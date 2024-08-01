Что такое уклонение от посещения школы?
Уклонение от посещения школы — это ситуация, когда ребенок отказывается ходить в школу.
Уклонение от посещения школы наиболее распространено у детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Чтобы не идти в школу, дети могут притворяться больными и придумывать отговорки.
Другие дети просто отказываются идти в школу.
Некоторые дети идут в школу, но в течение дня становятся тревожными или у них развиваются различные симптомы.
Дети могут уклоняться от посещения школы, потому что у них есть эмоциональные проблемы, трудности с обучением или трудности с учителем или другими детьми.
Нужно выяснить причину проблемы с участием представителей учебного заведения.
Иногда, чтобы понять проблему и помочь детям вернуться в школу, требуется психотерапевт.
Что является причиной уклонения от посещения школы?
Дети могут уклоняться от посещения школы, потому что:
У них есть эмоциональные проблемы, такие, как стресс, тревожность или депрессия.
У них есть трудности с обучением и они стесняются, когда люди видят, что они плохо учатся.
Они чувствуют себя нежелательными или отвергнутыми другими детьми.
Они являются объектом издевательств.
Они боятся строгости или выговоров своего учителя.
Как можно исправить ситуацию, когда ребенок уклоняется от посещения школы?
Меры включают:
Выявление и устранение проблемы
Если это возможно, поощрять ребенка ходить в школу, так как разрешение детям оставаться дома, как правило, только усугубляет уклонение от посещения школы и подвергает их риску отставания в учебе
Иногда посещение психотерапевта
Детям, у которых имеются проблемы с обучением, может потребоваться специальная помощь. Учителя могут помочь в случаях, когда ребенок является жертвой издевательств или плохого обращения со стороны других детей. Должностные лица школы могут помочь в случае, если у ребенка возникают трудности с учителем. Психотерапевты могут помочь детям с эмоциональными трудностями, а также детям с тяжелыми случаями уклонения от посещения школы по любой причине.