Иногда да, иногда нет. Влагалищное кровотечение является нормой во время менструации. Обычно менструация начинается через каждые 21–35 дней (или до 45 дней у подростков). Кровотечение во время менструации обычно длится в течение 3–7 дней. Обычно у девочек первая менструация возникает в возрасте от 10 до 16 лет.

У новорожденных девочек может быть незначительное влагалищное кровотечение в течение до 2 недель после рождения; это тоже является нормой. Если кровотечение у новорожденной девочки продолжается более 2 недель, ее необходимо показать врачу.