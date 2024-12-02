Пренатальный уход — это медицинская помощь, которую женщина получает до родов. Пренатальный уход включает регулярные визиты к врачу и стандартные анализы. Врач проверяет состояние вашего здоровья и состояние вашего развивающегося ребенка.
Плановые визиты и анализы позволяют врачу найти проблемы до того, как они станут причиной симптомов
Проблемы, которые у вас возникали раньше, например, повышенное артериальное давление или астма, во время беременности могут лечить по-разному
Ваш врач расскажет вам, как ухаживать за собой, включая диету и необходимые витамины
Вы будете посещать врача один раз в месяц в начале беременности и чаще, по мере приближения к родам
Во время каждого визита врачи проверяют ваш вес, проводят анализ мочи и проверяют артериальное давление.
Врачи обычно выполняют ультразвуковое исследование хотя бы один раз во время беременности — или чаще, в зависимости от истории вашей болезни и симптомов
Следует ли мне обратиться к врачу, прежде чем пытаться забеременеть?
Рекомендуется обратиться к врачу перед тем, как начать попытки забеременеть. Врач может подтвердить, что ваша беременность будет максимально безопасной и поможет вам подготовиться к беременности. Ваш врач:
поговорит с вами о том, как беременность может повлиять на любые заболевания, которые у вас есть;
назначит вам необходимую иммунизацию;
расспросит вас о факторах риска заболеваний, которые могут передаваться вашему ребенку (наследуются).
Если у вас имеются факторы риска наследственных заболеваний, врач может порекомендовать вам анализы крови в рамках генетического скрининга. Эти анализы позволяют определить, являетесь ли вы или ваш партнер носителями генов, ответственных за заболевания, которые вы можете передать своему ребенку. Некоторые врачи проводят эти тесты у всех, так как у людей не всегда бывают факторы риска.
Если вы решите попытаться забеременеть, сделайте следующее, чтобы дать вашему ребенку максимальные шансы быть здоровым:
принимайте мультивитамины, не менее 400 микрограмм фолиевой кислоты ежедневно (количество фолиевой кислоты указано на этикетке);
не употребляйте табак и не находитесь рядом с курящими;
не употребляйте алкоголь;
избегайте контактов с использованным наполнителем для кошачьего туалета и не прикасайтесь к кошачьим испражнениям: это может привести к передаче заболевания токсоплазмоз, который причиняет вред вашему ребенку
не следует находиться рядом с больными, особенно если у них есть определенные инфекции, такие как краснуха, ветряная оспа или опоясывающий лишай.
Что будет происходить во время моего первого визита к врачу?
В срок 6–8 недель беременности вы однократно посетите врача. Недели беременности подсчитываются с первого дня последнего менструального цикла.
Во время этого визита ваш врач:
рассчитает предполагаемый срок родов (день, когда ваш врач ожидает рождения вашего ребенка, обычно через 40 недель после первого дня вашей последней менструации);
измерит вес, рост и артериальное давление;
спросит о состоянии вашего здоровья, принимаемых лекарственных препаратах и подробностях предыдущих беременностей;
проверит лодыжку на наличие отека;
проведет обследование (внутреннее) органов малого таза для проверки на наличие заболеваний или других проблем;
выполнит (Пап-тест) (тест на наличие рака в шейке матки), если у вас еще не брали этот мазок в течение рекомендованного периода времени;
возьмет образцы крови и мочи для анализа;
выполнит анализ на инфекции, передающиеся половым путем.
Какая медицинская помощь мне потребуется во время моей беременности?
Вы будете посещать врача чаще, по мере увеличения срока беременности. После первого визита вы будете посещать врача:
каждые 4 недели до 28 недель беременности;
затем каждые 2 недели до 36 недель беременности;
затем еженедельно до родов.
Во время каждого визита ваш врач будет:
взвешивать вас;
измерять артериальное давление;
осматривать на лодыжки на предмет отечности;
измерять матку;
выслушивать сердцебиение вашего ребенка;
проверять образец мочи на сахар.
Примерно в сроке 16–20 недель врач проведет ультразвуковое обследование для проверки следующих параметров плода:
сердцебиение;
размер и рост.
Ультразвуковое исследование также позволяет узнать:
беременны ли вы двойней или большим количеством плодов;
есть ли у плода какие-либо возможные проблемы, включая врожденные пороки или проблемы с плацентой (орган, который питает плод).
В зависимости от результатов вашего ультразвукового исследования, ваш врач может провести больше ультразвуковых обследований позже во время беременности.
Примерно в сроке 24–28 недель ваш врач назначит анализ крови на наличие высокого уровня сахара в крови (гестационный диабет).
Рентгенологическое исследование не входит в плановое наблюдение по поводу беременности. Если вам необходима рентгенография, вы можете пройти ее безопасно, используя свинцовый фартук для защиты живота.