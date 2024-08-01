Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.
Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.
Что представляет собой пограничное расстройство личности?
Пограничное расстройство личности — это:
постоянные резкие перепады настроения, резкие изменения в отношениях и поведении.
Люди с пограничным расстройством личности часто:
паникуют или злятся, если друг на несколько минут задерживается или отменяет встречу, из-за чего они чувствуют себя брошенными;
быстро выходят из себя и словесно набрасываются на друзей, партнеров и родственников, особенно если считают, что кто-то не удовлетворяет их высокие потребности в поддержке;
быстро меняют свое мнение, например, переходя от похвалы кого-то к внезапной чрезмерной критике;
импульсивно делают неумные вещи, такие как небезопасный секс, чрезмерные траты, лихачество за рулем, употребление наркотиков или чрезмерное потребление алкоголя;
саботируют сами себя, когда почти достигли цели, например, бросают школу перед самым выпуском;
причиняют сами себе вред, например, в виде порезов или ожогов;
создают кризисы, такие как попытки самоубийства, чтобы другие люди их не бросили.
Несмотря на то, что большинство действий, наносящих себе вред, не приводят к смерти, почти 1 из 10 человек с пограничным расстройством личности погибает в результате самоубийства.
Хотя они и нуждаются в поддержке, люди с пограничным расстройством личности, как правило, имеют нестабильные отношения. Они могут внезапно перейти от превозношения друга к его критике и бросить его.
Пограничное расстройство личности чаще встречается среди женщин, чем среди мужчин. У людей с пограничным расстройством личности также может быть нарушение пищевого поведения, тревожность, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или расстройство, связанное с употреблением алкоголя или наркотиков.
Что вызывает пограничное расстройство личности?
Пограничное расстройство личности, вероятно, вызвано обоими следующими факторами:
гены (генетическая информация, передаваемая от родителей): пограничное расстройство личности передается по наследству;
стрессы в детстве, такие как физическое или сексуальное насилие, игнорирование потребностей или разлука с родителем.
Как врачи лечат пограничное расстройство личности?
Врачи лечат пограничное расстройство личности:
психотерапией (индивидуальной и групповой);
препаратами для лечения перепадов настроения и тревожности;