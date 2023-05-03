Экстренная контрацепция — это метод предотвращения незапланированной беременности (предохранения от беременности), который используется после полового акта. Вы можете использовать его после незащищенного полового акта или в случае несрабатывания метода контрацепции, например, при разрыве презерватива.

Существует 2 основных типа экстренной контрацепции:

лекарственные препараты («таблетки после полового акта»);

введение медь-содержащей ВМС (внутриматочной спирали) в матку.

Эти методы называются «экстренными», поскольку вы должны использовать другие методы для предотвращения наступления незапланированной беременности. Вы не должны зависеть от действий, выполняемых после полового акта.