Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.
Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.
Что представляет собой нарциссическое расстройство личности?
Нарциссическое расстройство личности — это:
постоянное чувство превосходства над другими людьми, потребность в восхищении и отсутствие эмпатии.
Люди с нарциссическим расстройством личности часто:
считают, что они более важны и особенны, чем другие люди;
преувеличивают собственные достижения и принижают значение других людей;
очень чувствительны к любой неудаче или критике, что делает их злыми или подавленными;
фантазируют о том, как они умны, красивы или важны;
используют других в своих целях;
нуждаются в постоянно похвале и в выказывании уважения к ним;
завидуют другим и часто думают, что другие завидуют им.
Нарциссическое расстройство личности чаще встречается у мужчин. Они также могут страдать депрессией, анорексией, иметь проблемы с употреблением наркотиков или алкоголя и другие расстройства личности.
Многие люди гордятся своими достижениями. И почти все любят, чтобы их хвалили, и не любят критику. Тем не менее, такие черты перерастают в расстройство, когда люди злятся или расстраиваются, не получая постоянной похвалы, или если их неспособность принимать критику, а также их потребность принижать значение других вызывает проблемы на работе или в отношениях.
Что вызывает нарциссическое расстройство личности?
Нарциссическое расстройство личности, вероятно, вызвано обоими следующими факторами:
гены (генетическая информация, передаваемая от родителей);
опыт и воспитание, например, отношение родителей.
Как врачи лечат нарциссическое расстройство личности?
Врачи лечат нарциссическое расстройство личности:
психотерапией.