Артриты — это группа заболеваний, которые характеризуются болью, припуханием и покраснением суставов. Существует множество различных типов артритов.
Что такое ювенильный идиопатический артрит (ЮИА)?
Ювенильный идиопатический артрит — редкий вид артрита, которым болеют дети, и который не имеет известной причины.
Ювенильный идиопатический артрит возникает, когда иммунная система ребенка атакует суставы. Он похож на ревматоидный артрит у взрослых.
Несколько или много суставов могут становиться болезненными и отекать
Могут поражаться другие части тела
Симптомы могут появляться и исчезать
Врачи могут определить, есть ли у ребенка ЮИА, на основании симптомов, результатов рентгенологических исследований и анализов крови
Лечение может включать медикаментозную терапию и физические упражнения
Существует 6 форм ЮИА, которые различаются в зависимости от того, какие суставы поражены, сколько суставов затронуто и имеются ли у ребенка другие симптомы.
Что является причиной ЮИА?
ЮИА представляет собой аутоиммунное заболевание. Иммунная система является частью системы защиты организма, которая помогает в борьбе с болезнями и инфекциями. При аутоиммунном заболевании иммунная система по ошибке атакует структуры собственного организма, а при ЮИА иммунная система ребенка атакует суставы и иногда другие органы. Врачи точно не знают, что заставляет иммунную систему ребенка атаковать суставы.
Каковы симптомы ЮИА?
Симптомы могут появляться и исчезать. Некоторые симптомы затрагивают суставы. Другие симптомы затрагивают остальную часть тела. У детей с ЮИА нет одинаковых симптомов. Некоторые из них имеют несколько слабо выраженных симптомов, другие — большое количество тяжелых симптомов.
Симптомы поражения суставов могут затрагивать несколько или много суставов и включают:
боль и отек;
ощущение тепла в суставах на ощупь;
скованность суставов, особенно утром.
Симптомы, которые влияют на остальную часть тела, могут включать:
лихорадка
нечеткость зрения и в редких случаях боль и покраснение глаз, а также дискомфорт при воздействии яркого света;
пятнистую кожную сыпь, которая не сопровождается зудом;
при наиболее тяжелой форме ЮИА — увеличение лимфатических узлов, селезенки и печени;
иногда боль и раздражение (воспаление) слизистой оболочки легких и сердца.
Каковы осложнения ЮИА?
У детей с тяжелой формой ЮИА могут быт отклонения от нормы в процессе роста:
одна рука или ноги могут быть длиннее или короче, чем другие;
если ЮИА поражает челюсть, подбородок ребенка может выглядеть слишком маленьким.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ЮИА?
Специфического теста на ЮИА нет. Врач скорее всего будет принимать во внимание:
имеющиеся у ребенка симптомы;
определенные анализы крови;
Даже если у ребенка нет симптомов со стороны глаз, глазной врач должен обследовать глаза ребенка, чтобы выявить воспаление в различных частях глаза.
Как врачи лечат ЮИА?
ЮИА неизлечим, но лечение может помочь детям почувствовать себя лучше. Некоторые новые препараты для лечения артрита могут также помочь предотвратить осложнения, такие как деформация суставов и отставание в росте.
Врачи лечат ЮИА, назначая:
лекарственные препараты, уменьшающие боль и отек;
иногда уколы лекарственного препарата в сустав;
глазные капли, если поражены глаза ребенка;
Врачи также могут предложить следующие методы:
лечебная физкультура и физические упражнения;
иногда шины, чтобы удерживать суставы ребенка прямо;
обследование глаз несколько раз в год.