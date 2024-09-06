Замедление прибавки в весе — это когда рост или прибавка в весе у младенца или ребенка не соответствуют норме. Младенцы и дети с замедлением прибавки в весе могут иметь более низкий вес, худеть или прекратить расти с ожидаемой скоростью.

Замедление прибавки в весе может привести к долгосрочным проблемам с обучением, поведением и ростом, особенно если это происходит в течение первого года жизни ребенка.