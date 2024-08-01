Дети и подростки иногда бывают жестокими. Большинство из таких детей не продолжают вести себя жестоко и не совершают жестоких преступлений во взрослой жизни. Тем не менее, дети, которые стали жестокими до средних классов, могут быть более склонны к совершению преступлений в будущем.

Издевательство — это особая форма насилия, в которой один ребенок намеревается причинить вред или причиняет его другому ребенку, который меньше или слабее.

Дети, являющиеся членами банды, более склонны к совершению насилия, включая использование оружия. Некоторые банды требуют от людей совершить жестокий поступок, прежде чем они могут присоединиться.

Что делает детей более склонными к насилию? Дети более склонны к насилию, если: их бьют опекуны, даже в качестве дисциплинарного наказания;

их опекуны злоупотребляют алкоголем или наркотиками;

они вступили в банду;

у них есть проблемы развития;

в их семейной жизни много проблем и потрясений;

у них есть доступ к оружию. Агрессивные видеоигры или просмотр сцен насилия по телевидению или в фильмах не являются причиной агрессивного поведения. Но эти факторы могут привести к тому, что насилие воспринимается как норма.