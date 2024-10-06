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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Апноэ недоношенных

(апноэ у недоношенного ребенка)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое апноэ недоношенных?

Апноэ недоношенных — состояние, когда недоношенный ребенок прекращает дышать на короткие периоды времени. Эти паузы в дыхании длятся 20 секунд или больше и возникают снова и снова.

  • Апноэ недоношенных, как правило, возникает, когда отдел головного мозга ребенка, контролирующий дыхание, развился не полностью

  • Апноэ отмечается примерно у 1 из 4 недоношенных детей

  • В течение нескольких недель и месяцев, по мере развития головного мозга ребенка, апноэ возникает реже

  • Дыхание можно возобновить, осторожно прикасаясь к ребенку

  • Для поддержки дыхания врачи иногда применяют кофеин либо аппарат ППДДП или аппарат искусственной вентиляции легких

Что является причиной апноэ недоношенных?

Причины апноэ недоношенных:

  • Отдел головного мозга ребенка, контролирующий дыхание, развился не полностью

  • Горло или дыхательные пути недоношенного ребенка временно заблокированы из-за слабости мышц языка или сгибания шеи вперед

Эти проблемы исчезают по мере взросления ребенка и развития головного мозга и мышц.

Какими симптомами проявляется апноэ недоношенных?

К симптомам относятся:

  • Паузы в дыхании ребенка продолжительностью 20 секунд или более

  • Синюшная или бледная кожа

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка апноэ недоношенных?

Родители и врачи могут видеть паузы в дыхании. Ребенок также может носить монитор, который включает сигнал тревоги, если ребенок прекращает дышать.

Врачи могут провести исследования, чтобы убедиться, что апноэ не вызвано другой проблемой со здоровьем. Они могут провести:

Как врачи лечат апноэ недоношенных?

Врачи лечат все проблемы, вызывающие апноэ.

Во время пауз в дыхании нужно осторожно прикоснуться к ребенку, чтобы возобновить дыхание.

Если апноэ у ребенка возникает часто:

Как и другие дети, дети с апноэ недоношенных должны спать на спине, а не на животе. Врач проверит, может ли ребенок безопасно ездить в автомобильном кресле.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.