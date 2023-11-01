Кто такой преждевременно рожденный ребенок?
Преждевременно рожденный ребенок, также называемый недоношенным ребенком, рождается слишком рано. Беременность длится от 37 до 40 недель, поэтому недоношенным считается ребенок, рожденный в срок до 37 недели беременности.
Чем раньше рождается ребенок, тем выше вероятность развития осложнений при родах и позже. Младенцы, рожденные до 23 недель, могут не выжить.
Поскольку у преждевременно рожденных детей было меньше времени для роста в утробе матери, их органы не развиты в полной мере.
У преждевременно рожденных детей могут возникать трудности с дыханием и питанием, они также более склонны к инфекциям.
У многих недоношенных детей долгосрочные проблемы отсутствуют.
У детей, рожденных очень рано, более высок риск долгосрочных проблем со здоровьем, таких как церебральный паралич, проблемы со слухом или нарушения способности к обучению.
Детям, рожденным очень рано, может быть необходимо пребывание в инкубаторе, чтобы сохранять тепло, быть подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких, помогающему им дышать, получать питание через трубку, введенную в желудок через нос.
Преждевременно рожденные дети остаются в больнице до тех пор, пока они не начинают нормально питаться, набирать вес и больше не нуждаются в инкубаторе.
Регулярные посещения врача во время беременности снижают вероятность рождения недоношенного ребенка.
Каковы причины слишком раннего рождения ребенка?
В большинстве случаев четкая причина слишком раннего рождения ребенка отсутствует.
Вероятность преждевременных родов выше, если у матери:
уже был недоношенный ребенок;
были многочисленные выкидыши или аборты;
имеются другие проблемы со здоровьем, такие как преэклампсия либо заболевание сердца или почек;
имеется нелеченая инфекция (например, инфекция мочевыводящих путей);
рождаются близнецы или тройня;
использовалось экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с целью забеременеть;
курит сигареты;
не получает надлежащего пренатального ухода.
Какими симптомами проявляется недоношенность у ребенка?
Преждевременно рожденные дети выглядят немного иначе, чем дети, которые родились доношенными. Обычно у них:
вес от 500 до 2500 грамм;
голова, которая по сравнению с остальным телом выглядит большой;
недостаток жира под кожей;
тонкая светящаяся розовая кожа;
через кожу видны вены.
Недоношенные дети часто:
быстро дышат и у них может отмечаться задержка дыхания на несколько секунд за один раз (апноэ);
имеют проблемы с регуляцией температуры тела;
сосут с затруднением и плохо глотают.
Какие осложнения возникают у недоношенных детей?
У недоношенных детей возникают осложнения, потому что их органы не полностью развиты. Чем более недоношенным является ребенок, тем больше осложнений у него развивается.
Осложнения со стороны головного мозга: Слабое дыхание, затрудненное сосание и глотание, кровоизлияние в мозг
Осложнения со стороны пищеварительного тракта: Слишком сильное срыгивание, кишечное кровотечение, пожелтение кожи (желтуха)
Осложнения со стороны иммунной системы: Инфекции кровотока (сепсис) или вокруг головного мозга (менингит)
Осложнения со стороны легких: Легкие закупорены жидкостью (респираторный дистресс-синдром)
Осложнения со стороны глаз: Кровоизлияние в сетчатку и рубцевание сетчатки (часть глаза, которая воспринимает изображения) — проблема под названием «ретинопатия недоношенных»
Большинство осложнений через некоторое время проходят. Однако у детей с тяжелыми осложнениями проблемы с дыханием или зрением могут продолжаться.
Как врачи лечат недоношенных детей?
Врачи будут ухаживать за ребенком в больнице в специальном отделении для больных новорожденных. Оно называется ОРИТН, что означает «отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных». Они также:
поместят ребенка в инкубатор, чтобы он поддерживал температуру тела ребенка;
введут лекарственный препарат в легкие ребенка, чтобы помочь ребенку дышать, а иногда будут вводить в нос или рот ребенка трубку, соединенную с дыхательным аппаратом (аппарат искусственной вентиляции легких);
будут кормить ребенка через вену или зонд для питания, пока ребенок не сможет сосать и глотать самостоятельно;
поместят ребенка под специальную ультрафиолетовую (УФ) лампу для лечения желтухи.
Как можно предотвратить слишком раннее рождение ребенка?
Вы можете снизить вероятность слишком раннего рождения ребенка, если будете:
приходить на все визиты к врачу до родов;
придерживаться здорового питания;
не употреблять алкоголь;
не употреблять табак или наркотики.
Если роды начинаются преждевременно, врач может назначить лекарственный препарат, чтобы:
замедлить родовую деятельность;
поспособствовать созреванию легких ребенка.