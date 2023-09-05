Что такое запугивание?
Запугивание — это причинение кому-то вреда действиями (например, если кого-то бьют или ломают его вещи) или словами (дразнят, издеваются или угрожают). Обидчик может быть больше, сильнее или более популярным, чем жертва.
Запугивание может происходить во множестве мест, например, дома, в школе или на работе. Оно может происходить однократно или повторяться много раз.
Запугиванию могут подвергаться и мальчики, и девочки
Запугивание может происходить в любом возрасте, от дошкольного до взрослого
Многих учеников запугивают с использованием электронной почты, текстовых сообщений и социальных сетей (так называемое киберзапугивание).
Роль обидчика, как и жертвы запугивания, не являются нормальной частью детства
Секстинг — это отправка сообщений или фотографий сексуального содержания кому-либо с использованием цифровых технологий. Секстинг может становиться причиной запугивания, если кто-то хочет причинить боль или смутить человека, чьи фотографии или сообщения сексуального характеры были выложены в общественный доступ.
Как узнать, подвергается ли кто-то запугиванию?
Люди, которых запугивают, могут ощущать:
грусть;
стыд;
обиду;
тревожность;
низкую самооценкую
Юной жертве запугивания и издевательств может быть стыдно рассказать об этом взрослым. Учителя и родители часто не осознают, что ребенок подвергается запугиванию. Многим жертвам запугивание причиняет физический и/или эмоциональный вред.
Обидчики усваивают негативное поведение, которое, если оно не будет скорректировано, может привести к дальнейшему насилию. Хулиганы реже остаются учиться в школе, трудоустраиваются и имеют стабильные отношения во взрослом возрасте. Кроме того, они с большей вероятностью в дальнейшем попадут в тюрьму.
Что делать, если ребенок подвергается запугиванию?
Запугивание — это плохой поступок. Если кто-то запугивает ребенка, ему нужно:
Сказать об этом взрослым
Отойти в сторону
Изменить распорядок дня, чтобы избегать обидчиков
Поговорить с психологом или консультантом
Притвориться, что он не обращает внимания на запугивание, из-за чего обидчик теряет интерес
Если запугивание происходит в школе, необходимо сообщить об этом должностным лицам школы.
Что делать, если запугиванию подвергается кто-то другой?
Не игнорировать запугивание. Самое важное, что нужно сделать, когда человек является свидетелем запугивания, это немедленно решить эту проблему.
Если запугивают вашего ребенка, нужно:
Сообщить должностным лицам школы
Напомнить своему ребенку, что запугивание никогда не будет хорошим поступком
Посоветовать своему ребенку попытаться не обращать внимания на обидчика
Поговорить с родителями обидчика (но не говорить с ними в раздражении и концентрироваться на плохом поведении их ребенка) и попросить обидчика извиниться и прекратить запугивание
Привести своего ребенка на консультацию к психологу