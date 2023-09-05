Что такое сколиоз?
Сколиоз — аномальное искривление позвоночника.
Дети могут рождаться со сколиозом или он может возникать в возрасте от 10 до 16 лет.
При сколиозе плечи и бедра ребенка могут быть неровными.
Что является причиной сколиоза?
Как правило, причину обнаружить невозможно. В некоторых случаях причиной сколиоза является врожденный порок.
Какими симптомами проявляется сколиоз?
Легкий сколиоз обычно не вызывает никаких симптомов. Но иногда у детей:
одно плечо расположено выше другого;
одно бедро расположено выше, чем другое, что становится причиной неровной талии;
боль в спине от легкой до сильной интенсивности.
Тяжелый сколиоз может вызывать:
Постоянная боль
затрудненное дыхание, если реберный каркас грудной клетки сдавливает легкие;
повреждение внутренних органов.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка сколиоз?
Чтобы определить наличие искривления позвоночника, врач попросит ребенка наклониться вперед.
Если при осмотре есть подозрение на искривление позвоночника, врач проведет рентгенологическое исследование для подтверждения сколиоза
С помощью рентгенологического исследования можно определить степень искривления.
Как врачи лечат сколиоз?
Лечение зависит от степени искривления позвоночника.
При незначительном искривлении лечение может не требоваться. Однако врачи регулярно проверяют его, чтобы выяснить, не усиливается ли он.
В более тяжелых случаях лечение нужно начинать как можно скорее. Оно может включать:
ношение корсета для поддерживания позвоночника прямым;
физиотерапию для предупреждения усугубления сколиоза;
хирургическое вмешательство для соединения костей позвоночника.
Ребенок может переживать из-за наличия сколиоза или расстраиваться по поводу лечения. Беседы с профессиональным психотерапевтом могут помочь ребенку чувствовать себя лучше.