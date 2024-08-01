Нарциссическое расстройство личности — это:

постоянное чувство превосходства над другими людьми, потребность в восхищении и отсутствие эмпатии.

Люди с нарциссическим расстройством личности часто:

считают, что они более важны и особенны, чем другие люди;

преувеличивают собственные достижения и принижают значение других людей;

очень чувствительны к любой неудаче или критике, что делает их злыми или подавленными;

фантазируют о том, как они умны, красивы или важны;

используют других в своих целях;

нуждаются в постоянно похвале и в выказывании уважения к ним;

завидуют другим и часто думают, что другие завидуют им.

Нарциссическое расстройство личности чаще встречается у мужчин. Они также могут страдать депрессией, анорексией, иметь проблемы с употреблением наркотиков или алкоголя и другие расстройства личности.

Многие люди гордятся своими достижениями. И почти все любят, чтобы их хвалили, и не любят критику. Тем не менее, такие черты перерастают в расстройство, когда люди злятся или расстраиваются, не получая постоянной похвалы, или если их неспособность принимать критику, а также их потребность принижать значение других вызывает проблемы на работе или в отношениях.