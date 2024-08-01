Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.

Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.

Что представляет собой параноидальное расстройство личности? Параноидальное расстройство личности — это: постоянное недоверие и подозрение, когда нет веских причин для этих чувств. Люди с параноидальным расстройством личности часто: воспринимают других людей как враждебных, опасных, считают, что те хотят им причинить вред или обмануть их;

неправильно интерпретируют слова или действия других людей как угрозу, в то время как они таковой не являются;

таят обиду, требуют лояльности и чрезмерно реагируют, когда считают, что кто-то предал их;

испытывают трудности в налаживании близких отношений, потому что не доверяют людям;

быстро и яростно реагируют, когда чувствуют угрозу. Люди с параноидальным расстройством личности также могут страдать шизофренией, тревожностью, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), злоупотреблять алкоголем или иметь другое расстройство личности (например, пограничное расстройство личности).

Что вызывает параноидальное расстройство личности? Врачи считают, что параноидальное расстройство личности наследуется. Опыт, пережитый в детстве (например, жертвами насилия), может повысить вероятность развития параноидального расстройства личности.