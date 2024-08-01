Пограничное расстройство личности — это:

постоянные резкие перепады настроения, резкие изменения в отношениях и поведении.

Люди с пограничным расстройством личности часто:

паникуют или злятся, если друг на несколько минут задерживается или отменяет встречу, из-за чего они чувствуют себя брошенными;

быстро выходят из себя и словесно набрасываются на друзей, партнеров и родственников, особенно если считают, что кто-то не удовлетворяет их высокие потребности в поддержке;

быстро меняют свое мнение, например, переходя от похвалы кого-то к внезапной чрезмерной критике;

импульсивно делают неумные вещи, такие как небезопасный секс, чрезмерные траты, лихачество за рулем, употребление наркотиков или чрезмерное потребление алкоголя;

саботируют сами себя, когда почти достигли цели, например, бросают школу перед самым выпуском;

причиняют сами себе вред, например, в виде порезов или ожогов;

создают кризисы, такие как попытки самоубийства, чтобы другие люди их не бросили.

Несмотря на то, что большинство действий, наносящих себе вред, не приводят к смерти, почти 1 из 10 человек с пограничным расстройством личности погибает в результате самоубийства.

Хотя они и нуждаются в поддержке, люди с пограничным расстройством личности, как правило, имеют нестабильные отношения. Они могут внезапно перейти от превозношения друга к его критике и бросить его.

Пограничное расстройство личности чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин. У людей с пограничным расстройством личности также может быть нарушение пищевого поведения, тревожность, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или расстройство, связанное с употреблением алкоголя или наркотиков.