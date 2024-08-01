Что представляют собой расстройства личности?
Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям. Многие люди могут казаться неординарными личностями. Но считается, что у них расстройство личности, только если их личность:
Вызывает серьезные проблемы на работе или в школе.
Не дает им вести себя нормально по отношению к другим.
Не является чем-то, что они могут изменить или скорректировать, даже если она вызывает проблемы.
Люди с расстройством личности обычно думают, что с ними все в порядке. Они могут быть расстроены последствиями расстройства личности, например, разводом или потерей работы. Тем не менее, они обычно считают, что в этих проблемах виноваты другие, а не они сами. У других людей обычно возникают трудности при общении с человеком, у которого расстройство личности.
Многие люди с расстройством личности также имеют другие проблемы, например:
Что вызывает расстройства личности?
Расстройства личности вызваны обоими следующими факторами:
гены (черты, наследуемые от родителей);
окружающая среда (в том числе семейная жизнь и опыт социального взаимодействия).
Каковы симптомы расстройства личности?
Симптомы расстройства личности обычно начинаются в подростковом возрасте. Иногда симптомы улучшаются по мере взросления человека. У некоторых людей имеются проблемы в течение всей жизни.
Существуют разные расстройства личности. У каждого из них есть свои симптомы. Но у большинства людей возникают проблемы со взаимоотношениями, например:
Они не могут сформировать близкие, стабильные отношения.
Они могут действовать, по мнению других, грубо или холодно.
Они могут вызывать огорчение, смущение или разочарование у членов семьи и других людей.
Проблемы, связанные со взаимоотношениями, могут затруднить людям с такими расстройствами:
вступление в брак и пребывание в браке;
воспитание детей;
сохранение рабочего места.
Люди с расстройством личности обычно не осознают своей роли в создании собственных проблем.
Какие существуют виды расстройства личности?
Существует 10 различных расстройств личности, которые относятся к трем общим категориям, в зависимости от общего характера личности человека:
Странные или эксцентричные
Параноидальное расстройство личности: Недоверчивые и подозрительные
Шизоидное расстройство личности: Отстраненные и неэмоциональные
Шизотипическое расстройство личности: Странное и дезорганизованное мышление
Чрезмерно экспрессивные и непредсказуемые
Антисоциальное расстройство личности: Циничные, безжалостные и импульсивные
Пограничное расстройство личности: Значительные перепады настроения, страх быть покинутыми
Истерическое расстройство личности: Неуместно экспрессивные и соблазнительные
Нарциссическое расстройство личности: Имеют идеи величия и сосредоточены на себе, используют других в своих целях
Испытывают тревожность или страх
Уклоняющееся расстройство личности: Тревожность и боязнь социальных ситуаций
Зависимое расстройство личности: Приставучие и нуждающиеся в поддержке
Обсессивно-компульсивное расстройство личности Перфекционисты с ригидным поведением
Некоторые расстройства личности начинают вызывать проблемы в более раннем возрасте, чем другие. Некоторые из них чаще встречаются у мужчин, другие — у женщин.
Иногда трудно сказать, имеется ли у человека только одно расстройство личности. У некоторых людей наблюдается несколько расстройств личности. У некоторых также есть другое психическое расстройство, например, тревожность или депрессия.
Несмотря на то, что большинство людей с расстройствами личности могут быть способны к социальному взаимодействию, некоторые из них сталкиваются с серьезными проблемами. У них могут возникнуть проблемы со злоупотреблением алкоголем или наркотиками, небезопасным сексом или преступностью. Они даже могут попытаться причинить себе вред или убить себя.
Как врачи диагностируют расстройство личности?
Люди обычно не осознают, что у них имеется расстройство личности. Часто люди не обращаются сами за помощью. Вместо этого друзья, члены семьи или социальное учреждение могут направить их за помощью, если поведение людей вызывает проблемы.
Для постановки точного диагноза врачи обычно пытаются поговорить с членами семьи. После получения полной картины они могут определить, какое именно расстройство личности у человека.
Как врачи лечат расстройства личности?
Врачи по-разному лечат разные типы расстройства личности. Консультирование или терапевтические беседы составляют очень важную часть лечения. Различные виды консультирования могут быть полезны при различных расстройствах личности.
Лекарственные препараты могут помочь облегчить некоторые симптомы расстройств личности, такие как депрессия, тревога, перепады настроения или странное мышление. Но лекарства не излечивают расстройства личности.
Полезно участие членов семьи в лечении. Психиатры, медсестры и социальные работники, работающие команде, помогают людям с более тяжелыми проблемами.
Изменения происходят медленно. Хотя поведение может измениться в течение года, личностные черты может быть труднее изменить.
Иногда из-за опасного поведения может потребоваться лечение в больнице в течение нескольких дней.
Лечение может помочь людям:
снизить стресс, тревожность или депрессию;
понять, что их проблемы не вызваны другими людьми или ситуациями;
избегать рискованного или вредного поведения;
попытаться изменить черты личности, которые вызывают проблемы.