Что представляют собой внутриматочные спирали (ВМС)?
Внутриматочная спираль (ВМС) — это разновидность контрацептива. Это небольшое пластмассовое устройство Т-образной формы, которое врач может поместить в вашу матку для предотвращения незапланированной беременности. Матка — это орган, в котором ребенок находится и растет до рождения.
ВМС вводятся в матку через влагалище (мышечная трубка, которая соединяет матку с внешней средой; также оно называется родовым каналом). К ВМС прикреплена синтетическая нить. Эта нить помогает убедиться в том, что ВМС находится на месте. Также с ее помощью врач может удалить ВМС.
ВМС очень эффективно предотвращают незапланированную беременность, и могут вводиться на срок от 3 до 10 лет.
ВМС не имеют эффектов, действующих на весь организм.
Введение и извлечение ВМС осуществляет врач.
Вы можете забеременеть сразу же после извлечения ВМС.
ВМС может повлиять на обильность и болезненность вашей менструации.
В случае введения не позже 5 дней после полового акта, медь-содержащая ВМС действует как средство экстренной контрацепции.
Что представляют собой внутриматочные спирали
Внутриматочные спирали (ВМС) вставляются врачом в матку женщины через влагалище. ВМС изготовляется из литьевой пластмассы. Два типа ВМС высвобождают прогестин под названием левоноргестрел. Другой тип спирали имеет Т-образную форму, и ее стержень и «усики» обмотаны медной проволокой. К спирали присоединена пластмассовая нить. Нить позволяет женщине убедиться в том, что спираль на месте. С ее помощью врач может легко удалить ВМС.
Как ВМС предотвращают наступление незапланированной беременности?
ВМС предотвращают наступление незапланированной беременности следующим образом:
уничтожают сперматозоиды;
предотвращают проникновение сперматозоидов к яйцеклетке.
Если оплодотворение яйцеклетки все же произошло, ВМС также может предотвратить прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к матке.
ВМС не приводит к удалению оплодотворенной яйцеклетки, уже прикрепившейся к матке.
Какие типы ВМС я могу использовать?
Существует 2 типа ВМС:
ВМС с гормонами
ВМС, содержащие вместо гормонов медь (вокруг спирали намотана медная нить)
ВМС с гормонами
Используется 3 или 5 лет или до удаления врачом.
Выделяет гормон, который называется прогестином.
Может привести к тому, что менструальное кровотечение станет совсем незначительным или исчезнет.
Медь-содержащая ВМС
Не выделяет гормонов.
Может использоваться в качестве экстренной контрацепции после незащищенного секса.
Может использоваться 10 лет или до удаления врачом.
Может усилить кровотечение или боли во время менструации.
Кто может использовать ВМС?
ВМС могут использовать большинство женщин, включая подростков и нерожавших женщин.
Вам не следует вводить ВМС в следующих случаях:
при инфекциях органов таза, например, ИППП (инфекциях, передающихся половым путем) или воспалительных заболеваниях органов малого таза;
при аномалиях строения матки;
при влагалищных кровотечениях с невыясненной причиной;
при раке шейки матки (нижняя часть матки) или слизистой оболочки полости матки;
при раке молочной железы или при аллергии на прогестин (для гормональных ВМС);
при болезни Вильсона (болезнь, при которой происходит накопление меди в организме) или аллергии на медь (для медь-содержащей ВМС).
ВМС не вводится беременным женщинам.
Какие проблемы связаны с ВМС?
При использовании ВМС могут возникать следующие проблемы:
самопроизвольное выпадение ВМС в течение первого года (более вероятно у молодых или нерожавших женщин);
ВМС может перфорировать стенку матки при введении (редко);
увеличение риска инфекции малого таза в первый месяц после введения ВМС;
усиление кровотечения и болей во время менструации (только медь-содержащая ВМС).
Каковы преимущества ВМС?
Эффективный метод контрацепции для предотвращения незапланированной беременности
Меньшая вероятность возникновения рака тела матки
Менее обильные менструальные кровотечения (только гормональные ВМС)