Что такое некротизирующий энтероколит (НЭК)?
Некротизирующий энтероколит (НКДР) представляет собой опасное для жизни заболевание новорожденных, при котором воспаляется и отмирает часть слизистой оболочки кишечника.
Некротизирующий энтероколит чаще всего встречается у недоношенных или тяжело больных детей.
У ребенка может быть вздутие живота, рвота и кал с примесью крови.
Врачи лечат некротизирующий энтероколит, прекращая кормление ребенка через рот, используя аспирационную трубку в желудке, и назначая кормление и антибиотики через вену (внутривенно).
Некротизирующий энтероколит угрожает жизни, но примерно 3 из 4 детей выживают.
После некротизирующего энтероколита у младенцев может сужаться просвет кишечника, что требует хирургического вмешательства.
Что является причиной некротизирующего энтероколита?
Точные причины некротизирующего энтероколита врачам неизвестны, но возможно в их число входят:
Плохой приток крови к кишечнику
Плохой кровоток может позволить живущим в кишечнике нормальными бактериями атаковать слизистую оболочку кишечника. Слизистая оболочка воспаляется и кровоточит.
Наиболее значительным фактором риска некротизирующего энтероколита является:
Слишком раннее рождение ребенка (преждевременные роды)
К другим факторам, повышающим риск развития некротизирующего энтероколита, относятся следующие:
Слишком раннее отхождение околоплодных вод (дородовое отхождение околоплодных вод) и развитие инфекции у ребенка
Ребенок слишком маленький (малый для гестационного возраста)
Плохое кровоснабжение или низкий уровень кислорода у ребенка до, во время или после рождения (перинатальная асфиксия)
Врожденные пороки сердца
Какими симптомами проявляется некротизирующий энтероколит?
Дети с некротизирующим энтероколитом обычно выглядят очень больными. Обычно они имеют:
вздутие живота;
плохой аппетит;
рвота кровью или жидкостью зеленого, желтого или красного цвета;
Кровь в кале
Каковы осложнения некротизирующего энтероколита?
Некротизирующий энтероколит может прогрессировать с поражением всей стенки кишечника и приводить к образованию:
отверстия в кишечнике (перфорация кишечника);
жидкости и бактерий, которые вытекают из отверстия в живот ребенка и вызывают серьезную инфекцию под названием «перитонит».
После выздоровления от некротизирующего энтероколита кишечник ребенка местами может покрываться рубцами. Через несколько месяцев рубцевание может частично перекрыть кишечник и затруднить прохождение перевариваемой пищи (кишечная непроходимость).
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка некротизирующий энтероколит?
Врачи подозревают наличие некротизирующего энтероколита на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза они проведут:
Рентгенологические исследование живота ребенка
Как врачи лечат некротизирующий энтероколит?
Врачи лечат некротизирующий энтероколит с помощью:
прекращения регулярного кормления, чтобы кишечник отдохнул и зажил;
введения в вену жидкостей и питательных веществ;
введения аспирационной трубки в желудок ребенка для удаления пищеварительных соков, чтобы они не попадали в воспаленную область;
внутривенного введения антибиотиков;
хирургического вмешательства, если у ребенка возникает отверстие в кишечнике.
Позднее, если кишечник ребенка сужается и покрыт рубцами, врачи проводят хирургическое вмешательство для удаления узкого участка.
Как можно предотвратить развитие некротизирующего энтероколита у ребенка?
Предотвратить развитие некротизирующего энтероколита могут следующие меры:
кормление недоношенного ребенка грудным молоком вместо смеси;
избегание высококонцентрированных смесей;
недопущение слишком низкого уровня кислорода в крови ребенка (этот показатель будет контролировать больница).