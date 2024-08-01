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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пограничное расстройство личности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.

Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.

Что представляет собой пограничное расстройство личности?

Пограничное расстройство личности — это:

  • постоянные резкие перепады настроения, резкие изменения в отношениях и поведении.

Люди с пограничным расстройством личности часто:

  • паникуют или злятся, если друг на несколько минут задерживается или отменяет встречу, из-за чего они чувствуют себя брошенными;

  • быстро выходят из себя и словесно набрасываются на друзей, партнеров и родственников, особенно если считают, что кто-то не удовлетворяет их высокие потребности в поддержке;

  • быстро меняют свое мнение, например, переходя от похвалы кого-то к внезапной чрезмерной критике;

  • импульсивно делают неумные вещи, такие как небезопасный секс, чрезмерные траты, лихачество за рулем, употребление наркотиков или чрезмерное потребление алкоголя;

  • саботируют сами себя, когда почти достигли цели, например, бросают школу перед самым выпуском;

  • причиняют сами себе вред, например, в виде порезов или ожогов;

  • создают кризисы, такие как попытки самоубийства, чтобы другие люди их не бросили.

Несмотря на то, что большинство действий, наносящих себе вред, не приводят к смерти, почти 1 из 10 человек с пограничным расстройством личности погибает в результате самоубийства.

Хотя они и нуждаются в поддержке, люди с пограничным расстройством личности, как правило, имеют нестабильные отношения. Они могут внезапно перейти от превозношения друга к его критике и бросить его.

Пограничное расстройство личности чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин. У людей с пограничным расстройством личности также может быть нарушение пищевого поведения, тревожность, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или расстройство, связанное с употреблением алкоголя или наркотиков.

Что вызывает пограничное расстройство личности?

Пограничное расстройство личности, вероятно, вызвано обоими следующими факторами:

  • гены (генетическая информация, передаваемая от родителей): пограничное расстройство личности передается по наследству;

  • стрессы в детстве, такие как физическое или сексуальное насилие, игнорирование потребностей или разлука с родителем.

Как врачи лечат пограничное расстройство личности?

Врачи лечат пограничное расстройство личности:

  • психотерапией (индивидуальной и групповой);

  • препаратами для лечения перепадов настроения и тревожности;

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.