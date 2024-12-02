Какой должный уход за собой требуется мне во время беременности?
Чтобы повысить шансы здоровой беременности, регулярно посещайте врача во время беременности и:
ешьте здоровую пищу;
старайтесь, чтобы прибавка веса находилась в рекомендованном диапазоне: если у вас средняя масса тела, прибавка должна составлять от 11 до 16 килограммов;
не употребляйте алкоголь;
не курите и избегайте воздействия табачного дыма от других людей;
принимайте только те лекарственные препараты и добавки, которые одобрил ваш врач;
оставайтесь активными и выполняйте физические упражнения (но избегайте контактных видов спорта или опасных видов деятельности).
Если у вас есть вопросы о приеме пищи, увеличении массы тела, лекарственных препаратах или другие вопросы, связанные со здоровьем во время беременности, задайте их врачу.
Как мне следует питаться во время беременности?
Во время беременности вам дополнительно необходимо около 250 калорий каждый день. Большинство дополнительных калорий должно быть получено из белка, который содержится в следующих продуктах:
приготовленные мясо или рыба;
бобы;
орехах;
приготовленные яйца;
йогурт или сыр из пастеризованного молока.
Также следует употреблять в пищу много:
фруктов;
овощей;
цельнозерновых продуктов, например, цельнозернового хлеба.
Всегда мойте фрукты и овощи перед едой.
Что мне нельзя есть или пить во время беременности?
Избегайте:
плохо приготовленных или сырых морепродуктов, яиц и мяса;
непастеризованного молока и молочных продуктов;
Алкоголь
Плохо приготовленные и сырые морепродукты (суши), яйца и мясо могут быть источником заболеваний, вызвав у вас или вашего ребенка недомогание.
Избегайте употребления алкоголя (пиво, вино и крепкие спиртные напитки). Употребление алкоголя во время беременности может причинить вред вашему ребенку, вызывая алкогольный синдром плода. Поговорите со своим врачом, если вы привыкли пить ежедневно или чувствуете, что вам будет трудно прекратить пить. Если вы пьете много, внезапное прекращение употребления алкоголя может вызвать синдром отмены, поэтому необходимо, чтобы ваш врач посоветовал вам, как бросить пить.
Что нужно знать о содержании ртути в рыбе?
Ядовитая металлическая ртуть может нанести вред развивающемуся ребенку. Многие виды рыбы содержат ртуть. Некоторые виды рыбы содержат больше ртути, чем другие. Тем не менее, поскольку рыба также является хорошим источником белка и других полезных для вас и вашего ребенка питательных веществ, врачи рекомендуют есть некоторое количество рыбы. Но необходимо есть только те виды рыбы, которые не содержат много ртути. Существует таблица FDA с перечислением видов рыб, которые можно есть.
Какова должная прибавка массы тела во время беременности?
Увеличение массы тела зависит от вашей массы. Большинство женщин за время беременности должны набрать от 25 до 35 фунтов. Женщины с избыточным весом должны набрать немного меньше. В первом триместре (3 месяца) беременности старайтесь набрать только от 1 до 4 фунтов. На более поздних сроках беременности бывает затруднительно снизить прибавку массы тела.
Не пытайтесь похудеть во время беременности, даже если у вас избыточный вес. Вашему ребенку необходима пища для роста и развития.
Чего мне следует избегать во время беременности?
Во время беременности необходимо избегать:
Алкоголь
курения и нахождения вблизи курящих людей;
наркотиков;
контакта с кошачьим туалетом и кошачьими фекалиями;
людей с определенными инфекциями, такими как краснуха, ветряная оспа и опоясывающий лишай;
вакцины против краснухи и ветряной оспы.
Табачный дым может нанести вред вашему ребенку. Вы не должны курить, и вам следует избегать нахождения вблизи курящих людей («пассивного курения»).
У кошек часто бывает инфекция токсоплазмоз. Даже здоровые кошки могут ее переносить. Кошки передают токсоплазмоз через фекалии, поэтому вы можете заразиться им при смене кошачьего туалета или очистке его от фекалий. Токсоплазмоз может причинить вред ребенку в утробе матери. Поэтому если у вас есть кошка, попросите кого-нибудь другого чистить туалет или пользуйтесь перчатками и мойте руки после его очистки.
Если во время беременности у вас появятся определенные инфекции, ваш ребенок может пострадать.
Следует ли мне принимать лекарственные препараты и добавки во время беременности?
Принимайте витамины для беременных, содержащие железо и фолат каждый день.
Старайтесь избегать приема лекарственных препаратов во время беременности. Многие лекарственные препараты безопасны для вашего ребенка, но некоторые из них нет. Иногда врачи не уверены в том, насколько безопасен препарат.
Однако многие заболевания, такие как повышенное артериальное давление и диабет, также опасны для вашего ребенка. Иногда лучше принимать лекарства, которые помогают вам и вашему ребенку оставаться здоровыми даже в том случае, если это немного рискованно. Поговорите со своим врачом о ваших лекарственных препаратах, а также о рисках лечения и нелечения. Если вы принимаете опасный препарат, врач часто может перевести вас на более безопасный. Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо новые лекарства или добавки, включая лекарственные препараты, которые вы можете получить без рецепта.
Безопасно ли заниматься физическими упражнениями во время беременности?
Обычно можно продолжать заниматься физическими упражнениями и оставаться активными на протяжении всей беременности. Возможно, вам потребуется изменить определенные упражнения по мере роста живота. Будьте осторожны, чтобы избежать травмы, особенно травмы живота. Не занимайтесь контактными видами спорта, такими как баскетбол или футбол.
Могу ли я заниматься сексом во время беременности?
Во время беременности вы можете чувствовать больше или меньше желания заниматься сексом. Вы можете безопасно заниматься сексом во время беременности, если у вас нет:
кровотечения из влагалища;
боль в животе;
подтекания амниотической жидкости (жидкости, которая окружает плод в матке);
сокращений матки (сжимания мышц матки, которое помогает выталкивать ребенка).
Могу ли я путешествовать во время беременности?
Самым безопасным временем для путешествий во время беременности является срок с 14 по 28 неделю. Вы не должны находиться в дороге более 6 часов в день. Во время поездки:
пристегните ремень безопасности: подведите ремень под живот;
ежечасно разгибайте и выпрямляйте ноги и лодыжки.
Авиаперелеты обычно не рекомендуются в сроке более 36 недель беременности, главным образом потому, что у вас может начаться родовая деятельность и вы можете родить ребенка вдали от дома.