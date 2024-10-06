Что такое социальное тревожное расстройство?
Тревожность — это состояние беспокойства, испуга или нервозности. Многие люди, в том числе дети, испытывают тревогу в социальных ситуациях, например, когда они должны говорить в классе или разговаривать с незнакомцами на вечеринке.
При социальном тревожном расстройстве:
Страх попасть в неловкое положение и стать предметом оценки другими людьми настолько сильный, что он мешает жизни ребенка.
Дети и подростки с социальным тревожным расстройством обычно:
беспокоятся о том, что они станут посмешищем, если дадут неправильный ответ или скажут что-то глупое;
думают, что они будут унижены тем, насколько тревожно они выглядят, например, краснея или потея, когда люди смотрят на них;
замирают, уходят в себя или плачут, когда они должны находиться рядом с людьми, которых они не знают;
крепко держатся за родителей;
иногда отказываются посещать школу или общественные мероприятия или даже покидать свой дом.
Некоторые дети также испытывают физические симптомы непосредственно перед тем, как им нужно идти в школу или на социальное мероприятие:
Боль в животе или головную боль
Иногда у них бывает рвота от беспокойства и страха поставить себя в неловкое положение
Как врачи лечат социальное тревожное расстройство у детей?
Врачи лечат социальное тревожное расстройство:
поведенческой терапией;
некоторым детям — лекарственные препараты.