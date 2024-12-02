Как мне следует питаться во время беременности?

Как мне следует питаться во время беременности?

Во время беременности вам дополнительно необходимо около 250 калорий каждый день. Большинство дополнительных калорий должно быть получено из белка, который содержится в следующих продуктах:

приготовленные мясо или рыба;

бобы;

орехах;

приготовленные яйца;

йогурт или сыр из пастеризованного молока.

Также следует употреблять в пищу много:

фруктов;

овощей;

цельнозерновых продуктов, например, цельнозернового хлеба.

Всегда мойте фрукты и овощи перед едой.

Что мне нельзя есть или пить во время беременности? Избегайте: плохо приготовленных или сырых морепродуктов, яиц и мяса;

непастеризованного молока и молочных продуктов;

Алкоголь Плохо приготовленные и сырые морепродукты (суши), яйца и мясо могут быть источником заболеваний, вызвав у вас или вашего ребенка недомогание. Избегайте употребления алкоголя (пиво, вино и крепкие спиртные напитки). Употребление алкоголя во время беременности может причинить вред вашему ребенку, вызывая алкогольный синдром плода. Поговорите со своим врачом, если вы привыкли пить ежедневно или чувствуете, что вам будет трудно прекратить пить. Если вы пьете много, внезапное прекращение употребления алкоголя может вызвать синдром отмены, поэтому необходимо, чтобы ваш врач посоветовал вам, как бросить пить.