Биполярное расстройство — это психическое расстройство, при котором чередуются периоды депрессии и периоды мании.

Депрессия — это ощущение настолько большой грусти, что вы не можете заниматься повседневными делами, или не хотите делать то, что раньше вам нравилось.

Мания — это состояние, в котором больной обладает необычайно большой энергией и уверенностью, легко отвлекается и принимает рискованные решения.

Биполярное расстройство обычно начинается в подростковом возрасте, в возрасте 20 или 30 лет

Биполярное расстройство, вероятно, является наследственным

Настроение бывает в основном нормальным во время отсутствия депрессии или мании

Врачи лечат биполярное расстройство лекарствами и психотерапией

Существует 2 типа биполярного расстройства, биполярное расстройство 1-го типа и биполярное расстройство 2-го типа.

При биполярного расстройстве 1-го типа возникают следующие симптомы:

По крайней мере, один период мании, который мешает ведению повседневной деятельности и может включать бред (когда вы не можете сказать, что реально, а что нет)

Зачастую, периоды депрессии

При биполярного расстройстве 2-го типа возникают следующие симптомы: