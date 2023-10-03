Что представляет собой биполярное расстройство?
Биполярное расстройство — это психическое расстройство, при котором чередуются периоды депрессии и периоды мании.
Депрессия — это ощущение настолько большой грусти, что вы не можете заниматься повседневными делами, или не хотите делать то, что раньше вам нравилось.
Мания — это состояние, в котором больной обладает необычайно большой энергией и уверенностью, легко отвлекается и принимает рискованные решения.
Биполярное расстройство обычно начинается в подростковом возрасте, в возрасте 20 или 30 лет
Биполярное расстройство, вероятно, является наследственным
Настроение бывает в основном нормальным во время отсутствия депрессии или мании
Врачи лечат биполярное расстройство лекарствами и психотерапией
Существует 2 типа биполярного расстройства, биполярное расстройство 1-го типа и биполярное расстройство 2-го типа.
При биполярного расстройстве 1-го типа возникают следующие симптомы:
По крайней мере, один период мании, который мешает ведению повседневной деятельности и может включать бред (когда вы не можете сказать, что реально, а что нет)
Зачастую, периоды депрессии
При биполярного расстройстве 2-го типа возникают следующие симптомы:
По крайней мере 1 период нетяжелой мании (гипомании)
Периоды тяжелой депрессии
Каковы причины биполярного расстройства?
Врачи не знают точно, что вызывает биполярное расстройство. Определенную роль могут сыграть гены (генетическая информация, полученная от родителей, бабушек и дедушек).
Периоды мании (маниакальные эпизоды) могут быть вызваны:
Повышенными или пониженными уровнями определенных химических веществ (нейротрансмиттеров) в организме человека; нейротрансмиттеры — это такие химические вещества, как серотонин и норадреналин, которые используются нервными клетками для отправки сообщений мозгу и организму
Опухоли головного мозга или другие нарушения функции головного мозга
Стрессовое событие
Наркотики, например, кокаин
Другие проблемы со здоровьем, например, проблемы со щитовидной железой
Какими симптомами проявляется биполярное расстройство?
Периоды (эпизоды) депрессии или мании наступают и проходят. Между этими периодами настроение может быть нормальным. Эпизоды депрессии и мании могут длиться от нескольких недель до шести месяцев.
Симптомы депрессии:
Чувство большой грусти
Меньший интерес к деятельности, даже к той, которая ранее приносила удовольствие
Заторможенность мыслей и движений
Чувство безнадежности и вины
Сон дольше обычного
Видение вещей, которых не существует
Симптомы мании:
Когда человек чувствует себя очень уверенно и думает, что находится в лучшей форме
Большое количество энергии
Когда человек легко раздражается
Сон меньше обычного
Когда человек говорит больше обычного
Когда человек легко отвлекается и переходит от одного занятия к другому
Участие в рискованных действиях, таких как азартные игры или секс, не задумываясь о последствиях
Иногда когда человек видит и слышит несуществующие вещи
У человека с сильной манией (маниакальным психозом) могут быть такие симптомы, как:
Ложная вера в то, что он особенный, например, что он мессия или гений
Мысли о том, что люди следят за ними
Крайние проявления активности, например, беганье по комнате, крики и пение
Нерациональное мышление или действия
Людей с тяжелой манией следует немедленно госпитализировать.
Как врачи диагностируют биполярное расстройство?
Врачи предполагают наличие биполярного расстройства, исходя из картины симптомов. Когда у вас есть мания, вы не сможете точно рассказать о своих симптомах, потому что вы не считаете, что с вами что-то не так. Поэтому врачи могут запрашивать информацию у членов семьи.
Врачи также могут сделать анализы крови или мочи, чтобы проверить, могут ли другие лекарства или проблемы со здоровьем вызывать симптомы.
Как врачи лечат биполярное расстройство?
Врачи могут:
Назначить медикаменты, такие как литий или вальпроат
Предоставить групповое или индивидуальное консультирование (психотерапию)
Если лекарство не помогает от депрессии, назначают электросудорожную терапию (ранее называемую шоковой терапией)
При электросудорожной терапии врач усыпит вас при помощи лекарств, а затем пропустит электрический ток через мозг. Врачи не знают, почему, но электрический ток часто помогает при депрессии.
При сильной мании или депрессии, или больших рисках, которые могут привести к серьезным проблемам, врачи могут лечить вас в больнице.