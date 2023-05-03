Что такое экстренная контрацепция?
Экстренная контрацепция — это метод предотвращения незапланированной беременности (предохранения от беременности), который используется после полового акта. Вы можете использовать его после незащищенного полового акта или в случае несрабатывания метода контрацепции, например, при разрыве презерватива.
Существует 2 основных типа экстренной контрацепции:
лекарственные препараты («таблетки после полового акта»);
введение медь-содержащей ВМС (внутриматочной спирали) в матку.
Эти методы называются «экстренными», поскольку вы должны использовать другие методы для предотвращения наступления незапланированной беременности. Вы не должны зависеть от действий, выполняемых после полового акта.
Метод экстренной контрацепции следует использовать как можно скорее после незащищенного полового акта, чтобы избежать незапланированной беременности: чем раньше вы используете метод, тем выше шансы на его эффективность.
Вы можете воспользоваться различными видами препаратов, которые действуют как таблетки экстренной контрацепции.
Введение медь-содержащей ВМС является наиболее эффективным методом экстренной контрацепции и в дальнейшем будет предохранять от наступления беременности в течение периода до 10 лет (или до ее извлечения).
Какие существуют типы экстренной контрацепции?
Чаще всего в качестве экстренной контрацепции используются таблетки, однако медь-содержащая ВМС более эффективна, а также обеспечивает и дальнейшую контрацепцию.
Препараты экстренной контрацепции (таблетки для приема после полового акта)
Это таблетки, которые принимаются после полового акта с целью избежать наступления незапланированной беременности.
Существуют различные разновидности таблеток экстренной контрацепции:
Левоноргестрел следует принимать не позднее 3 дней после полового акта; в США он доступен в аптеках без рецепта (без назначения врача).
Улипристала ацетат следует принимать не позже 5 дней после полового акта. Этот препарат приобретается по рецепту врача.
Можно также использовать комбинированные оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки), приобретаемые по рецепту врача, однако иногда они могут вызывать тошноту и рвоту.
Чем скорее после полового акта вы примете левоноргестрел, тем эффективнее он действует. Он менее эффективен у женщин с ожирением.
Медь-содержащие ВМС
Медь-содержащая ВМС представляет собой небольшое Т-образное пластмассовое устройство, на которое намотана медная нить, и которое вводится в матку для предотвращения беременности.
Введение медь-содержащей ВМС осуществляет ваш врач.
Спираль должна быть введена не позже 5 дней после полового акта.
ВМС может быть оставлена в матке в качестве контрацептива на срок до 10 лет.