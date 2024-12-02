Следует ли мне обратиться к врачу, прежде чем пытаться забеременеть?

Рекомендуется обратиться к врачу перед тем, как начать попытки забеременеть. Врач может подтвердить, что ваша беременность будет максимально безопасной и поможет вам подготовиться к беременности. Ваш врач:

поговорит с вами о том, как беременность может повлиять на любые заболевания, которые у вас есть;

назначит вам необходимую иммунизацию;

расспросит вас о факторах риска заболеваний, которые могут передаваться вашему ребенку (наследуются).

Если у вас имеются факторы риска наследственных заболеваний, врач может порекомендовать вам анализы крови в рамках генетического скрининга. Эти анализы позволяют определить, являетесь ли вы или ваш партнер носителями генов, ответственных за заболевания, которые вы можете передать своему ребенку. Некоторые врачи проводят эти тесты у всех, так как у людей не всегда бывают факторы риска.

Если вы решите попытаться забеременеть, сделайте следующее, чтобы дать вашему ребенку максимальные шансы быть здоровым: