До рождения легкие ребенка закрыты. Сразу после рождения ребенок с усилием вдыхает, чтобы расправить легкие и наполнить их воздухом. Внутренняя поверхность легких покрыта веществом, которое облегчает их раскрытие. Вещество называется сурфактантом.

Детям, рожденным слишком рано (недоношенным детям), сурфактанта не хватает. Легкие трудно расправить, и у ребенка может возникать затрудненное дыхание.

Респираторный дистресс-синдром обычно возникает у:

Младенцев, рожденных более чем на месяц раньше срока

Чем раньше рождается ребенок, тем выше вероятность того, что у него возникнет респираторный дистресс-синдром. К другим факторам риска относятся: