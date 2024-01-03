Существуют следующие симптомы эпидидимита и эпидидимоорхита:

отечность и воспаление возле одного из яичек;

боль, которая может быть постоянной и сильной;

иногда чувство недомогания и рвота;

иногда повышение температуры.

Боль от эпидидимита обычно нарастает постепенно. Боль от эпидидимоорхита нарастает быстрее.

Если у вас есть инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), у вас также могут быть другие симптомы, например, выделения (прозрачная, желтая или зеленая жидкость, выделяющаяся из полового члена).

Эпидидимит и эпидидимоорхит обычно быстро облегчаются на фоне лечения. Но иногда воспаление может возникнуть снова или длиться несколько недель (хронический эпидидимит).