Что такое аборт?
Аборт — это прерывание беременности медикаментозным или хирургическим способом.
Аборт — одно из самых распространенных хирургических вмешательств, выполняемых в Соединенных Штатах Америки.
Аборт является безопасным в случае выполнения опытным врачом в медицинском учреждении.
Чем раньше выполнен аборт в течение беременности, тем легче и безопаснее его выполнить.
Аборт опасен, если он выполняется людьми, не получившими надлежащего образования (например, в регионах, где аборты запрещены).
Сразу после аборта вы должны начать использовать методы контрацепции.
Какие существуют виды абортов?
Существует 2 вида абортов:
Хирургический
Медикаментозный
При хирургическом аборте плод удаляется из матки через влагалище. Обычно врач вводит через шейку матки (канал, ведущий в матку) отсасывающее устройство. Хирургический аборт часто называют расширением и извлечением (Р и И) или расширением и выскабливанием (Р и В) с аспирацией.
При медикаментозном аборте врач дает вам препарат, который заставляет матку сокращаться и выталкивать плод наружу.
Что происходит перед абортом?
Перед выполнением аборта врач выполнит следующие действия:
поговорит с вами и осмотрит вас на предмет наличия каких-либо медицинских проблем;
разъяснит вам процедуру аборта;
проконсультирует вас о других вариантах продолжения беременности;
определит срок вашей беременности, обычно с помощью ультразвукового исследования;
выполнят анализы крови;
После этого вы сразу сможете пройти процедуру аборта. Однако в некоторых ситуациях необходим период ожидания между консультацией и выполнением аборта. Также, в случае хирургического аборта вам может потребоваться лечение длительностью в один-два дня для раскрытия шейки матки. Необходимость в этом лечении зависит от срока вашей беременности.
Что происходит во время процедуры хирургического аборта?
Хирургический аборт обычно выполняется в кабинете врача или в клинике.
Прежде чем начать, врач сделает следующее:
даст антибиотик для приема внутрь с целью предотвращения инфекции;
назначит лечение, направленное на раскрытие шейки матки, кроме самых ранних сроков беременности.
Раскрытие шейки матки называется расширением. Чтобы раскрыть шейку матки, врач может:
дать препарат для приема внутрь или ввести его во влагалище;
ввести материал небольшого объема в шейку матки.
Материал, который врач вводит в шейку матки, всасывает в себя воду и набухает, раскрывая шейку матки. Иногда этот метод дает эффект в течение нескольких часов, а иногда может потребовать одного-двух дней.
При хирургическом аборте врач:
введет внутривенно препарат, который вызовет у вас сонливость и вы не будете чувствовать проводимого хирургического вмешательства;
введет препарат, вызывающий онемение, через влагалище в ткани, окружающие шейку матки;
введет в матку небольшую гибкую вакуумную трубку через шейку матки, чтобы опорожнить вашу матку и прервать беременность.
Иногда для опорожнения матки требуется ее выскабливание изнутри с помощью металлического инструмента.
Что будет происходить во время медикаментозного аборта?
Аборт с помощью лекарственных препаратов (таблеток) обычно выполняется только в первые 9–11 недель беременности или около того. Позже во время беременности аборты становятся более сложными и обычно их приходится проводить хирургическим путем.
При медикаментозном аборте на сроке беременности 9–11 недель вам, как правило, нужно будет:
принять лекарственный препарат внутрь;
принять еще один препарат через один-два дня.
Лекарство вызовет сокращение матки (сжимание). В процессе опорожнения матки, у вас будут спазмы, неприятные ощущения в области желудка и кровотечение из влагалища. Обычно беременность прерывается в течение 24–48 часов после приема препарата.
Насколько безопасен аборт?
Законно выполняемые аборты, которые выполняются врачами в медицинских учреждениях, безопасны. Кроме того, аборт не увеличивает вероятность появления проблем при будущих беременностях.
Осложнения чаще регистрируются у женщин, родивших ребенка, нежели у женщин, сделавших аборт. Однако вы должны помнить, что применение контрацепции для предупреждения беременности безопаснее аборта.
Когда в результате аборта возникают серьезные проблемы, это обычно происходит на первой неделе после выполнения аборта. Проблемы тем вероятнее, чем больше срок беременности на момент выполнения аборта. К серьезным проблемам относятся:
отверстие в матке или разрыв шейки матки от инструментов, которыми проводится аборт;
Сильное кровотечение
инфекция матки.
Необходимо обратиться к врачу в следующих случаях:
лихорадка
Сильное кровотечение
боль в животе (более сильная чем обычные спазмы).
В течение 2 недель после аборта вы должны воздерживаться от влагалищного полового акта, что поможет избежать инфекции.