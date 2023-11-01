Малый для гестационного возраста (МГВ) — это термин, используемый для описания ребенка, который меньше, чем большинство младенцев. Гестационный возраст — это срок беременности, выраженный в неделях. Важно сравнивать вес с учетом гестационного возраста, потому что чем раньше родился ребенок, тем он меньше. Также важно сравнивать детей одного пола, потому что девочки обычно немного меньше, чем мальчики. Таким образом, малыми для гестационного возраста (МГВ) являются младенцы, которые весят меньше, чем 9 из 10 младенцев того же пола и гестационного возраста.

Некоторые дети рождаются малыми для гестационного возраста потому, что для них это является наследственной чертой.

Другие дети являются малыми для гестационного возраста потому, что некоторые проблемы не позволяют им вырасти настолько, как им следовало бы в утробе матери (ограничение роста).

Проблемы, которые могут привести к рождению ребенка малым для гестационного возраста, включают проблемы с плацентой, употребление наркотиков во время беременности, проблемы со здоровьем у матери или плода, а также отсутствие медицинского обслуживания во время беременности.

Большинство малых для гестационного возраста детей выглядят как другие дети, родившиеся в том же гестационном возрасте, только меньше.

Большинство малых для гестационного возраста детей начинают расти к возрасту 1 года и вырастают до нормального роста взрослого человека.

У детей, рост которых в утробе матери задерживался из-за серьезной проблемы, скорее всего, проблемы будут возникать и впоследствии.