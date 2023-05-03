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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внутриматочные спирали

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что представляют собой внутриматочные спирали (ВМС)?

Внутриматочная спираль (ВМС) — это разновидность контрацептива. Это небольшое пластмассовое устройство Т-образной формы, которое врач может поместить в вашу матку для предотвращения незапланированной беременности. Матка — это орган, в котором ребенок находится и растет до рождения.

ВМС вводятся в матку через влагалище (мышечная трубка, которая соединяет матку с внешней средой; также оно называется родовым каналом). К ВМС прикреплена синтетическая нить. Эта нить помогает убедиться в том, что ВМС находится на месте. Также с ее помощью врач может удалить ВМС.

  • ВМС очень эффективно предотвращают незапланированную беременность, и могут вводиться на срок от 3 до 10 лет.

  • ВМС не имеют эффектов, действующих на весь организм.

  • Введение и извлечение ВМС осуществляет врач.

  • Вы можете забеременеть сразу же после извлечения ВМС.

  • ВМС может повлиять на обильность и болезненность вашей менструации.

  • В случае введения не позже 5 дней после полового акта, медь-содержащая ВМС действует как средство экстренной контрацепции.

Что представляют собой внутриматочные спирали

Внутриматочные спирали (ВМС) вставляются врачом в матку женщины через влагалище. ВМС изготовляется из литьевой пластмассы. Два типа ВМС высвобождают прогестин под названием левоноргестрел. Другой тип спирали имеет Т-образную форму, и ее стержень и «усики» обмотаны медной проволокой. К спирали присоединена пластмассовая нить. Нить позволяет женщине убедиться в том, что спираль на месте. С ее помощью врач может легко удалить ВМС.

Как ВМС предотвращают наступление незапланированной беременности?

ВМС предотвращают наступление незапланированной беременности следующим образом:

  • уничтожают сперматозоиды;

  • предотвращают проникновение сперматозоидов к яйцеклетке.

  • Если оплодотворение яйцеклетки все же произошло, ВМС также может предотвратить прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к матке.

  • ВМС не приводит к удалению оплодотворенной яйцеклетки, уже прикрепившейся к матке.

Какие типы ВМС я могу использовать?

Существует 2 типа ВМС:

  • ВМС с гормонами

  • ВМС, содержащие вместо гормонов медь (вокруг спирали намотана медная нить)

ВМС с гормонами

  • Используется 3 или 5 лет или до удаления врачом.

  • Выделяет гормон, который называется прогестином.

  • Может привести к тому, что менструальное кровотечение станет совсем незначительным или исчезнет.

Медь-содержащая ВМС

  • Не выделяет гормонов.

  • Может использоваться в качестве экстренной контрацепции после незащищенного секса.

  • Может использоваться 10 лет или до удаления врачом.

  • Может усилить кровотечение или боли во время менструации.

Кто может использовать ВМС?

ВМС могут использовать большинство женщин, включая подростков и нерожавших женщин.

Вам не следует вводить ВМС в следующих случаях:

ВМС не вводится беременным женщинам.

Какие проблемы связаны с ВМС?

При использовании ВМС могут возникать следующие проблемы:

  • самопроизвольное выпадение ВМС в течение первого года (более вероятно у молодых или нерожавших женщин);

  • ВМС может перфорировать стенку матки при введении (редко);

  • увеличение риска инфекции малого таза в первый месяц после введения ВМС;

  • усиление кровотечения и болей во время менструации (только медь-содержащая ВМС).

Каковы преимущества ВМС?

  • Эффективный метод контрацепции для предотвращения незапланированной беременности

  • Меньшая вероятность возникновения рака тела матки

  • Менее обильные менструальные кровотечения (только гормональные ВМС)

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.