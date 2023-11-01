Что такое ребенок, малый для гестационного возраста (МГВ)?
Малый для гестационного возраста (МГВ) — это термин, используемый для описания ребенка, который меньше, чем большинство младенцев. Гестационный возраст — это срок беременности, выраженный в неделях. Важно сравнивать вес с учетом гестационного возраста, потому что чем раньше родился ребенок, тем он меньше. Также важно сравнивать детей одного пола, потому что девочки обычно немного меньше, чем мальчики. Таким образом, малыми для гестационного возраста (МГВ) являются младенцы, которые весят меньше, чем 9 из 10 младенцев того же пола и гестационного возраста.
Некоторые дети рождаются малыми для гестационного возраста потому, что для них это является наследственной чертой.
Другие дети являются малыми для гестационного возраста потому, что некоторые проблемы не позволяют им вырасти настолько, как им следовало бы в утробе матери (ограничение роста).
Проблемы, которые могут привести к рождению ребенка малым для гестационного возраста, включают проблемы с плацентой, употребление наркотиков во время беременности, проблемы со здоровьем у матери или плода, а также отсутствие медицинского обслуживания во время беременности.
Большинство малых для гестационного возраста детей выглядят как другие дети, родившиеся в том же гестационном возрасте, только меньше.
Большинство малых для гестационного возраста детей начинают расти к возрасту 1 года и вырастают до нормального роста взрослого человека.
У детей, рост которых в утробе матери задерживался из-за серьезной проблемы, скорее всего, проблемы будут возникать и впоследствии.
Какова причина того, что ребенок является малым для гестационного возраста?
У большинства малых для гестационного возраста детей проблемы отсутствуют — они просто маленькие. Часто многие другие члены их семьи тоже маленькие.
Многие факторы повышают вероятность того, что ребенок родится МГВ.
Мать:
очень молодая (подросткового возраста) или очень старая;
имеет проблемы со здоровьем, такие как повышенное артериальное давление, диабет, заболевание почек, или серповидноклеточную анемию;
употребляла во время беременности сигареты, алкоголь или некоторые наркотики;
выраженное нарушение питания.
Беременность:
близнецы, тройня или более;
преждевременное отделение плаценты (отслойка плаценты);
Плод:
перенесенные до рождения инфекции, например, цитомегаловирус, краснуха, токсоплазмоз или вирус Зика;
определенные врожденные пороки или генетические проблемы.
Какие симптомы указывают на то, что ребенок является малым для гестационного возраста?
Доношенные (рожденные на сроке 39–40 недель беременности) мальчики, малые для гестационного возраста, весят менее 3000 грамм, а девочки — менее 2800 грамм.
Во всех других отношениях малые для гестационного возраста младенцы обычно выглядят так же, как и другие младенцы, за исключением случаев, когда отмечалась сильная задержка их роста. Кроме того, они могут:
выглядеть худенькими;
иметь меньше мышц и жира;
иметь впавшие черты лица;
иметь маленькую, тонкую пуповину.
Какие осложнения возникают у малых для гестационного возраста детей?
В зависимости от первопричинной проблемы малые для гестационного возраста младенцы подвержены более высокому риску развития таких осложнений, как:
выкидыш или мертворождение;
затрудненное дыхание и низкий уровень кислорода в крови;
низкий уровень сахара в крови;
проблемы с поддержанием постоянной температуры тела;
Инфекция
Как врачи могут определить, является ли ребенок малым для гестационного возраста?
Врачи взвешивают и измеряют длину ребенка, а также:
сравнивают вес и длину ребенка с показателями других детей аналогичного гестационного возраста и пола, используя стандартные карты физического развития.
Как врачи лечат детей, малых для гестационного возраста?
Здоровые маленькие дети не нуждаются в лечении.
Врачи будут лечить все возникающие осложнения. Ребенку могут потребоваться:
жидкости, которые вводятся внутривенно;
внутривенное введение сахара или частые кормления для лечения низкого уровня сахара в крови;
иногда уколы гормона роста, если ребенок в возрасте от 2 до 4 лет все еще остается маленьким.