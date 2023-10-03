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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Детский гастроэнтерит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое гастроэнтерит?

Гастроэнтерит — это инфекция пищеварительного тракта (также называемого «желудочно-кишечный тракт» или «ЖКТ»), которая вызывает рвоту, диарею или и то, и другое. Основными органами пищеварительного тракта являются желудок и кишечник. Люди иногда ошибаются, называя гастроэнтерит «желудочным гриппом». Но это заболевание — не грипп, оно не имеет ничего общего с гриппом.

  • Гастроэнтерит — наиболее распространенная проблема с ЖК трактом у детей

  • У детей с гастроэнтеритом присутствует рвота, диарея, колики в животе и повышение температуры тела

  • Рвота и диарея, особенно если они возникают вместе, могут привести к обезвоживанию (нехватке воды или других жидкостей в организме), которое может становиться причиной серьезных проблем

  • Профилактике гастроэнтерита способствует своевременная вакцинация ребенка и частое мытье рук

  • Гастроэнтерит лечат, проводя восполнение воды и электролитов, обычно давая пить специальную жидкость, разработанную для детей с гастроэнтеритом

  • Детей, у которых не прекращается рвота и диарея, следует показать врачу, так как им может понадобится введение жидкостей прямо в вену (внутривенно).

Что является причиной гастроэнтерита?

Наиболее частой причиной гастроэнтерита является вирус (такой, как ротавирус). Его также могут вызывать бактерии или паразиты.

Дети могут заразиться гастроэнтеритом при:

  • Контакте с инфицированными детьми или их игрушками, после чего они засовывают пальцы в рот

  • Пребывании рядом с больным ребенком, который чихает или отхаркивает мокроту

  • Употреблении пищи и жидкости, содержащей бактерии (так называемое пищевое отравление)

  • Употреблении непастеризованного молока или сока (непастеризованное означает, что его не нагревали для того, чтобы погибли микроорганизмы)

  • Контакте с рептилиями, птицами, лягушками или саламандрами, которые являются носителями бактерий

  • Употреблении некоторых растений или лекарственных препаратов

  • Заглатывании инфицированной воды в бассейнах, аквапарках или в речках

Каковы симптомы гастроэнтерита?

К симптомам относятся:

  • рвота;

  • диарея;

  • колики в животе;

  • отсутствие чувства голода;

В некоторых случаях определенные виды гастроэнтерита вызывают диарею с кровью. Это состояние более серьезное, поэтому родителям следует немедленно показать ребенка к врачу.

Какими осложнениями сопровождается гастроэнтерит?

Основным осложнением является:

  • Обезвоживание

Обезвоживание — это слишком малое количество воды или других жидкостей в организме. Это состояние может быть опасным. Обезвоживание с большей вероятностью возникает у маленьких детей, поскольку размер их тела меньше.

Новорожденный обезвожен и его немедленно должен осмотреть врач, если у него отмечаются следующие симптомы:

  • Втягивание родничка в верхней части головы (родничок есть у всех детей, но он не должен быть втянутым)

  • Впадение глазных яблок

  • Сухость во рту

  • Отсутствие слез при плаче

  • Небольшое количество мочи

  • У ребенка притупляется внимание, и он становится менее энергичным

Ребенок обезвожен и его немедленно должен осмотреть врач, если у него отмечаются следующие симптомы:

  • Небольшое количество мочи или моча отсутствовала на протяжении 6 часов и более

  • Раздражительность и вялость

  • Сухость во рту

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка гастроэнтерит?

Определить наличие гастроэнтерита у ребенка врачи могут на основании симптомов и результатов физикального обследования. Как правило, анализы крови или кала не требуются. Иногда врачам необходимо определить, какой вид инфекции вызвал гастроэнтерит, и они возьмут мазок кала для исследования.

Как врачи лечат гастроэнтерит?

У новорожденных врачи лечат гастроэнтерит, назначая им:

  • Продолжение грудного вскармливания или употребления молочной смеси

  • Употребление специального раствора для регидратации (электролитный раствор для употребления внутрь — порошки или жидкости, которые продают в аптеках и продуктовых магазинах)

Что касается детей более старшего возраста, врачи советуют:

  • Давать ребенку пить жидкости, например, электролитный раствор для употребления внутрь в первый день заболевания — подросткам вместо газированной воды или сока следует пить спортивные напитки, однако предпочтение отдается электролитному раствору.

  • Если у ребенка рвота, давать ему жидкость небольшими глотками каждые 10–15 минут. Если рвота отсутствует — постепенно увеличивать количество жидкости

  • На протяжении 24 часов ребенок должен выпивать как минимум 100 миллилитров жидкости на килограмм массы тела

  • Если у ребенка диарея, следует пить больше жидкости, чем обычно

  • Если это возможно, ребенок должен придерживаться обычной диеты — необходимость в специальных продуктах отсутствует

  • Если у ребенка диарея, следует употреблять меньше молочных продуктов (например, молока или масла)

Врач ребенка может назначить:

  • Внутривенное (в/в) введение жидкости, если ребенок обезвожен

  • Лекарственные препараты для профилактики рвоты или уменьшения диареи

  • Антибиотики, если причиной заболевания являются определенные виды бактерий

  • Противопаразитарные препараты, если причиной заболевания являются паразиты

Как можно предотвратить гастроэнтерит?

Для профилактики гастроэнтерита:

  • Необходимо убедиться, что ребенку была проведена вакцинация вакциной против ротавируса, которая является одной из стандартных вакцин

  • Нужно убедить детей регулярно мыть руки

  • Нужно надлежащим образом хранить продукты питания (холодные продукты — холодными, а горячие продукты — горячими), и не позволять ребенку есть пищу, которая была приготовлена более часа назад

  • Необходимо держать в чистоте пеленальный столик (и регулярно дезинфицировать его раствором, состоящим из ¼ чашки хлорной извести на 4 литра воды)

  • Нужно кормить ребенка грудью

  • Нельзя позволять детям или новорожденным с ослабленной иммунной системой притрагиваться к рептилиям, птицам или амфибиям

  • Нужно научить ребенка не глотать воду во время плавания

Для профилактики распространения гастроэнтерита:

  • Дети с диареей должны оставаться дома, не посещать школу или садик, и не должны купаться в общественных бассейнах или других общественных местах для купания

  • Нужно часто проверять подгузник у ребенка и менять его вдали от общественных бассейнов и мест для купания

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.