Что такое выкидыш?
Выкидыш — это завершение беременности на сроке до 20 недель. Большинство выкидышей происходит в первые 12 недель беременности.
Типичными признаками выкидыша являются кровотечение и боли
Если вы беременны, но еще об этом не знаете, у вас может быть выкидыш, но вы можете думать, что это была обычная менструация
Чтобы распознать выкидыш, врач должен проверить у вас шейку матки (нижняя часть матки)
Врачи также проводят ультразвуковое исследование (анимированные изображения содержимого матки, которое также называется утробой)
Многие женщины после одного выкидыша беременеют снова и рожают здоровых детей
Однако ваши шансы на выкидыш каждый раз возрастают: чем больше выкидышей у вас было, тем больше вероятность еще одного выкидыша
Если у вас было несколько выкидышей, вам, возможно, следует посетить врача, прежде чем вы снова забеременеете
Врачи могут попытаться сделать вашу следующую беременность более успешной
Что вызывает выкидыш?
Врачи не всегда знают, что приводит к выкидышу. Выкидыш не вызывается внезапным эмоциональным шоком, например, из-за плохих новостей. Также к выкидышу не приводят незначительные травмы, например, подскальзывание или падение. Однако тяжелые травмы, такие как серьезное ДТП, могут вызвать выкидыш.
Причины в первые 12 недель беременности
Проблема у плода, такая как врожденный порок или наследственное заболевание
Иногда у плода имеется столь серьезный порок, что он не может прожить внутриутробно более одного или двух месяцев. Серьезные пороки развития вызывают большинство выкидышей в первые 12 недель беременности.
Причины в период с 13 до 20 недель беременности
Часто врачи так и не могут установить причину выкидыша на этом этапе. Но иногда они могут выявить одну из следующих причин:
проблемы с репродуктивными органами, такие как фибромы, рубцовая ткань, удвоение матки или слабость шейки;
резус-несовместимость (это когда у беременной женщины резус-отрицательная кровь, а у плода резус-положительная);
употребление таких веществ, как кокаин, алкоголь или табак;
тяжелые травмы;
инфекции, такие как цитомегаловирус или краснуха;
некоторые проблемы со здоровьем, которыми не занимались во время беременности, например, диабет, пониженная функция щитовидной железы или повышенное артериальное давление.
Причины повторных выкидышей
Если у вас произошло несколько выкидышей, врачи будут искать у вас такие проблемы, как:
повышенное образование сгустков крови у женщины;
аномальные хромосомы у плода от любого из родителей.
Каковы симптомы выкидыша?
Выкидыш на раннем сроке беременности может казаться обычной менструацией. Если вы не знали, что были беременны, то можете даже не подумать, что у вас был выкидыш.
В некоторых случаях имеются очевидные симптомы:
яркая или темно-красная кровь;
спазмы;
отхождение крупных сгустков и фрагментов ткани.
Сначала у вас может быть лишь незначительное кровотечение, похожее на менструацию. По мере прогрессирования выкидыша кровотечение обычно усугубляется. Кровь может быть яркой или темно-красного цвета. Иногда также будут выходить сгустки крови. У вас будут боли, которые могут усугубляться по мере того, как из вашей матки (утробы) выталкиваются фрагменты и кусочки тканей выкидыша.
Если во время беременности у вас возникнет кровотечение, немедленно позвоните врачу. Не каждое кровотечение во время беременности означает случай выкидыша. Примерно в половине случаев беременность далее протекает нормально. Однако ваш врач должен проверить, был ли у вас выкидыш или нет. Если у вас отошли крупные сгустки или кусочки ткани, положите их в емкость или заверните в полотенце, чтобы показать врачу.
Как врач может понять, был ли у меня выкидыш?
Если у вас было кровотечение или боли в течение первых 20 недель беременности, врач выполнит следующее:
Выполнит влагалищное исследование: посмотрит во влагалище (родовой канал), чтобы осмотреть шейку матки (нижнюю часть матки, через которую рождается ребенок) — если шейка раскрыта, вероятен выкидыш
Выполнит ультразвуковое исследование: В этом исследовании используются звуковые волны, которые создают динамическое изображение содержимого вашей матки. Это исследование может показать, жив ли плод.
Выполнит анализы крови: Врачи проверят уровень гормона беременности ХГЧ
Как врачи лечат выкидыш?
Если плода и плаценты (орган, питающий плод внутриутробно) уже нет в вашем теле, вам не потребуется какое-либо лечение. Кровотечение и боли вскоре прекратятся.
Если в вашем теле все еще находятся кусочки тканей, врачи могут:
понаблюдать вас, т. к. матка может опорожниться самостоятельно, при условии отсутствия у вас лихорадки или болезненного состояния;
выполнить процедуру удаления остатков беременности.
Если врачам необходимо удалить остатки беременности из матки, они введут вам препарат, от которого вы почувствуете сонливость. Вид выполняемой процедуры зависит от срока беременности:
В первые 12 недель беременности: Удаление фрагментов тканей с помощью всасывающего инструмента, вводимого в матку через влагалище
Между 12 и 20 неделями беременности: Удаление фрагментов с помощью хирургических инструментов, вводимых в матку через влагалище
В срок, близкий к 20 неделям беременности: Вам могут дать препарат, который вызывает родовую деятельность и отхождение остатков беременности
Как я могу предупредить выкидыш?
На самом деле вы не можете предотвратить выкидыш. Если в течение первых 20 недель беременности у вас были кровянистые выделения или боли, ваш врач может порекомендовать вам избегать чрезмерной физической активности и соблюдать постельный режим. Однако нет доказательств того, что эти меры помогают.
Как я могу улучшить свое самочувствие после выкидыша?
Чувства грусти, гнева или вины после выкидыша — это нормально.
Если вы чувствуете грусть и оплакиваете утрату, попробуйте поговорить с другим человеком
Если вы обеспокоены перспективой еще одного выкидыша, поговорите с врачом и обсудите возможное обследование
Помните, что многие женщины после выкидыша беременеют снова и рожают здоровых детей