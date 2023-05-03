Что представляют собой внутриматочные спирали (ВМС)?

Что представляют собой внутриматочные спирали (ВМС)?

Внутриматочная спираль (ВМС) — это разновидность контрацептива. Это небольшое пластмассовое устройство Т-образной формы, которое врач может поместить в вашу матку для предотвращения незапланированной беременности. Матка — это орган, в котором ребенок находится и растет до рождения.

ВМС вводятся в матку через влагалище (мышечная трубка, которая соединяет матку с внешней средой; также оно называется родовым каналом). К ВМС прикреплена синтетическая нить. Эта нить помогает убедиться в том, что ВМС находится на месте. Также с ее помощью врач может удалить ВМС.

ВМС очень эффективно предотвращают незапланированную беременность, и могут вводиться на срок от 3 до 10 лет.

ВМС не имеют эффектов, действующих на весь организм.

Введение и извлечение ВМС осуществляет врач.

Вы можете забеременеть сразу же после извлечения ВМС.

ВМС может повлиять на обильность и болезненность вашей менструации.

В случае введения не позже 5 дней после полового акта, медь-содержащая ВМС действует как средство экстренной контрацепции.