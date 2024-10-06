Меконий — это материал, который содержится внутри кишечника ребенка, пока он находится в утробе матери (нерожденный младенец называется плодом). Даже если плод не ест пищу, он проглатывает амниотическую жидкость, в которой он плавает. В результате этого образуется липкий темно-зеленый материал в кишечнике плода.
Аспирация — это вдыхание какого-то вещества в легкие.
Что такое синдром аспирации мекония?
Если плод непосредственно перед родами испытывает стресс, он может выделять меконий в амниотическую жидкость. Синдром аспирации мекония возникает тогда, когда плод вдыхает амниотическую жидкость, полную мекония.
Вдыхание чистой амниотической жидкости безопасно. Но если жидкость содержит меконий, он может блокировать дыхательные пути ребенка и раздражать легкие.
У ребенка может быть затрудненное дыхание
Они быстро дышат, кряхтят при выдохе, и могут иметь синюшную окраску кожи
Возможно, врачам придется ввести в дыхательное горло ребенка дыхательную трубку, и его могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких
Большинство детей выживают, но у них повышается вероятность заболеть астмой более позднем возрасте
Какими симптомами проявляется синдром аспирации мекония?
К симптомам относятся:
учащенное дыхание;
Вид, как будто дети судорожно пытаются вдохнуть
Кряхтящие звуки на выдохе
Синюшный оттенок кожи из-за низкого уровня кислорода
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка синдром аспирации мекония?
Врачи подозревают наличие синдрома аспирации мекония, если меконий присутствует в амниотической жидкости во время родов, и у ребенка имеются проблемы с дыханием. Врач также может назначить:
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Как врачи лечат синдром аспирации мекония?
Врачи лечат ребенка следующими методами:
Отсасывание для удаления мекония, блокирующего рот, нос и горло ребенка
Введение дыхательной трубки в дыхательное горло ребенка — возможно, ребенку также будет нужна поддержка дыхания с использованием аппарата ППДДП (постоянное положительное давление в дыхательных путях) или аппарата искусственной вентиляции легких
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