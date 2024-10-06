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Респираторный дистресс-синдром у новорожденных

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое респираторный дистресс-синдром у новорожденных?

«Респираторный» — это имеющий отношение к дыхательной системе. Респираторный дистресс-синдром — это один из видов проблемы с дыханием, который может возникать у новорожденных.

  • Респираторный дистресс-синдром возникает, когда легкие ребенка жесткие и не могут оставаться расправленными, чтобы удерживать воздух

  • Это происходит, когда легкие ребенка не вырабатывают достаточное количество сурфактанта — вещества, которое помогает легким оставаться расправленными

  • Он возникает в основном у недоношенных новорожденных

  • Если предполагается, что ребенок может родиться слишком рано, врачи назначают матери лекарственный препарат, помогающий легким ребенка выработать сурфактант

  • После рождения врачи вводят лекарственный препарат через дыхательное горло ребенка и дают кислород

Что является причиной респираторного дистресс-синдрома?

До рождения легкие ребенка закрыты. Сразу после рождения ребенок с усилием вдыхает, чтобы расправить легкие и наполнить их воздухом. Внутренняя поверхность легких покрыта веществом, которое облегчает их раскрытие. Вещество называется сурфактантом.

Детям, рожденным слишком рано (недоношенным детям), сурфактанта не хватает. Легкие трудно расправить, и у ребенка может возникать затрудненное дыхание.

Респираторный дистресс-синдром обычно возникает у:

  • Младенцев, рожденных более чем на месяц раньше срока

Чем раньше рождается ребенок, тем выше вероятность того, что у него возникнет респираторный дистресс-синдром. К другим факторам риска относятся:

Какими симптомами проявляется респираторный дистресс-синдром?

Симптомы начинаются сразу после родов или в течение нескольких часов. У детей отмечаются такие симптомы, как:

  • Учащенное дыхание

  • Вид, как будто дети судорожно пытаются вдохнуть

  • Раздувание ноздрей на вдохе

  • Кряхтящие звуки на выдохе

  • Синюшный оттенок кожи, вызванный низким уровнем кислорода

Без лечения, дыхание ребенка будет ухудшаться. Недостаток кислорода может привести к повреждению головного мозга или другим проблемам.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка респираторный дистресс-синдром?

Врачи подозревают наличие респираторного дистресс-синдрома на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза они:

Как врачи лечат респираторный дистресс-синдром?

Врачи лечат респираторный дистресс-синдром у новорожденных следующими методами:

  • Подают ребенку дополнительный кислород через носовые трубки или пластиковый колпак

  • Используют аппарат, чтобы помочь ребенку дышать, если у него тяжелая проблема

  • Вводят искусственный сурфактант через трубку, введенную через дыхательное горло ребенка

Если существует вероятность рождения недоношенного ребенка, врач сделает матери инъекцию кортикостероидов. Этот лекарственный препарат помогает легким ребенка вырабатывать сурфактант и способствует профилактике респираторного дистресс-синдрома.

Если ребенок рожден слишком рано, врачи могут ввести ему сурфактант даже до начала респираторного дистресс-синдрома.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.