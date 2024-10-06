Что такое синдром аспирации мекония?

Что такое синдром аспирации мекония?

Если плод непосредственно перед родами испытывает стресс, он может выделять меконий в амниотическую жидкость. Синдром аспирации мекония возникает тогда, когда плод вдыхает амниотическую жидкость, полную мекония.

Вдыхание чистой амниотической жидкости безопасно. Но если жидкость содержит меконий, он может блокировать дыхательные пути ребенка и раздражать легкие.