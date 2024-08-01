Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нарциссическое расстройство личности

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Ваша личность — это ваш уникальный способ мышления, понимания, реагирования и отношения к людям.

Расстройство личности — это не просто неординарная личность. Оно имеет место, когда личностные черты вызывают серьезные проблемы в жизни или не позволяют нормально взаимодействовать с другими.

Что представляет собой нарциссическое расстройство личности?

Нарциссическое расстройство личности — это:

  • постоянное чувство превосходства над другими людьми, потребность в восхищении и отсутствие эмпатии.

Люди с нарциссическим расстройством личности часто:

  • считают, что они более важны и особенны, чем другие люди;

  • преувеличивают собственные достижения и принижают значение других людей;

  • очень чувствительны к любой неудаче или критике, что делает их злыми или подавленными;

  • фантазируют о том, как они умны, красивы или важны;

  • используют других в своих целях;

  • нуждаются в постоянно похвале и в выказывании уважения к ним;

  • завидуют другим и часто думают, что другие завидуют им.

Нарциссическое расстройство личности чаще встречается у мужчин. Они также могут страдать депрессией, анорексией, иметь проблемы с употреблением наркотиков или алкоголя и другие расстройства личности.

Многие люди гордятся своими достижениями. И почти все любят, чтобы их хвалили, и не любят критику. Тем не менее, такие черты перерастают в расстройство, когда люди злятся или расстраиваются, не получая постоянной похвалы, или если их неспособность принимать критику, а также их потребность принижать значение других вызывает проблемы на работе или в отношениях.

Что вызывает нарциссическое расстройство личности?

Нарциссическое расстройство личности, вероятно, вызвано обоими следующими факторами:

  • гены (генетическая информация, передаваемая от родителей);

  • опыт и воспитание, например, отношение родителей.

Как врачи лечат нарциссическое расстройство личности?

Врачи лечат нарциссическое расстройство личности:

  • психотерапией.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.