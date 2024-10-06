Что заставляет детей причинять себе вред?

Что заставляет детей причинять себе вред?

Дети и подростки, которые причиняют себе вред, могут делать это со следующей целью:

наказать себя;

обратить на себя внимание;

попытаться получить помощь;

управлять гневом или стрессом.

В некоторых старших классах причинение себе вреда внезапно становится повальным увлечением.

Несмотря на то, что поведение не всегда является суицидальным, некоторые дети подвержены повышенному риску суицида. К группе повышенного риска относятся дети, которые: