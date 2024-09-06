Для того чтобы быть здоровым, каждому человеку необходима вода и определенные химические вещества (электролиты). Обычно человек пьет жидкости для удовлетворения потребностей, и, если необходимо большее количество жидкости, человек испытывает жажду. Но новорожденные и очень маленькие дети не всегда могут сказать, что им необходима жидкость, особенно, когда они болеют.
Что такое обезвоживание у детей?
Обезвоживание — это нехватка воды в организме. У детей обезвоживание обычно возникает в результате рвоты или диареи (частый, неоформленный, водянистый стул), когда дети не пьют достаточное количество жидкости, чтобы восполнить ее недостаток. Повышение температуры тела усугубляет обезвоживание.
Причиной обезвоживания могут быть рвота и диарея.
У новорожденных причиной обезвоживания может быть употребление недостаточного количества молока при грудном вскармливании.
Тяжелое обезвоживание может быть причиной тяжелого состояния ребенка, а в некоторых случаях — приводить к смерти.
Обезвоженному ребенку необходимы жидкости и минералы под названием электролиты.
Надлежащий баланс воды и электролитов присутствует в грудном молоке и растворах для пероральной регидратации (которые продаются в аптеках и продуктовых магазинах).
Газированная вода, сок и спортивные напитки не содержат надлежащего баланса воды и электролитов.
Каковы симптомы обезвоживания?
У детей будут присутствовать симптомы того нарушения, которое вызывает у них обезвоживание, например, выраженная рвота, диарея или и то, и другое. Обезвоживание вызывает следующие симптомы:
Ребенок меньше играет и разговаривает
Капризность и раздражительность
Плач без слез
Сухость во рту
Запавшие щеки и глаза
Потеря веса всего за несколько дней
Мочеиспускание меньше 2–3 раз в день
Нужно немедленно обратиться к врачу, если у ребенка присутствует любой из этих настораживающих признаков:
Неспособность удерживать жидкости в организме
Не выделяет обычного количества мочи или использует меньшее количество подгузников
Просто лежит и выглядит слабым и усталым
Без лечения тяжелое обезвоживание может быть опасным для жизни.
Как врачи лечат обезвоживание у детей?
Дети с незначительной рвотой или диареей и без обезвоживания могут продолжать употреблять те же напитки, которые они обычно употребляют. Им можно давать небольшое количество жидкости дополнительно, например, бульон мелкими глотками, несладкую газированную воду или сок, разбавленный пополам с водой. Детям старше 1 года также можно давать фруктовое мороженое.
Обезвоженным детям необходима дополнительная жидкость с правильной смесью воды и электролитов. Простая вода, молоко, газированная вода, сок и спортивные напитки не имеют надлежащего баланса воды и электролитов.
Какие жидкости следует употреблять:
Грудное молоко, если ребенок находится на грудном вскармливании (грудное молоко содержит электролиты и является наилучшей жидкостью для детей, которых кормят грудью)
Растворы для пероральной регидратации (сочетание воды и электролитов), которые можно купить в виде порошка или жидкости в аптеке или в продуктовом магазине; младенцу можно давать молочную смесь по истечении 12 часов отсутствия у него рвоты
Как употреблять жидкости:
Если у ребенка обезвоживание вследствие рвоты, нужно давать ему жидкость небольшими глотками каждые 10 минут, а затем, если ребенок может удерживать ее, давать ему жидкость в большем объеме и чаще.
Если у ребенка обезвоживание вследствие диареи, нужно давать ему большее количество жидкости реже. Также можно давать молочную смесь или обычную пищу, если у ребенка отсутствует рвота.
Если у ребенка тяжелое обезвоживание или он слишком болен, чтобы пить достаточное количество жидкости, врачи будут:
вводить жидкости внутривенно (в/в);
вводить жидкости через тонкую пластиковую трубку, которую проводят через нос и горло ребенка в желудок.