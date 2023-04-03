Что такое влагалищное кровотечение?
Влагалищное кровотечение — это появление крови из влагалища (родового канала).
Является ли влагалищное кровотечение нормой?
Иногда да, иногда нет. Влагалищное кровотечение является нормой во время менструации. Обычно менструация начинается через каждые 21–35 дней (или до 45 дней у подростков). Кровотечение во время менструации обычно длится в течение 3–7 дней. Обычно у девочек первая менструация возникает в возрасте от 10 до 16 лет.
У новорожденных девочек может быть незначительное влагалищное кровотечение в течение до 2 недель после рождения; это тоже является нормой. Если кровотечение у новорожденной девочки продолжается более 2 недель, ее необходимо показать врачу.
Когда влагалищное кровотечение не является нормой?
Кровотечение является отклонением от нормы в следующих случаях:
перед первой менструацией;
между менструациями;
во время беременности;
после прекращения менструаций (в менопаузе).
Кровотечение во время менструации также может считаться отклонением от нормы, если менструация:
продолжается более 7 дней;
сильно выражена (вы используете более 1 или 2 тампонов в час);
происходит слишком часто (с интервалом менее 21 дня);
происходит слишком редко (с интервалом более 90 дней).
Является ли патологическое влагалищное кровотечение серьезным?
Оно может быть серьезным, если оно обильное. Оно также может быть серьезным, даже если кровотечение не очень выражено, но его причина является серьезной (например, рак).
Если у вас кровотечение, которое продолжается в течение длительного времени, показатели крови будут низкими (анемия). Из-за анемии вы выглядите бледной и постоянно чувствуете усталость. В вашем организме будет постоянно низкий уровень железа, поскольку в эритроцитах содержится железо. Если у вас одномоментно произошло сильное кровотечение, ваше артериальное давление может стать опасно низким (это состояния называется шоком), и вы можете потерять сознание.
Каковы причины аномального вагинального кровотечения?
Типичные причины аномального влагалищного кровотечения зависят от вашего возраста.
У маленьких девочек может быть травма или инородное тело во влагалище, например, туалетная бумага или игрушка. У девочек моложе 8 лет возможно раннее начало полового созревания. Причиной влагалищного кровотечения может быть сексуальное насилие.
У девочек, у которых недавно начались менструации или у женщин, у которых недавно закончились менструации, может быть аномальное кровотечение из-за гормональных нарушений. У некоторых девочек или женщин может быть врожденное нарушение свертываемости крови.
У женщин молодого и среднего возраста могут быть:
проблемы с беременностью (выкидыш, беременность в нетипичном месте [эктопическая беременность]);
фибромы (опухоли матки, которые могут быть болезненны, но не вызывают рак);
кровомазание на фоне противозачаточных таблеток.
У женщин более старшего возраста, у которых закончились менструации, кровотечение может быть вызвано гормональными проблемами или раком.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас влагалищное кровотечение или любой из нижеперечисленных тревожных признаков:
обмороки, слабость, головокружение, холодный пот, затрудненное дыхание, слабое или слишком быстрое сердцебиение;
кровотечение во время беременности;
слишком обильное кровотечение во время менструации: вы используете более 1 прокладки или тампона в час в течение нескольких часов;
отхождение крупных кровяных сгустков или фрагментов ткани.
При наличии следующих признаков нарушений свертываемости крови следует немедленно обратиться к врачу:
легкое образование синяков;
сильное кровотечение при чистке зубов или после небольшого пореза;
наличие мелких красновато-пурпурных точек или крупных пятен на коже.
Обратитесь в течение недели к врачу, если у вас возникло аномальное кровотечение, но отсутствуют какие-либо тревожные симптомы, включая влагалищное кровотечение до начала менструальных циклов (до полового созревания) или после их прекращения (после менопаузы).
Новорожденная девочка, у которой кровотечение длится более 2 недель, должна пройти консультацию у врача.
Что произойдет при моем обращении к врачу?
Врач задаст вопросы по поводу вашего кровотечения из влагалища, других симптомов, а также о ваших обычных ежемесячных менструациях.
Обычно врач проводит обследование органов малого таза. Во время этого обследования врач осмотрит изнутри ваше влагалище и шейку матки (нижнюю часть матки). Чтобы осмотреть влагалище изнутри, врач будет удерживать его в раскрытом состоянии с помощью небольшого инструмента, называемого зеркалом.
Может быть выполнен тест мочи на беременность, анализы крови и, возможно, ультразвуковое исследование (создание изображения содержимого области таза с помощью звуковых волн).
Как врачи лечат аномальное влагалищное кровотечение?
Врачи лечат причину кровотечения. Например, если у вас имеется опухоль или другое новообразование, врачи могут удалить его с помощью хирургического вмешательства.
Если кровотечение привело к слишком сильному снижению уровня железа в вашей крови, вам могут потребоваться таблетки, содержащие железо.
Если вы за один раз потеряли слишком много крови и возник шок, врачи введут вам в/в жидкости или выполнят переливание крови (введение жидкости или крови непосредственно в вену). Это поможет повысить артериальное давление.