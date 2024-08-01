Зависимое расстройство личности — это:

постоянное чувство сильной зависимости от других людей.

Люди с зависимым расстройством личности часто:

боятся, что они не смогут позаботиться о себе, и беспокоятся о том, что их бросят;

выглядят покорными и нуждающимися в поддержке, чтобы другие захотели позаботиться о них;

не уверены в себе и требуют постоянного подбадривания;

просят совета, даже для простых решений;

дают возможность другим принимать решения за них, например, чтобы их супруг(а) сказал(а) им, что надеть, на какую работу пойти и с кем дружить;

дают возможность другим использовать их в своих целях, например, соглашаясь выполнять неприятные задания за них;

терпят физическое, эмоциональное или сексуальное насилие из-за боязни потерять поддержку обидчика;

не могут не согласиться с другими, даже если они правы;

трудно начинают проекты в одиночку или работают независимо, но если их заверить в том, что кто-то поддерживает их, обычно они работают хорошо.

Большинство людей обращаются за помощью или советом к другим людям и пытаются быть приятными в общении. Тем не менее, такое поведение может перерасти в расстройство, если люди позволяют другим людям руководить своей жизнью или даже осуществлять насилие над ними, или если люди не могут функционировать на рабочем месте.

Они также могут страдать депрессией, тревожностью, расстройством, связанным с употреблением алкоголя или иметь другое расстройство личности.