Что будет происходить во время медикаментозного аборта?

Что будет происходить во время медикаментозного аборта?

Аборт с помощью лекарственных препаратов (таблеток) обычно выполняется только в первые 9–11 недель беременности или около того. Позже во время беременности аборты становятся более сложными и обычно их приходится проводить хирургическим путем.

При медикаментозном аборте на сроке беременности 9–11 недель вам, как правило, нужно будет:

принять лекарственный препарат внутрь;

принять еще один препарат через один-два дня.

Лекарство вызовет сокращение матки (сжимание). В процессе опорожнения матки, у вас будут спазмы, неприятные ощущения в области желудка и кровотечение из влагалища. Обычно беременность прерывается в течение 24–48 часов после приема препарата.