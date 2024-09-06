Что такое замедление прибавки в весе?
Замедление прибавки в весе — это когда рост или прибавка в весе у младенца или ребенка не соответствуют норме. Младенцы и дети с замедлением прибавки в весе могут иметь более низкий вес, худеть или прекратить расти с ожидаемой скоростью.
Замедление прибавки в весе может привести к долгосрочным проблемам с обучением, поведением и ростом, особенно если это происходит в течение первого года жизни ребенка.
Что является причиной замедления прибавки в весе?
Замедление прибавки в весе обычно происходит потому, что дети не получают достаточного количества пищи. Или в продуктах, которые они получают, недостаточно белков, жиров, витаминов и минералов (питательных веществ), которые необходимы для здорового роста. Это может произойти из-за проблем в семье или с имеющейся у ребенка проблемы со здоровьем.
Проблемы в семье:
игнорирование потребностей или жестокое обращение;
Бедность
родители, которые находятся в состоянии депрессии, тревожности или страдают психическими проблемами;
родители не понимают, как смешивать молочные смеси или кормить ребенка;
сложная семейная ситуация, например, неопределенность жилищных условий.
Проблемы со здоровьем:
проблемы с глотанием или удержанием пищи;
проблемы с всасыванием питательных веществ из пищи (нарушение всасывания);
заболевание сердца, почек или печени;
Какими симптомами проявляется замедление прибавки в весе?
Дети с замедлением прибавки в весе могут:
расти медленнее, чем в норме;
сбросить вес;
становиться тихими и отстраненными.
Первый год жизни важен для развития головного мозга. Если замедление прибавки в весе в течение этого времени не лечить, позже у детей могут возникнуть:
проблемы с обучением в школе;
поведенческие и эмоциональные проблемы.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка замедление прибавки в весе?
Во время каждого визита к врачу врач ребенка будет вести журнал его роста и веса. Он будет сравнивать рост и вес ребенка с:
ростом и весом, измеренными на предыдущих визитах к врачу;
стандартным ростом и весом детей в аналогичном возрасте.
Врачи подозревают наличие замедления прибавки в весе, если ребенок не растет, как ожидалось. Врачи осматривают ребенка и расспрашивают об имеющихся у него привычках питания и симптомах.
Если ребенок получает достаточное количество пищи, врачи проводят анализы, чтобы выяснить, вызвано ли замедление прибавки в весе проблемой со здоровьем. Обычно они делают следующее:
Анализы мочи и кала
Анализы крови
Рентгенологическое исследование
Как врачи лечат замедление прибавки в весе?
Для лечения замедления прибавки в весе врачи:
лечат все вызывающие ее проблемы со здоровьем;
рекомендуют родителям давать ребенку большое количество здоровой пищи с достаточным количеством калорий для роста и прибавки в весе;
составляют график кормления, который родители могут соблюдать, и помогают найти ресурсы для покупки достаточного количества еды;
при тяжелом замедлении прибавки в весе лечат ребенка в больнице.
Может возникнуть необходимость помещения детей, у которых замедление прибавки в весе является результатом игнорирования потребностей или жестокого обращения, в приемную семью.