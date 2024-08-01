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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жестокость у детей и подростков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Дети и подростки иногда бывают жестокими. Большинство из таких детей не продолжают вести себя жестоко и не совершают жестоких преступлений во взрослой жизни. Тем не менее, дети, которые стали жестокими до средних классов, могут быть более склонны к совершению преступлений в будущем.

Издевательство — это особая форма насилия, в которой один ребенок намеревается причинить вред или причиняет его другому ребенку, который меньше или слабее.

Дети, являющиеся членами банды, более склонны к совершению насилия, включая использование оружия. Некоторые банды требуют от людей совершить жестокий поступок, прежде чем они могут присоединиться.

Что делает детей более склонными к насилию?

Дети более склонны к насилию, если:

  • их бьют опекуны, даже в качестве дисциплинарного наказания;

  • их опекуны злоупотребляют алкоголем или наркотиками;

  • они вступили в банду;

  • у них есть проблемы развития;

  • в их семейной жизни много проблем и потрясений;

  • у них есть доступ к оружию.

Агрессивные видеоигры или просмотр сцен насилия по телевидению или в фильмах не являются причиной агрессивного поведения. Но эти факторы могут привести к тому, что насилие воспринимается как норма.

Как можно уберечь ребенка от того, чтобы он не стал жестоким?

Помочь предотвратить развитие жестокости у ребенка можно следующими методами:

  • не бить и не наказывать его с жестокостью и не разрешать другим людям делать это;

  • хранить оружие вне досягаемости ребенка;

  • ограничить просмотр телепрограмм, фильмов и видеоигр, содержащих сцены насилия;

  • спрашивать ребенка о любых случаях издевательства;

  • учить детей более старшего возраста и подростков, как избегать насилия и реагировать на ситуации, в которых вероятнее всего насилие, например, при общении с вооруженными людьми или лицами, употребляющими наркотики и алкоголь.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.