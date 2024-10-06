Что такое респираторный дистресс-синдром у новорожденных?
«Респираторный» — это имеющий отношение к дыхательной системе. Респираторный дистресс-синдром — это один из видов проблемы с дыханием, который может возникать у новорожденных.
Респираторный дистресс-синдром возникает, когда легкие ребенка жесткие и не могут оставаться расправленными, чтобы удерживать воздух
Это происходит, когда легкие ребенка не вырабатывают достаточное количество сурфактанта — вещества, которое помогает легким оставаться расправленными
Он возникает в основном у недоношенных новорожденных
Если предполагается, что ребенок может родиться слишком рано, врачи назначают матери лекарственный препарат, помогающий легким ребенка выработать сурфактант
После рождения врачи вводят лекарственный препарат через дыхательное горло ребенка и дают кислород
Что является причиной респираторного дистресс-синдрома?
До рождения легкие ребенка закрыты. Сразу после рождения ребенок с усилием вдыхает, чтобы расправить легкие и наполнить их воздухом. Внутренняя поверхность легких покрыта веществом, которое облегчает их раскрытие. Вещество называется сурфактантом.
Детям, рожденным слишком рано (недоношенным детям), сурфактанта не хватает. Легкие трудно расправить, и у ребенка может возникать затрудненное дыхание.
Респираторный дистресс-синдром обычно возникает у:
Младенцев, рожденных более чем на месяц раньше срока
Чем раньше рождается ребенок, тем выше вероятность того, что у него возникнет респираторный дистресс-синдром. К другим факторам риска относятся:
Многоплодная беременность, например, двойня, тройня или четверня
Какими симптомами проявляется респираторный дистресс-синдром?
Симптомы начинаются сразу после родов или в течение нескольких часов. У детей отмечаются такие симптомы, как:
Учащенное дыхание
Вид, как будто дети судорожно пытаются вдохнуть
Раздувание ноздрей на вдохе
Кряхтящие звуки на выдохе
Синюшный оттенок кожи, вызванный низким уровнем кислорода
Без лечения, дыхание ребенка будет ухудшаться. Недостаток кислорода может привести к повреждению головного мозга или другим проблемам.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка респираторный дистресс-синдром?
Врачи подозревают наличие респираторного дистресс-синдрома на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза они:
Проверят уровень кислорода в крови у ребенка
Выполнят рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Как врачи лечат респираторный дистресс-синдром?
Врачи лечат респираторный дистресс-синдром у новорожденных следующими методами:
Подают ребенку дополнительный кислород через носовые трубки или пластиковый колпак
Используют аппарат, чтобы помочь ребенку дышать, если у него тяжелая проблема
Вводят искусственный сурфактант через трубку, введенную через дыхательное горло ребенка
Если существует вероятность рождения недоношенного ребенка, врач сделает матери инъекцию кортикостероидов. Этот лекарственный препарат помогает легким ребенка вырабатывать сурфактант и способствует профилактике респираторного дистресс-синдрома.
Если ребенок рожден слишком рано, врачи могут ввести ему сурфактант даже до начала респираторного дистресс-синдрома.