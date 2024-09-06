Тревожность — это состояние беспокойства или нервное состояние. Тревожность часто бывает нормальным состоянием. Например, многие люди тревожатся, когда у них возникают проблемы с деньгами, проблемы на работе или семейные трудности. Однако, если вы слишком часто встревожены, даже когда у вас нет проблем или проблемы несложные, то у вас тревожное расстройство.

Существует много типов тревожных расстройств. Если вас тревожит только одна конкретная вещь, например, нахождение в толпе, у вас может быть фобия. Если в большинстве случаев вы не чувствуете тревоги, но иногда внезапно начинаете паниковать, у вас может быть паническое расстройство.

Генерализованное тревожное расстройство — это беспокойство или переживание по поводу целого ряда разных вещей.