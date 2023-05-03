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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экстренная контрацепция

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое экстренная контрацепция?

Экстренная контрацепция — это метод предотвращения незапланированной беременности (предохранения от беременности), который используется после полового акта. Вы можете использовать его после незащищенного полового акта или в случае несрабатывания метода контрацепции, например, при разрыве презерватива.

Существует 2 основных типа экстренной контрацепции:

  • лекарственные препараты («таблетки после полового акта»);

  • введение медь-содержащей ВМС (внутриматочной спирали) в матку.

Эти методы называются «экстренными», поскольку вы должны использовать другие методы для предотвращения наступления незапланированной беременности. Вы не должны зависеть от действий, выполняемых после полового акта.

  • Метод экстренной контрацепции следует использовать как можно скорее после незащищенного полового акта, чтобы избежать незапланированной беременности: чем раньше вы используете метод, тем выше шансы на его эффективность.

  • Вы можете воспользоваться различными видами препаратов, которые действуют как таблетки экстренной контрацепции.

  • Введение медь-содержащей ВМС является наиболее эффективным методом экстренной контрацепции и в дальнейшем будет предохранять от наступления беременности в течение периода до 10 лет (или до ее извлечения).

Какие существуют типы экстренной контрацепции?

Чаще всего в качестве экстренной контрацепции используются таблетки, однако медь-содержащая ВМС более эффективна, а также обеспечивает и дальнейшую контрацепцию.

Препараты экстренной контрацепции (таблетки для приема после полового акта)

Это таблетки, которые принимаются после полового акта с целью избежать наступления незапланированной беременности.

Существуют различные разновидности таблеток экстренной контрацепции:

  • Левоноргестрел следует принимать не позднее 3 дней после полового акта; в США он доступен в аптеках без рецепта (без назначения врача).

  • Улипристала ацетат следует принимать не позже 5 дней после полового акта. Этот препарат приобретается по рецепту врача.

  • Можно также использовать комбинированные оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки), приобретаемые по рецепту врача, однако иногда они могут вызывать тошноту и рвоту.

Чем скорее после полового акта вы примете левоноргестрел, тем эффективнее он действует. Он менее эффективен у женщин с ожирением.

Медь-содержащие ВМС

Медь-содержащая ВМС представляет собой небольшое Т-образное пластмассовое устройство, на которое намотана медная нить, и которое вводится в матку для предотвращения беременности.

  • Введение медь-содержащей ВМС осуществляет ваш врач.

  • Спираль должна быть введена не позже 5 дней после полового акта.

  • ВМС может быть оставлена в матке в качестве контрацептива на срок до 10 лет.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.