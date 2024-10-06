Что такое апноэ недоношенных?
Апноэ недоношенных — состояние, когда недоношенный ребенок прекращает дышать на короткие периоды времени. Эти паузы в дыхании длятся 20 секунд или больше и возникают снова и снова.
Апноэ недоношенных, как правило, возникает, когда отдел головного мозга ребенка, контролирующий дыхание, развился не полностью
Апноэ отмечается примерно у 1 из 4 недоношенных детей
В течение нескольких недель и месяцев, по мере развития головного мозга ребенка, апноэ возникает реже
Дыхание можно возобновить, осторожно прикасаясь к ребенку
Для поддержки дыхания врачи иногда применяют кофеин либо аппарат ППДДП или аппарат искусственной вентиляции легких
Что является причиной апноэ недоношенных?
Причины апноэ недоношенных:
Отдел головного мозга ребенка, контролирующий дыхание, развился не полностью
Горло или дыхательные пути недоношенного ребенка временно заблокированы из-за слабости мышц языка или сгибания шеи вперед
Эти проблемы исчезают по мере взросления ребенка и развития головного мозга и мышц.
Какими симптомами проявляется апноэ недоношенных?
К симптомам относятся:
Паузы в дыхании ребенка продолжительностью 20 секунд или более
Синюшная или бледная кожа
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка апноэ недоношенных?
Родители и врачи могут видеть паузы в дыхании. Ребенок также может носить монитор, который включает сигнал тревоги, если ребенок прекращает дышать.
Врачи могут провести исследования, чтобы убедиться, что апноэ не вызвано другой проблемой со здоровьем. Они могут провести:
Анализы крови
Анализы мочи
Как врачи лечат апноэ недоношенных?
Врачи лечат все проблемы, вызывающие апноэ.
Во время пауз в дыхании нужно осторожно прикоснуться к ребенку, чтобы возобновить дыхание.
Если апноэ у ребенка возникает часто:
Возможно, ребенку нужно будет находиться в ОРИТН (отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных)
Врачи могут назначать ребенку кофеин, который стимулирует дыхание
Возможно, ребенку будет нужна поддержка дыхания с использованием аппарата ППДДП (постоянное положительное давление в дыхательных путях) или аппарата искусственной вентиляции легких
Как и другие дети, дети с апноэ недоношенных должны спать на спине, а не на животе. Врач проверит, может ли ребенок безопасно ездить в автомобильном кресле.