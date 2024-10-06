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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синдром аспирации мекония

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Меконий — это материал, который содержится внутри кишечника ребенка, пока он находится в утробе матери (нерожденный младенец называется плодом). Даже если плод не ест пищу, он проглатывает амниотическую жидкость, в которой он плавает. В результате этого образуется липкий темно-зеленый материал в кишечнике плода.

Аспирация — это вдыхание какого-то вещества в легкие.

Что такое синдром аспирации мекония?

Если плод непосредственно перед родами испытывает стресс, он может выделять меконий в амниотическую жидкость. Синдром аспирации мекония возникает тогда, когда плод вдыхает амниотическую жидкость, полную мекония.

Вдыхание чистой амниотической жидкости безопасно. Но если жидкость содержит меконий, он может блокировать дыхательные пути ребенка и раздражать легкие.

  • У ребенка может быть затрудненное дыхание

  • Они быстро дышат, кряхтят при выдохе, и могут иметь синюшную окраску кожи

  • Возможно, врачам придется ввести в дыхательное горло ребенка дыхательную трубку, и его могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких

  • Большинство детей выживают, но у них повышается вероятность заболеть астмой более позднем возрасте

Какими симптомами проявляется синдром аспирации мекония?

К симптомам относятся:

  • учащенное дыхание;

  • Вид, как будто дети судорожно пытаются вдохнуть

  • Кряхтящие звуки на выдохе

  • Синюшный оттенок кожи из-за низкого уровня кислорода

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка синдром аспирации мекония?

Врачи подозревают наличие синдрома аспирации мекония, если меконий присутствует в амниотической жидкости во время родов, и у ребенка имеются проблемы с дыханием. Врач также может назначить:

Как врачи лечат синдром аспирации мекония?

Врачи лечат ребенка следующими методами:

  • Отсасывание для удаления мекония, блокирующего рот, нос и горло ребенка

  • Введение дыхательной трубки в дыхательное горло ребенка — возможно, ребенку также будет нужна поддержка дыхания с использованием аппарата ППДДП (постоянное положительное давление в дыхательных путях) или аппарата искусственной вентиляции легких

  • Антибиотики для профилактики инфекции

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.