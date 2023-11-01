Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преждевременно рожденный (недоношенный) ребенок

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Кто такой преждевременно рожденный ребенок?

Преждевременно рожденный ребенок, также называемый недоношенным ребенком, рождается слишком рано. Беременность длится от 37 до 40 недель, поэтому недоношенным считается ребенок, рожденный в срок до 37 недели беременности.

Чем раньше рождается ребенок, тем выше вероятность развития осложнений при родах и позже. Младенцы, рожденные до 23 недель, могут не выжить.

  • Поскольку у преждевременно рожденных детей было меньше времени для роста в утробе матери, их органы не развиты в полной мере.

  • У преждевременно рожденных детей могут возникать трудности с дыханием и питанием, они также более склонны к инфекциям.

  • У многих недоношенных детей долгосрочные проблемы отсутствуют.

  • У детей, рожденных очень рано, более высок риск долгосрочных проблем со здоровьем, таких как церебральный паралич, проблемы со слухом или нарушения способности к обучению.

  • Детям, рожденным очень рано, может быть необходимо пребывание в инкубаторе, чтобы сохранять тепло, быть подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких, помогающему им дышать, получать питание через трубку, введенную в желудок через нос.

  • Преждевременно рожденные дети остаются в больнице до тех пор, пока они не начинают нормально питаться, набирать вес и больше не нуждаются в инкубаторе.

  • Регулярные посещения врача во время беременности снижают вероятность рождения недоношенного ребенка.

Каковы причины слишком раннего рождения ребенка?

В большинстве случаев четкая причина слишком раннего рождения ребенка отсутствует.

Вероятность преждевременных родов выше, если у матери:

  • уже был недоношенный ребенок;

  • были многочисленные выкидыши или аборты;

  • имеются другие проблемы со здоровьем, такие как преэклампсия либо заболевание сердца или почек;

  • имеется нелеченая инфекция (например, инфекция мочевыводящих путей);

  • рождаются близнецы или тройня;

  • использовалось экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с целью забеременеть;

  • курит сигареты;

  • не получает надлежащего пренатального ухода.

Какими симптомами проявляется недоношенность у ребенка?

Преждевременно рожденные дети выглядят немного иначе, чем дети, которые родились доношенными. Обычно у них:

  • вес от 500 до 2500 грамм;

  • голова, которая по сравнению с остальным телом выглядит большой;

  • недостаток жира под кожей;

  • тонкая светящаяся розовая кожа;

  • через кожу видны вены.

Недоношенные дети часто:

  • быстро дышат и у них может отмечаться задержка дыхания на несколько секунд за один раз (апноэ);

  • имеют проблемы с регуляцией температуры тела;

  • сосут с затруднением и плохо глотают.

Какие осложнения возникают у недоношенных детей?

У недоношенных детей возникают осложнения, потому что их органы не полностью развиты. Чем более недоношенным является ребенок, тем больше осложнений у него развивается.

  • Осложнения со стороны головного мозга: Слабое дыхание, затрудненное сосание и глотание, кровоизлияние в мозг

  • Осложнения со стороны пищеварительного тракта: Слишком сильное срыгивание, кишечное кровотечение, пожелтение кожи (желтуха)

  • Осложнения со стороны иммунной системы: Инфекции кровотока (сепсис) или вокруг головного мозга (менингит)

  • Осложнения со стороны легких: Легкие закупорены жидкостью (респираторный дистресс-синдром)

  • Осложнения со стороны глаз: Кровоизлияние в сетчатку и рубцевание сетчатки (часть глаза, которая воспринимает изображения) — проблема под названием «ретинопатия недоношенных»

Большинство осложнений через некоторое время проходят. Однако у детей с тяжелыми осложнениями проблемы с дыханием или зрением могут продолжаться.

Как врачи лечат недоношенных детей?

Врачи будут ухаживать за ребенком в больнице в специальном отделении для больных новорожденных. Оно называется ОРИТН, что означает «отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных». Они также:

  • поместят ребенка в инкубатор, чтобы он поддерживал температуру тела ребенка;

  • введут лекарственный препарат в легкие ребенка, чтобы помочь ребенку дышать, а иногда будут вводить в нос или рот ребенка трубку, соединенную с дыхательным аппаратом (аппарат искусственной вентиляции легких);

  • будут кормить ребенка через вену или зонд для питания, пока ребенок не сможет сосать и глотать самостоятельно;

  • поместят ребенка под специальную ультрафиолетовую (УФ) лампу для лечения желтухи.

Как можно предотвратить слишком раннее рождение ребенка?

Вы можете снизить вероятность слишком раннего рождения ребенка, если будете:

  • приходить на все визиты к врачу до родов;

  • придерживаться здорового питания;

  • не употреблять алкоголь;

  • не употреблять табак или наркотики.

Если роды начинаются преждевременно, врач может назначить лекарственный препарат, чтобы:

  • замедлить родовую деятельность;

  • поспособствовать созреванию легких ребенка.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.