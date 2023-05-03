Выкидыш на раннем сроке беременности может казаться обычной менструацией. Если вы не знали, что были беременны, то можете даже не подумать, что у вас был выкидыш.

В некоторых случаях имеются очевидные симптомы:

яркая или темно-красная кровь;

спазмы;

отхождение крупных сгустков и фрагментов ткани.

Сначала у вас может быть лишь незначительное кровотечение, похожее на менструацию. По мере прогрессирования выкидыша кровотечение обычно усугубляется. Кровь может быть яркой или темно-красного цвета. Иногда также будут выходить сгустки крови. У вас будут боли, которые могут усугубляться по мере того, как из вашей матки (утробы) выталкиваются фрагменты и кусочки тканей выкидыша.

Если во время беременности у вас возникнет кровотечение, немедленно позвоните врачу. Не каждое кровотечение во время беременности означает случай выкидыша. Примерно в половине случаев беременность далее протекает нормально. Однако ваш врач должен проверить, был ли у вас выкидыш или нет. Если у вас отошли крупные сгустки или кусочки ткани, положите их в емкость или заверните в полотенце, чтобы показать врачу.