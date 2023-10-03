Что такое гастроэнтерит?
Гастроэнтерит — это инфекция пищеварительного тракта (также называемого «желудочно-кишечный тракт» или «ЖКТ»), которая вызывает рвоту, диарею или и то, и другое. Основными органами пищеварительного тракта являются желудок и кишечник. Люди иногда ошибаются, называя гастроэнтерит «желудочным гриппом». Но это заболевание — не грипп, оно не имеет ничего общего с гриппом.
Гастроэнтерит — наиболее распространенная проблема с ЖК трактом у детей
У детей с гастроэнтеритом присутствует рвота, диарея, колики в животе и повышение температуры тела
Рвота и диарея, особенно если они возникают вместе, могут привести к обезвоживанию (нехватке воды или других жидкостей в организме), которое может становиться причиной серьезных проблем
Профилактике гастроэнтерита способствует своевременная вакцинация ребенка и частое мытье рук
Гастроэнтерит лечат, проводя восполнение воды и электролитов, обычно давая пить специальную жидкость, разработанную для детей с гастроэнтеритом
Детей, у которых не прекращается рвота и диарея, следует показать врачу, так как им может понадобится введение жидкостей прямо в вену (внутривенно).
Что является причиной гастроэнтерита?
Наиболее частой причиной гастроэнтерита является вирус (такой, как ротавирус). Его также могут вызывать бактерии или паразиты.
Дети могут заразиться гастроэнтеритом при:
Контакте с инфицированными детьми или их игрушками, после чего они засовывают пальцы в рот
Пребывании рядом с больным ребенком, который чихает или отхаркивает мокроту
Употреблении пищи и жидкости, содержащей бактерии (так называемое пищевое отравление)
Употреблении непастеризованного молока или сока (непастеризованное означает, что его не нагревали для того, чтобы погибли микроорганизмы)
Контакте с рептилиями, птицами, лягушками или саламандрами, которые являются носителями бактерий
Употреблении некоторых растений или лекарственных препаратов
Заглатывании инфицированной воды в бассейнах, аквапарках или в речках
Каковы симптомы гастроэнтерита?
К симптомам относятся:
рвота;
диарея;
колики в животе;
отсутствие чувства голода;
В некоторых случаях определенные виды гастроэнтерита вызывают диарею с кровью. Это состояние более серьезное, поэтому родителям следует немедленно показать ребенка к врачу.
Какими осложнениями сопровождается гастроэнтерит?
Основным осложнением является:
Обезвоживание
Обезвоживание — это слишком малое количество воды или других жидкостей в организме. Это состояние может быть опасным. Обезвоживание с большей вероятностью возникает у маленьких детей, поскольку размер их тела меньше.
Новорожденный обезвожен и его немедленно должен осмотреть врач, если у него отмечаются следующие симптомы:
Втягивание родничка в верхней части головы (родничок есть у всех детей, но он не должен быть втянутым)
Впадение глазных яблок
Сухость во рту
Отсутствие слез при плаче
Небольшое количество мочи
У ребенка притупляется внимание, и он становится менее энергичным
Ребенок обезвожен и его немедленно должен осмотреть врач, если у него отмечаются следующие симптомы:
Небольшое количество мочи или моча отсутствовала на протяжении 6 часов и более
Раздражительность и вялость
Сухость во рту
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка гастроэнтерит?
Определить наличие гастроэнтерита у ребенка врачи могут на основании симптомов и результатов физикального обследования. Как правило, анализы крови или кала не требуются. Иногда врачам необходимо определить, какой вид инфекции вызвал гастроэнтерит, и они возьмут мазок кала для исследования.
Как врачи лечат гастроэнтерит?
У новорожденных врачи лечат гастроэнтерит, назначая им:
Продолжение грудного вскармливания или употребления молочной смеси
Употребление специального раствора для регидратации (электролитный раствор для употребления внутрь — порошки или жидкости, которые продают в аптеках и продуктовых магазинах)
Что касается детей более старшего возраста, врачи советуют:
Давать ребенку пить жидкости, например, электролитный раствор для употребления внутрь в первый день заболевания — подросткам вместо газированной воды или сока следует пить спортивные напитки, однако предпочтение отдается электролитному раствору.
Если у ребенка рвота, давать ему жидкость небольшими глотками каждые 10–15 минут. Если рвота отсутствует — постепенно увеличивать количество жидкости
На протяжении 24 часов ребенок должен выпивать как минимум 100 миллилитров жидкости на килограмм массы тела
Если у ребенка диарея, следует пить больше жидкости, чем обычно
Если это возможно, ребенок должен придерживаться обычной диеты — необходимость в специальных продуктах отсутствует
Если у ребенка диарея, следует употреблять меньше молочных продуктов (например, молока или масла)
Врач ребенка может назначить:
Внутривенное (в/в) введение жидкости, если ребенок обезвожен
Лекарственные препараты для профилактики рвоты или уменьшения диареи
Антибиотики, если причиной заболевания являются определенные виды бактерий
Противопаразитарные препараты, если причиной заболевания являются паразиты
Как можно предотвратить гастроэнтерит?
Для профилактики гастроэнтерита:
Необходимо убедиться, что ребенку была проведена вакцинация вакциной против ротавируса, которая является одной из стандартных вакцин
Нужно убедить детей регулярно мыть руки
Нужно надлежащим образом хранить продукты питания (холодные продукты — холодными, а горячие продукты — горячими), и не позволять ребенку есть пищу, которая была приготовлена более часа назад
Необходимо держать в чистоте пеленальный столик (и регулярно дезинфицировать его раствором, состоящим из ¼ чашки хлорной извести на 4 литра воды)
Нужно кормить ребенка грудью
Нельзя позволять детям или новорожденным с ослабленной иммунной системой притрагиваться к рептилиям, птицам или амфибиям
Нужно научить ребенка не глотать воду во время плавания
Для профилактики распространения гастроэнтерита:
Дети с диареей должны оставаться дома, не посещать школу или садик, и не должны купаться в общественных бассейнах или других общественных местах для купания
Нужно часто проверять подгузник у ребенка и менять его вдали от общественных бассейнов и мест для купания