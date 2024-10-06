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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Социальное тревожное расстройство у детей и подростков

(социальная фобия)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое социальное тревожное расстройство?

Тревожность — это состояние беспокойства, испуга или нервозности. Многие люди, в том числе дети, испытывают тревогу в социальных ситуациях, например, когда они должны говорить в классе или разговаривать с незнакомцами на вечеринке.

При социальном тревожном расстройстве:

  • Страх попасть в неловкое положение и стать предметом оценки другими людьми настолько сильный, что он мешает жизни ребенка.

Дети и подростки с социальным тревожным расстройством обычно:

  • беспокоятся о том, что они станут посмешищем, если дадут неправильный ответ или скажут что-то глупое;

  • думают, что они будут унижены тем, насколько тревожно они выглядят, например, краснея или потея, когда люди смотрят на них;

  • замирают, уходят в себя или плачут, когда они должны находиться рядом с людьми, которых они не знают;

  • крепко держатся за родителей;

  • иногда отказываются посещать школу или общественные мероприятия или даже покидать свой дом.

Некоторые дети также испытывают физические симптомы непосредственно перед тем, как им нужно идти в школу или на социальное мероприятие:

  • Боль в животе или головную боль

  • Иногда у них бывает рвота от беспокойства и страха поставить себя в неловкое положение

Как врачи лечат социальное тревожное расстройство у детей?

Врачи лечат социальное тревожное расстройство:

  • поведенческой терапией;

  • некоторым детям — лекарственные препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.