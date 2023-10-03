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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Биполярное расстройство

(Маниакально-депрессивное расстройство)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что представляет собой биполярное расстройство?

Биполярное расстройство — это психическое расстройство, при котором чередуются периоды депрессии и периоды мании.

Депрессия — это ощущение настолько большой грусти, что вы не можете заниматься повседневными делами, или не хотите делать то, что раньше вам нравилось.

Мания — это состояние, в котором больной обладает необычайно большой энергией и уверенностью, легко отвлекается и принимает рискованные решения.

  • Биполярное расстройство обычно начинается в подростковом возрасте, в возрасте 20 или 30 лет

  • Биполярное расстройство, вероятно, является наследственным

  • Настроение бывает в основном нормальным во время отсутствия депрессии или мании

  • Врачи лечат биполярное расстройство лекарствами и психотерапией

Существует 2 типа биполярного расстройства, биполярное расстройство 1-го типа и биполярное расстройство 2-го типа.

При биполярного расстройстве 1-го типа возникают следующие симптомы:

  • По крайней мере, один период мании, который мешает ведению повседневной деятельности и может включать бред (когда вы не можете сказать, что реально, а что нет)

  • Зачастую, периоды депрессии

При биполярного расстройстве 2-го типа возникают следующие симптомы:

  • По крайней мере 1 период нетяжелой мании (гипомании)

  • Периоды тяжелой депрессии

Каковы причины биполярного расстройства?

Врачи не знают точно, что вызывает биполярное расстройство. Определенную роль могут сыграть гены (генетическая информация, полученная от родителей, бабушек и дедушек).

Периоды мании (маниакальные эпизоды) могут быть вызваны:

  • Повышенными или пониженными уровнями определенных химических веществ (нейротрансмиттеров) в организме человека; нейротрансмиттеры — это такие химические вещества, как серотонин и норадреналин, которые используются нервными клетками для отправки сообщений мозгу и организму

  • Опухоли головного мозга или другие нарушения функции головного мозга

  • Стрессовое событие

  • Наркотики, например, кокаин

  • Другие проблемы со здоровьем, например, проблемы со щитовидной железой

Какими симптомами проявляется биполярное расстройство?

Периоды (эпизоды) депрессии или мании наступают и проходят. Между этими периодами настроение может быть нормальным. Эпизоды депрессии и мании могут длиться от нескольких недель до шести месяцев.

Симптомы депрессии:

  • Чувство большой грусти

  • Меньший интерес к деятельности, даже к той, которая ранее приносила удовольствие

  • Заторможенность мыслей и движений

  • Чувство безнадежности и вины

  • Сон дольше обычного

  • Видение вещей, которых не существует

Симптомы мании:

  • Когда человек чувствует себя очень уверенно и думает, что находится в лучшей форме

  • Большое количество энергии

  • Когда человек легко раздражается

  • Сон меньше обычного

  • Когда человек говорит больше обычного

  • Когда человек легко отвлекается и переходит от одного занятия к другому

  • Участие в рискованных действиях, таких как азартные игры или секс, не задумываясь о последствиях

  • Иногда когда человек видит и слышит несуществующие вещи

У человека с сильной манией (маниакальным психозом) могут быть такие симптомы, как:

  • Ложная вера в то, что он особенный, например, что он мессия или гений

  • Мысли о том, что люди следят за ними

  • Крайние проявления активности, например, беганье по комнате, крики и пение

  • Нерациональное мышление или действия

Людей с тяжелой манией следует немедленно госпитализировать.

Как врачи диагностируют биполярное расстройство?

Врачи предполагают наличие биполярного расстройства, исходя из картины симптомов. Когда у вас есть мания, вы не сможете точно рассказать о своих симптомах, потому что вы не считаете, что с вами что-то не так. Поэтому врачи могут запрашивать информацию у членов семьи.

Врачи также могут сделать анализы крови или мочи, чтобы проверить, могут ли другие лекарства или проблемы со здоровьем вызывать симптомы.

Как врачи лечат биполярное расстройство?

Врачи могут:

  • Назначить медикаменты, такие ​​как литий или вальпроат

  • Предоставить групповое или индивидуальное консультирование (психотерапию)

  • Если лекарство не помогает от депрессии, назначают электросудорожную терапию (ранее называемую шоковой терапией)

При электросудорожной терапии врач усыпит вас при помощи лекарств, а затем пропустит электрический ток через мозг. Врачи не знают, почему, но электрический ток часто помогает при депрессии.

При сильной мании или депрессии, или больших рисках, которые могут привести к серьезным проблемам, врачи могут лечить вас в больнице.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.