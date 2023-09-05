Что такое запугивание?

Что такое запугивание?

Запугивание — это причинение кому-то вреда действиями (например, если кого-то бьют или ломают его вещи) или словами (дразнят, издеваются или угрожают). Обидчик может быть больше, сильнее или более популярным, чем жертва.

Запугивание может происходить во множестве мест, например, дома, в школе или на работе. Оно может происходить однократно или повторяться много раз.

Запугиванию могут подвергаться и мальчики, и девочки

Запугивание может происходить в любом возрасте, от дошкольного до взрослого

Многих учеников запугивают с использованием электронной почты, текстовых сообщений и социальных сетей (так называемое киберзапугивание).

Роль обидчика, как и жертвы запугивания, не являются нормальной частью детства

Секстинг — это отправка сообщений или фотографий сексуального содержания кому-либо с использованием цифровых технологий. Секстинг может становиться причиной запугивания, если кто-то хочет причинить боль или смутить человека, чьи фотографии или сообщения сексуального характеры были выложены в общественный доступ.