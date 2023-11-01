Преждевременно рожденный ребенок, также называемый недоношенным ребенком, рождается слишком рано. Беременность длится от 37 до 40 недель, поэтому недоношенным считается ребенок, рожденный в срок до 37 недели беременности.

Чем раньше рождается ребенок, тем выше вероятность развития осложнений при родах и позже. Младенцы, рожденные до 23 недель, могут не выжить.