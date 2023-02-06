Симптомы могут появляться и исчезать. Некоторые симптомы затрагивают суставы. Другие симптомы затрагивают остальную часть тела. У детей с ЮИА нет одинаковых симптомов. Некоторые из них имеют несколько слабо выраженных симптомов, другие — большое количество тяжелых симптомов.

Симптомы поражения суставов могут затрагивать несколько или много суставов и включают:

боль и отек;

ощущение тепла в суставах на ощупь;

скованность суставов, особенно утром.

Симптомы, которые влияют на остальную часть тела, могут включать:

лихорадка

нечеткость зрения и в редких случаях боль и покраснение глаз, а также дискомфорт при воздействии яркого света;

пятнистую кожную сыпь, которая не сопровождается зудом;

при наиболее тяжелой форме ЮИА — увеличение лимфатических узлов, селезенки и печени;

иногда боль и раздражение (воспаление) слизистой оболочки легких и сердца.