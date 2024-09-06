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Обезвоживание у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Для того чтобы быть здоровым, каждому человеку необходима вода и определенные химические вещества (электролиты). Обычно человек пьет жидкости для удовлетворения потребностей, и, если необходимо большее количество жидкости, человек испытывает жажду. Но новорожденные и очень маленькие дети не всегда могут сказать, что им необходима жидкость, особенно, когда они болеют.

Что такое обезвоживание у детей?

Обезвоживание — это нехватка воды в организме. У детей обезвоживание обычно возникает в результате рвоты или диареи (частый, неоформленный, водянистый стул), когда дети не пьют достаточное количество жидкости, чтобы восполнить ее недостаток. Повышение температуры тела усугубляет обезвоживание.

  • Причиной обезвоживания могут быть рвота и диарея.

  • У новорожденных причиной обезвоживания может быть употребление недостаточного количества молока при грудном вскармливании.

  • Тяжелое обезвоживание может быть причиной тяжелого состояния ребенка, а в некоторых случаях — приводить к смерти.

  • Обезвоженному ребенку необходимы жидкости и минералы под названием электролиты.

  • Надлежащий баланс воды и электролитов присутствует в грудном молоке и растворах для пероральной регидратации (которые продаются в аптеках и продуктовых магазинах).

Газированная вода, сок и спортивные напитки не содержат надлежащего баланса воды и электролитов.

Каковы симптомы обезвоживания?

У детей будут присутствовать симптомы того нарушения, которое вызывает у них обезвоживание, например, выраженная рвота, диарея или и то, и другое. Обезвоживание вызывает следующие симптомы:

  • Ребенок меньше играет и разговаривает

  • Капризность и раздражительность

  • Плач без слез

  • Сухость во рту

  • Запавшие щеки и глаза

  • Потеря веса всего за несколько дней

  • Мочеиспускание меньше 2–3 раз в день

Нужно немедленно обратиться к врачу, если у ребенка присутствует любой из этих настораживающих признаков:

  • Неспособность удерживать жидкости в организме

  • Не выделяет обычного количества мочи или использует меньшее количество подгузников

  • Просто лежит и выглядит слабым и усталым

Без лечения тяжелое обезвоживание может быть опасным для жизни.

Как врачи лечат обезвоживание у детей?

Дети с незначительной рвотой или диареей и без обезвоживания могут продолжать употреблять те же напитки, которые они обычно употребляют. Им можно давать небольшое количество жидкости дополнительно, например, бульон мелкими глотками, несладкую газированную воду или сок, разбавленный пополам с водой. Детям старше 1 года также можно давать фруктовое мороженое.

Обезвоженным детям необходима дополнительная жидкость с правильной смесью воды и электролитов. Простая вода, молоко, газированная вода, сок и спортивные напитки не имеют надлежащего баланса воды и электролитов.

Какие жидкости следует употреблять:

  • Грудное молоко, если ребенок находится на грудном вскармливании (грудное молоко содержит электролиты и является наилучшей жидкостью для детей, которых кормят грудью)

  • Растворы для пероральной регидратации (сочетание воды и электролитов), которые можно купить в виде порошка или жидкости в аптеке или в продуктовом магазине; младенцу можно давать молочную смесь по истечении 12 часов отсутствия у него рвоты

Как употреблять жидкости:

  • Если у ребенка обезвоживание вследствие рвоты, нужно давать ему жидкость небольшими глотками каждые 10 минут, а затем, если ребенок может удерживать ее, давать ему жидкость в большем объеме и чаще.

  • Если у ребенка обезвоживание вследствие диареи, нужно давать ему большее количество жидкости реже. Также можно давать молочную смесь или обычную пищу, если у ребенка отсутствует рвота.

Если у ребенка тяжелое обезвоживание или он слишком болен, чтобы пить достаточное количество жидкости, врачи будут:

  • вводить жидкости внутривенно (в/в);

  • вводить жидкости через тонкую пластиковую трубку, которую проводят через нос и горло ребенка в желудок.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.