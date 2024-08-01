Дети и подростки иногда бывают жестокими. Большинство из таких детей не продолжают вести себя жестоко и не совершают жестоких преступлений во взрослой жизни. Тем не менее, дети, которые стали жестокими до средних классов, могут быть более склонны к совершению преступлений в будущем.
Издевательство — это особая форма насилия, в которой один ребенок намеревается причинить вред или причиняет его другому ребенку, который меньше или слабее.
Дети, являющиеся членами банды, более склонны к совершению насилия, включая использование оружия. Некоторые банды требуют от людей совершить жестокий поступок, прежде чем они могут присоединиться.
Что делает детей более склонными к насилию?
Дети более склонны к насилию, если:
их бьют опекуны, даже в качестве дисциплинарного наказания;
их опекуны злоупотребляют алкоголем или наркотиками;
они вступили в банду;
у них есть проблемы развития;
в их семейной жизни много проблем и потрясений;
у них есть доступ к оружию.
Агрессивные видеоигры или просмотр сцен насилия по телевидению или в фильмах не являются причиной агрессивного поведения. Но эти факторы могут привести к тому, что насилие воспринимается как норма.
Как можно уберечь ребенка от того, чтобы он не стал жестоким?
Помочь предотвратить развитие жестокости у ребенка можно следующими методами:
не бить и не наказывать его с жестокостью и не разрешать другим людям делать это;
хранить оружие вне досягаемости ребенка;
ограничить просмотр телепрограмм, фильмов и видеоигр, содержащих сцены насилия;
спрашивать ребенка о любых случаях издевательства;
учить детей более старшего возраста и подростков, как избегать насилия и реагировать на ситуации, в которых вероятнее всего насилие, например, при общении с вооруженными людьми или лицами, употребляющими наркотики и алкоголь.