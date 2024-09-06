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Замедление прибавки в весе

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое замедление прибавки в весе?

Замедление прибавки в весе — это когда рост или прибавка в весе у младенца или ребенка не соответствуют норме. Младенцы и дети с замедлением прибавки в весе могут иметь более низкий вес, худеть или прекратить расти с ожидаемой скоростью.

Замедление прибавки в весе может привести к долгосрочным проблемам с обучением, поведением и ростом, особенно если это происходит в течение первого года жизни ребенка.

Что является причиной замедления прибавки в весе?

Замедление прибавки в весе обычно происходит потому, что дети не получают достаточного количества пищи. Или в продуктах, которые они получают, недостаточно белков, жиров, витаминов и минералов (питательных веществ), которые необходимы для здорового роста. Это может произойти из-за проблем в семье или с имеющейся у ребенка проблемы со здоровьем.

Проблемы в семье:

  • игнорирование потребностей или жестокое обращение;

  • Бедность

  • родители, которые находятся в состоянии депрессии, тревожности или страдают психическими проблемами;

  • родители не понимают, как смешивать молочные смеси или кормить ребенка;

  • сложная семейная ситуация, например, неопределенность жилищных условий.

Проблемы со здоровьем:

Какими симптомами проявляется замедление прибавки в весе?

Дети с замедлением прибавки в весе могут:

  • расти медленнее, чем в норме;

  • сбросить вес;

  • становиться тихими и отстраненными.

Первый год жизни важен для развития головного мозга. Если замедление прибавки в весе в течение этого времени не лечить, позже у детей могут возникнуть:

  • проблемы с обучением в школе;

  • поведенческие и эмоциональные проблемы.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка замедление прибавки в весе?

Во время каждого визита к врачу врач ребенка будет вести журнал его роста и веса. Он будет сравнивать рост и вес ребенка с:

  • ростом и весом, измеренными на предыдущих визитах к врачу;

  • стандартным ростом и весом детей в аналогичном возрасте.

Врачи подозревают наличие замедления прибавки в весе, если ребенок не растет, как ожидалось. Врачи осматривают ребенка и расспрашивают об имеющихся у него привычках питания и симптомах.

Если ребенок получает достаточное количество пищи, врачи проводят анализы, чтобы выяснить, вызвано ли замедление прибавки в весе проблемой со здоровьем. Обычно они делают следующее:

  • Анализы мочи и кала

  • Анализы крови

  • Рентгенологическое исследование

Как врачи лечат замедление прибавки в весе?

Для лечения замедления прибавки в весе врачи:

  • лечат все вызывающие ее проблемы со здоровьем;

  • рекомендуют родителям давать ребенку большое количество здоровой пищи с достаточным количеством калорий для роста и прибавки в весе;

  • составляют график кормления, который родители могут соблюдать, и помогают найти ресурсы для покупки достаточного количества еды;

  • при тяжелом замедлении прибавки в весе лечат ребенка в больнице.

Может возникнуть необходимость помещения детей, у которых замедление прибавки в весе является результатом игнорирования потребностей или жестокого обращения, в приемную семью.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.