Уклонение от посещения школы — это ситуация, когда ребенок отказывается ходить в школу.

Уклонение от посещения школы наиболее распространено у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Чтобы не идти в школу, дети могут притворяться больными и придумывать отговорки.

Другие дети просто отказываются идти в школу.

Некоторые дети идут в школу, но в течение дня становятся тревожными или у них развиваются различные симптомы.

Дети могут уклоняться от посещения школы, потому что у них есть эмоциональные проблемы, трудности с обучением или трудности с учителем или другими детьми.

Нужно выяснить причину проблемы с участием представителей учебного заведения.