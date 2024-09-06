Что такое обезвоживание у детей?

Что такое обезвоживание у детей?

Обезвоживание — это нехватка воды в организме. У детей обезвоживание обычно возникает в результате рвоты или диареи (частый, неоформленный, водянистый стул), когда дети не пьют достаточное количество жидкости, чтобы восполнить ее недостаток. Повышение температуры тела усугубляет обезвоживание.

Причиной обезвоживания могут быть рвота и диарея.

У новорожденных причиной обезвоживания может быть употребление недостаточного количества молока при грудном вскармливании.

Тяжелое обезвоживание может быть причиной тяжелого состояния ребенка, а в некоторых случаях — приводить к смерти.

Обезвоженному ребенку необходимы жидкости и минералы под названием электролиты.

Надлежащий баланс воды и электролитов присутствует в грудном молоке и растворах для пероральной регидратации (которые продаются в аптеках и продуктовых магазинах).

Газированная вода, сок и спортивные напитки не содержат надлежащего баланса воды и электролитов.