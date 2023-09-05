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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запугивание

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое запугивание?

Запугивание — это причинение кому-то вреда действиями (например, если кого-то бьют или ломают его вещи) или словами (дразнят, издеваются или угрожают). Обидчик может быть больше, сильнее или более популярным, чем жертва.

Запугивание может происходить во множестве мест, например, дома, в школе или на работе. Оно может происходить однократно или повторяться много раз.

  • Запугиванию могут подвергаться и мальчики, и девочки

  • Запугивание может происходить в любом возрасте, от дошкольного до взрослого

  • Многих учеников запугивают с использованием электронной почты, текстовых сообщений и социальных сетей (так называемое киберзапугивание).

  • Роль обидчика, как и жертвы запугивания, не являются нормальной частью детства

Секстинг — это отправка сообщений или фотографий сексуального содержания кому-либо с использованием цифровых технологий. Секстинг может становиться причиной запугивания, если кто-то хочет причинить боль или смутить человека, чьи фотографии или сообщения сексуального характеры были выложены в общественный доступ.

Как узнать, подвергается ли кто-то запугиванию?

Люди, которых запугивают, могут ощущать:

  • грусть;

  • стыд;

  • обиду;

  • тревожность;

  • низкую самооценкую

Юной жертве запугивания и издевательств может быть стыдно рассказать об этом взрослым. Учителя и родители часто не осознают, что ребенок подвергается запугиванию. Многим жертвам запугивание причиняет физический и/или эмоциональный вред.

Обидчики усваивают негативное поведение, которое, если оно не будет скорректировано, может привести к дальнейшему насилию. Хулиганы реже остаются учиться в школе, трудоустраиваются и имеют стабильные отношения во взрослом возрасте. Кроме того, они с большей вероятностью в дальнейшем попадут в тюрьму.

Что делать, если ребенок подвергается запугиванию?

Запугивание — это плохой поступок. Если кто-то запугивает ребенка, ему нужно:

  • Сказать об этом взрослым

  • Отойти в сторону

  • Изменить распорядок дня, чтобы избегать обидчиков

  • Поговорить с психологом или консультантом

  • Притвориться, что он не обращает внимания на запугивание, из-за чего обидчик теряет интерес

Если запугивание происходит в школе, необходимо сообщить об этом должностным лицам школы.

Что делать, если запугиванию подвергается кто-то другой?

Не игнорировать запугивание. Самое важное, что нужно сделать, когда человек является свидетелем запугивания, это немедленно решить эту проблему.

Если запугивают вашего ребенка, нужно:

  • Сообщить должностным лицам школы

  • Напомнить своему ребенку, что запугивание никогда не будет хорошим поступком

  • Посоветовать своему ребенку попытаться не обращать внимания на обидчика

  • Поговорить с родителями обидчика (но не говорить с ними в раздражении и концентрироваться на плохом поведении их ребенка) и попросить обидчика извиниться и прекратить запугивание

  • Привести своего ребенка на консультацию к психологу

Где можно найти более подробную информацию?

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.