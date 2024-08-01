Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям. Многие люди могут казаться неординарными личностями. Но считается, что у них расстройство личности, только если их личность:

Вызывает серьезные проблемы на работе или в школе.

Не дает им вести себя нормально по отношению к другим.

Не является чем-то, что они могут изменить или скорректировать, даже если она вызывает проблемы.

Люди с расстройством личности обычно думают, что с ними все в порядке. Они могут быть расстроены последствиями расстройства личности, например, разводом или потерей работы. Тем не менее, они обычно считают, что в этих проблемах виноваты другие, а не они сами. У других людей обычно возникают трудности при общении с человеком, у которого расстройство личности.

Многие люди с расстройством личности также имеют другие проблемы, например: