Основным осложнением является:

Обезвоживание

Обезвоживание — это слишком малое количество воды или других жидкостей в организме. Это состояние может быть опасным. Обезвоживание с большей вероятностью возникает у маленьких детей, поскольку размер их тела меньше.

Новорожденный обезвожен и его немедленно должен осмотреть врач, если у него отмечаются следующие симптомы:

Втягивание родничка в верхней части головы (родничок есть у всех детей, но он не должен быть втянутым)

Впадение глазных яблок

Сухость во рту

Отсутствие слез при плаче

Небольшое количество мочи

У ребенка притупляется внимание, и он становится менее энергичным

Ребенок обезвожен и его немедленно должен осмотреть врач, если у него отмечаются следующие симптомы: