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Эпидидимит и эпидидимоорхит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Яички — это парный орган, который находится в мешочке под половым членом. Придаток яичка — это спиралеобразная трубочка, расположенная на каждом яичке, куда попадает на хранение сперма из яичка.

Что такое эпидидимит и эпидидимоорхит?

Эпидидимит — это болезненное воспаление придатка яичка.

Эпидидимоорхит — это болезненное воспаление придатка яичка и яичка.

  • Эпидидимит и эпидидимоорхит обычно начинается с бактериальной инфекции.

  • Врачи лечат эти болезни антибиотиками.

Мужские репродуктивные органы

Что вызывает эпидидимит и эпидидимоорхит?

Причиной эпидидимита и эпидидимоорхита обычно является бактериальная инфекция. Эти инфекции могут быть вызваны:

Иногда эпидидимит и эпидидимоорхит могут возникнуть и без инфекции. Врачи полагают, что они могут быть вызваны обратным оттоком мочи, что приводит к раздражению.

Каковы симптомы эпидидимита и эпидидимоорхита?

Существуют следующие симптомы эпидидимита и эпидидимоорхита:

  • отечность и воспаление возле одного из яичек;

  • боль, которая может быть постоянной и сильной;

  • иногда чувство недомогания и рвота;

  • иногда повышение температуры.

Боль от эпидидимита обычно нарастает постепенно. Боль от эпидидимоорхита нарастает быстрее.

Если у вас есть инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), у вас также могут быть другие симптомы, например, выделения (прозрачная, желтая или зеленая жидкость, выделяющаяся из полового члена).

Эпидидимит и эпидидимоорхит обычно быстро облегчаются на фоне лечения. Но иногда воспаление может возникнуть снова или длиться несколько недель (хронический эпидидимит).

Как врачи распознают эпидидимит и эпидидимоорхит

Врачи подозревают эпидидимит или эпидидимоорхит на основании данных физикального осмотра. Обычно они также делают следующие анализы:

  • анализ мочи на инфекцию;

  • иногда ультразвуковое исследование, чтобы убедиться в отсутствии перекрута яичек (перекрут яичка).

Как врачи лечат эпидидимит и эпидидимоорхит

Врачи рекомендуют следующие меры:

  • прием антибиотика;

  • прием обезболивающего препарата;

  • отдых по необходимости;

  • прикладывание пакетов со льдом к болезненной области;

  • ношение суспензория (спортивного поддерживающего приспособления), поддерживающего яички.

Если инфекция усугубляется и у вас возникает абсцесс (скопление гноя), врач выполнит хирургическое вмешательство для удаления гноя.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.