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Некротизирующий энтероколит (НЭК)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Что такое некротизирующий энтероколит (НЭК)?

Некротизирующий энтероколит (НКДР) представляет собой опасное для жизни заболевание новорожденных, при котором воспаляется и отмирает часть слизистой оболочки кишечника.

  • Некротизирующий энтероколит чаще всего встречается у недоношенных или тяжело больных детей.

  • У ребенка может быть вздутие живота, рвота и кал с примесью крови.

  • Врачи лечат некротизирующий энтероколит, прекращая кормление ребенка через рот, используя аспирационную трубку в желудке, и назначая кормление и антибиотики через вену (внутривенно).

  • Некротизирующий энтероколит угрожает жизни, но примерно 3 из 4 детей выживают.

  • После некротизирующего энтероколита у младенцев может сужаться просвет кишечника, что требует хирургического вмешательства.

Что является причиной некротизирующего энтероколита?

Точные причины некротизирующего энтероколита врачам неизвестны, но возможно в их число входят:

  • Плохой приток крови к кишечнику

Плохой кровоток может позволить живущим в кишечнике нормальными бактериями атаковать слизистую оболочку кишечника. Слизистая оболочка воспаляется и кровоточит.

Наиболее значительным фактором риска некротизирующего энтероколита является:

К другим факторам, повышающим риск развития некротизирующего энтероколита, относятся следующие:

Какими симптомами проявляется некротизирующий энтероколит?

Дети с некротизирующим энтероколитом обычно выглядят очень больными. Обычно они имеют:

  • вздутие живота;

  • плохой аппетит;

  • рвота кровью или жидкостью зеленого, желтого или красного цвета;

  • Кровь в кале

Каковы осложнения некротизирующего энтероколита?

Некротизирующий энтероколит может прогрессировать с поражением всей стенки кишечника и приводить к образованию:

жидкости и бактерий, которые вытекают из отверстия в живот ребенка и вызывают серьезную инфекцию под названием «перитонит».

После выздоровления от некротизирующего энтероколита кишечник ребенка местами может покрываться рубцами. Через несколько месяцев рубцевание может частично перекрыть кишечник и затруднить прохождение перевариваемой пищи (кишечная непроходимость).

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка некротизирующий энтероколит?

Врачи подозревают наличие некротизирующего энтероколита на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза они проведут:

  • Рентгенологические исследование живота ребенка

Как врачи лечат некротизирующий энтероколит?

Врачи лечат некротизирующий энтероколит с помощью:

  • прекращения регулярного кормления, чтобы кишечник отдохнул и зажил;

  • введения в вену жидкостей и питательных веществ;

  • введения аспирационной трубки в желудок ребенка для удаления пищеварительных соков, чтобы они не попадали в воспаленную область;

  • внутривенного введения антибиотиков;

  • хирургического вмешательства, если у ребенка возникает отверстие в кишечнике.

Позднее, если кишечник ребенка сужается и покрыт рубцами, врачи проводят хирургическое вмешательство для удаления узкого участка.

Как можно предотвратить развитие некротизирующего энтероколита у ребенка?

Предотвратить развитие некротизирующего энтероколита могут следующие меры:

  • кормление недоношенного ребенка грудным молоком вместо смеси;

  • избегание высококонцентрированных смесей;

  • недопущение слишком низкого уровня кислорода в крови ребенка (этот показатель будет контролировать больница).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.