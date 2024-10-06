Как врачи могут определить, есть ли у ребенка апноэ недоношенных?

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка апноэ недоношенных?

Родители и врачи могут видеть паузы в дыхании. Ребенок также может носить монитор, который включает сигнал тревоги, если ребенок прекращает дышать.

Врачи могут провести исследования, чтобы убедиться, что апноэ не вызвано другой проблемой со здоровьем. Они могут провести: