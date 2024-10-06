Что такое членовредительство без суицидальных тенденций?
Членовредительство без суицидальных тенденций — это когда взрослые или дети:
причиняют себе вред таким методом, который точно не приводит к смерти, например, царапают себя, наносят порезы или ожоги.
Дети, которые причиняют себе вред:
обычно подростки;
могут также злоупотреблять наркотиками или алкоголем;
не пытаются убить себя, хотя некоторые позже пытаются совершить самоубийство.
Им может помочь психотерапия, которая помогает найти другие способы управления своими эмоциями и стрессом.
Что заставляет детей причинять себе вред?
Дети и подростки, которые причиняют себе вред, могут делать это со следующей целью:
наказать себя;
обратить на себя внимание;
попытаться получить помощь;
управлять гневом или стрессом.
В некоторых старших классах причинение себе вреда внезапно становится повальным увлечением.
Несмотря на то, что поведение не всегда является суицидальным, некоторые дети подвержены повышенному риску суицида. К группе повышенного риска относятся дети, которые:
причиняют себе вред часто;
используют несколько методов членовредительства;
говорят о самоубийстве или суицидальных мыслях.
Как можно помочь детям, которые причиняют себе вред?
Поскольку трудно сказать, какие дети подвержены риску самоубийства, детей, причиняющих себе вред, необходимо показать врачу, который специализируется на проблемах детей и подростков. Врачи проведут оценку риска суицида и разработают план лечения.
Как врачи лечат детей, которые причиняют себе вред?
Врачи лечат детей, которые причиняют себе вред, с помощью:
психотерапией.
Иногда назначают лекарственные препараты