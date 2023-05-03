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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аборт

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023 | Изменено июн. 2023
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Что такое аборт?

Аборт — это прерывание беременности медикаментозным или хирургическим способом.

  • Аборт — одно из самых распространенных хирургических вмешательств, выполняемых в Соединенных Штатах Америки.

  • Аборт является безопасным в случае выполнения опытным врачом в медицинском учреждении.

  • Чем раньше выполнен аборт в течение беременности, тем легче и безопаснее его выполнить.

  • Аборт опасен, если он выполняется людьми, не получившими надлежащего образования (например, в регионах, где аборты запрещены).

  • Сразу после аборта вы должны начать использовать методы контрацепции.

Какие существуют виды абортов?

Существует 2 вида абортов:

  • Хирургический

  • Медикаментозный

При хирургическом аборте плод удаляется из матки через влагалище. Обычно врач вводит через шейку матки (канал, ведущий в матку) отсасывающее устройство. Хирургический аборт часто называют расширением и извлечением (Р и И) или расширением и выскабливанием (Р и В) с аспирацией.

При медикаментозном аборте врач дает вам препарат, который заставляет матку сокращаться и выталкивать плод наружу.

Что происходит перед абортом?

Перед выполнением аборта врач выполнит следующие действия:

  • поговорит с вами и осмотрит вас на предмет наличия каких-либо медицинских проблем;

  • разъяснит вам процедуру аборта;

  • проконсультирует вас о других вариантах продолжения беременности;

  • определит срок вашей беременности, обычно с помощью ультразвукового исследования;

  • выполнят анализы крови;

После этого вы сразу сможете пройти процедуру аборта. Однако в некоторых ситуациях необходим период ожидания между консультацией и выполнением аборта. Также, в случае хирургического аборта вам может потребоваться лечение длительностью в один-два дня для раскрытия шейки матки. Необходимость в этом лечении зависит от срока вашей беременности.

Что происходит во время процедуры хирургического аборта?

Хирургический аборт обычно выполняется в кабинете врача или в клинике.

Прежде чем начать, врач сделает следующее:

  • даст антибиотик для приема внутрь с целью предотвращения инфекции;

  • назначит лечение, направленное на раскрытие шейки матки, кроме самых ранних сроков беременности.

Раскрытие шейки матки называется расширением. Чтобы раскрыть шейку матки, врач может:

  • дать препарат для приема внутрь или ввести его во влагалище;

  • ввести материал небольшого объема в шейку матки.

Материал, который врач вводит в шейку матки, всасывает в себя воду и набухает, раскрывая шейку матки. Иногда этот метод дает эффект в течение нескольких часов, а иногда может потребовать одного-двух дней.

При хирургическом аборте врач:

  • введет внутривенно препарат, который вызовет у вас сонливость и вы не будете чувствовать проводимого хирургического вмешательства;

  • введет препарат, вызывающий онемение, через влагалище в ткани, окружающие шейку матки;

  • введет в матку небольшую гибкую вакуумную трубку через шейку матки, чтобы опорожнить вашу матку и прервать беременность.

  • Иногда для опорожнения матки требуется ее выскабливание изнутри с помощью металлического инструмента.

Что будет происходить во время медикаментозного аборта?

Аборт с помощью лекарственных препаратов (таблеток) обычно выполняется только в первые 9–11 недель беременности или около того. Позже во время беременности аборты становятся более сложными и обычно их приходится проводить хирургическим путем.

При медикаментозном аборте на сроке беременности 9–11 недель вам, как правило, нужно будет:

  • принять лекарственный препарат внутрь;

  • принять еще один препарат через один-два дня.

Лекарство вызовет сокращение матки (сжимание). В процессе опорожнения матки, у вас будут спазмы, неприятные ощущения в области желудка и кровотечение из влагалища. Обычно беременность прерывается в течение 24–48 часов после приема препарата.

Насколько безопасен аборт?

Законно выполняемые аборты, которые выполняются врачами в медицинских учреждениях, безопасны. Кроме того, аборт не увеличивает вероятность появления проблем при будущих беременностях.

Осложнения чаще регистрируются у женщин, родивших ребенка, нежели у женщин, сделавших аборт. Однако вы должны помнить, что применение контрацепции для предупреждения беременности безопаснее аборта.

Когда в результате аборта возникают серьезные проблемы, это обычно происходит на первой неделе после выполнения аборта. Проблемы тем вероятнее, чем больше срок беременности на момент выполнения аборта. К серьезным проблемам относятся:

  • отверстие в матке или разрыв шейки матки от инструментов, которыми проводится аборт;

  • Сильное кровотечение

  • инфекция матки.

Необходимо обратиться к врачу в следующих случаях:

  • лихорадка

  • Сильное кровотечение

  • боль в животе (более сильная чем обычные спазмы).

В течение 2 недель после аборта вы должны воздерживаться от влагалищного полового акта, что поможет избежать инфекции.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.