Гены — это химические коды, которые контролируют все происходящие в нашем теле процессы, как оно сформировано и как выглядит. У человека имеется более 20 000 разных генов. Каждая клетка в организме имеет копию каждого из генов.

Клетки — это микроскопические строительные блоки, из которых состоит тело. Каждый орган сформирован из разных типов клеток. Например, в головном мозге у человека находятся нервные клетки, в печени — клетки печении, а в желудке — клетки, вырабатывающие желудочный сок. Процессы роста и деятельности каждой клетки контролируются генами.

Некоторые процессы в организме контролируются только одним геном. Но большинство характеристик, например, рост и масса тела, контролируются большим количеством генов, которые работают вместе.