генерализованного тревожного расстройства?

Если у вас генерализованное тревожное расстройство:

  • Вы чувствуете себя постоянно обеспокоенными или расстроенными из-за многих повседневных вещей (таких как семья, работа или деньги)

  • Вам нелегко контролировать свое беспокойство

  • Вы чувствуйте себя взволнованными или нервными большую часть времени в течение последних 6 месяцев

У вас также есть как минимум 3 из следующих симптомов:

  • Чувство взвинченности или раздраженности

  • Быстрое уставание

  • Трудности с концентрацией внимания

  • Раздражительность

  • Напряженные мышцы

  • плохой сон;

Как врачи диагностируют генерализованное тревожное расстройство?

Врач спросит о тревожности и физических симптомах, и проведет медицинский осмотр. Он может сделать анализ крови, чтобы исключить другие причины симптомов.

Как врачи лечат генерализованное тревожное расстройство?

Врачи лечат генерализованное тревожное расстройство с помощью препаратов и сеансов терапии.

Препараты могут включать:

  • Антидепрессанты

  • Успокоительные средства

Терапия, называемая когнитивно-поведенческой терапией, поможет вам научиться:

  • Выявлять в себе неправильное мышление

  • Контролировать неправильное мышление

  • Изменять свое поведение

Врач может также рекомендовать психофизические методы, такие как:

  • Релаксация

  • Йога

  • Медитация

  • физическая нагрузка.

  • Методы биологической обратной связи

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.