Яички — это парный орган, который находится в мешочке под половым членом. Придаток яичка — это спиралеобразная трубочка, расположенная на каждом яичке, куда попадает на хранение сперма из яичка.
Что такое эпидидимит и эпидидимоорхит?
Эпидидимит — это болезненное воспаление придатка яичка.
Эпидидимоорхит — это болезненное воспаление придатка яичка и яичка.
Эпидидимит и эпидидимоорхит обычно начинается с бактериальной инфекции.
Врачи лечат эти болезни антибиотиками.
Мужские репродуктивные органы
Что вызывает эпидидимит и эпидидимоорхит?
Причиной эпидидимита и эпидидимоорхита обычно является бактериальная инфекция. Эти инфекции могут быть вызваны:
Хирургическое вмешательство
мочевым катетером (мягкая резиновая трубочка, которую врач вводит через половой член в мочевой пузырь для отвода мочи);
Иногда эпидидимит и эпидидимоорхит могут возникнуть и без инфекции. Врачи полагают, что они могут быть вызваны обратным оттоком мочи, что приводит к раздражению.
Каковы симптомы эпидидимита и эпидидимоорхита?
Существуют следующие симптомы эпидидимита и эпидидимоорхита:
отечность и воспаление возле одного из яичек;
боль, которая может быть постоянной и сильной;
иногда чувство недомогания и рвота;
иногда повышение температуры.
Боль от эпидидимита обычно нарастает постепенно. Боль от эпидидимоорхита нарастает быстрее.
Если у вас есть инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), у вас также могут быть другие симптомы, например, выделения (прозрачная, желтая или зеленая жидкость, выделяющаяся из полового члена).
Эпидидимит и эпидидимоорхит обычно быстро облегчаются на фоне лечения. Но иногда воспаление может возникнуть снова или длиться несколько недель (хронический эпидидимит).
Как врачи распознают эпидидимит и эпидидимоорхит
Врачи подозревают эпидидимит или эпидидимоорхит на основании данных физикального осмотра. Обычно они также делают следующие анализы:
анализ мочи на инфекцию;
иногда ультразвуковое исследование, чтобы убедиться в отсутствии перекрута яичек (перекрут яичка).
Как врачи лечат эпидидимит и эпидидимоорхит
Врачи рекомендуют следующие меры:
прием антибиотика;
прием обезболивающего препарата;
отдых по необходимости;
прикладывание пакетов со льдом к болезненной области;
ношение суспензория (спортивного поддерживающего приспособления), поддерживающего яички.
Если инфекция усугубляется и у вас возникает абсцесс (скопление гноя), врач выполнит хирургическое вмешательство для удаления гноя.