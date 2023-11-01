Некротизирующий энтероколит может прогрессировать с поражением всей стенки кишечника и приводить к образованию:

отверстия в кишечнике (перфорация кишечника);

жидкости и бактерий, которые вытекают из отверстия в живот ребенка и вызывают серьезную инфекцию под названием «перитонит».

После выздоровления от некротизирующего энтероколита кишечник ребенка местами может покрываться рубцами. Через несколько месяцев рубцевание может частично перекрыть кишечник и затруднить прохождение перевариваемой пищи (кишечная непроходимость).