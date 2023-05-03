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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выкидыш

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Что такое выкидыш?

Выкидыш — это завершение беременности на сроке до 20 недель. Большинство выкидышей происходит в первые 12 недель беременности.

  • Типичными признаками выкидыша являются кровотечение и боли

  • Если вы беременны, но еще об этом не знаете, у вас может быть выкидыш, но вы можете думать, что это была обычная менструация

  • Чтобы распознать выкидыш, врач должен проверить у вас шейку матки (нижняя часть матки)

  • Врачи также проводят ультразвуковое исследование (анимированные изображения содержимого матки, которое также называется утробой)

  • Многие женщины после одного выкидыша беременеют снова и рожают здоровых детей

  • Однако ваши шансы на выкидыш каждый раз возрастают: чем больше выкидышей у вас было, тем больше вероятность еще одного выкидыша

  • Если у вас было несколько выкидышей, вам, возможно, следует посетить врача, прежде чем вы снова забеременеете

  • Врачи могут попытаться сделать вашу следующую беременность более успешной

Что вызывает выкидыш?

Врачи не всегда знают, что приводит к выкидышу. Выкидыш не вызывается внезапным эмоциональным шоком, например, из-за плохих новостей. Также к выкидышу не приводят незначительные травмы, например, подскальзывание или падение. Однако тяжелые травмы, такие как серьезное ДТП, могут вызвать выкидыш.

Причины в первые 12 недель беременности

  • Проблема у плода, такая как врожденный порок или наследственное заболевание

Иногда у плода имеется столь серьезный порок, что он не может прожить внутриутробно более одного или двух месяцев. Серьезные пороки развития вызывают большинство выкидышей в первые 12 недель беременности.

Причины в период с 13 до 20 недель беременности

Часто врачи так и не могут установить причину выкидыша на этом этапе. Но иногда они могут выявить одну из следующих причин:

Причины повторных выкидышей

Если у вас произошло несколько выкидышей, врачи будут искать у вас такие проблемы, как:

  • повышенное образование сгустков крови у женщины;

  • аномальные хромосомы у плода от любого из родителей.

Каковы симптомы выкидыша?

Выкидыш на раннем сроке беременности может казаться обычной менструацией. Если вы не знали, что были беременны, то можете даже не подумать, что у вас был выкидыш.

В некоторых случаях имеются очевидные симптомы:

  • яркая или темно-красная кровь;

  • спазмы;

  • отхождение крупных сгустков и фрагментов ткани.

Сначала у вас может быть лишь незначительное кровотечение, похожее на менструацию. По мере прогрессирования выкидыша кровотечение обычно усугубляется. Кровь может быть яркой или темно-красного цвета. Иногда также будут выходить сгустки крови. У вас будут боли, которые могут усугубляться по мере того, как из вашей матки (утробы) выталкиваются фрагменты и кусочки тканей выкидыша.

Если во время беременности у вас возникнет кровотечение, немедленно позвоните врачу. Не каждое кровотечение во время беременности означает случай выкидыша. Примерно в половине случаев беременность далее протекает нормально. Однако ваш врач должен проверить, был ли у вас выкидыш или нет. Если у вас отошли крупные сгустки или кусочки ткани, положите их в емкость или заверните в полотенце, чтобы показать врачу.

Как врач может понять, был ли у меня выкидыш?

Если у вас было кровотечение или боли в течение первых 20 недель беременности, врач выполнит следующее:

  • Выполнит влагалищное исследование: посмотрит во влагалище (родовой канал), чтобы осмотреть шейку матки (нижнюю часть матки, через которую рождается ребенок) — если шейка раскрыта, вероятен выкидыш

  • Выполнит ультразвуковое исследование: В этом исследовании используются звуковые волны, которые создают динамическое изображение содержимого вашей матки. Это исследование может показать, жив ли плод.

  • Выполнит анализы крови: Врачи проверят уровень гормона беременности ХГЧ

Как врачи лечат выкидыш?

Если плода и плаценты (орган, питающий плод внутриутробно) уже нет в вашем теле, вам не потребуется какое-либо лечение. Кровотечение и боли вскоре прекратятся.

Если в вашем теле все еще находятся кусочки тканей, врачи могут:

  • понаблюдать вас, т. к. матка может опорожниться самостоятельно, при условии отсутствия у вас лихорадки или болезненного состояния;

  • выполнить процедуру удаления остатков беременности.

Если врачам необходимо удалить остатки беременности из матки, они введут вам препарат, от которого вы почувствуете сонливость. Вид выполняемой процедуры зависит от срока беременности:

  • В первые 12 недель беременности: Удаление фрагментов тканей с помощью всасывающего инструмента, вводимого в матку через влагалище

  • Между 12 и 20 неделями беременности: Удаление фрагментов с помощью хирургических инструментов, вводимых в матку через влагалище

  • В срок, близкий к 20 неделям беременности: Вам могут дать препарат, который вызывает родовую деятельность и отхождение остатков беременности

Как я могу предупредить выкидыш?

На самом деле вы не можете предотвратить выкидыш. Если в течение первых 20 недель беременности у вас были кровянистые выделения или боли, ваш врач может порекомендовать вам избегать чрезмерной физической активности и соблюдать постельный режим. Однако нет доказательств того, что эти меры помогают.

Как я могу улучшить свое самочувствие после выкидыша?

Чувства грусти, гнева или вины после выкидыша — это нормально.

  • Если вы чувствуете грусть и оплакиваете утрату, попробуйте поговорить с другим человеком

  • Если вы обеспокоены перспективой еще одного выкидыша, поговорите с врачом и обсудите возможное обследование

  • Помните, что многие женщины после выкидыша беременеют снова и рожают здоровых детей

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.