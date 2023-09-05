Лечение зависит от степени искривления позвоночника.

При незначительном искривлении лечение может не требоваться. Однако врачи регулярно проверяют его, чтобы выяснить, не усиливается ли он.

В более тяжелых случаях лечение нужно начинать как можно скорее. Оно может включать:

ношение корсета для поддерживания позвоночника прямым;

физиотерапию для предупреждения усугубления сколиоза;

хирургическое вмешательство для соединения костей позвоночника.

Корсеты для сколиоза Скрыть подробности Для лечения сколиоза можно носить корсет, помогающий держать позвоночник прямо.

Ребенок может переживать из-за наличия сколиоза или расстраиваться по поводу лечения. Беседы с профессиональным психотерапевтом могут помочь ребенку чувствовать себя лучше.