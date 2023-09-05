Что такое свистящие хрипы?
Свистящие хрипы — это свистящий звук, который возникает, когда человек пытается выдохнуть, но дыхательные пути в легких частично заблокированы.
Свистящие хрипы часто возникают при астме, но могут быть вызваны аллергиями и инфекциями дыхательных путей, такими, как бронхиолит, простуда и грипп
У некоторых детей, у которых свистящие хрипы присутствуют в раннем детском возрасте, в дальнейшем развивается астма
Врачи иногда назначают лекарственные препараты для расширения дыхательных путей
В каких случаях следует показать ребенка врачу?
Нужно немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы, если у ребенка присутствуют свистящие хрипы и любой из этих настораживающих признаков:
свистящие хрипы при вдохе, а не только при выдохе;
учащенное дыхание;
использование при дыхании большого количества мышц грудной клетки;
расширение (раздувание) ноздрей при дыхании;
синюшный цвет кожи вокруг губ.
Если у ребенка свистящие хрипы, а также проблемы с приемом пищи или питьем, но отсутствуют настораживающие признаки, нужно связаться с врачом.
Что является причиной свистящих хрипов у детей?
Причиной свистящих хрипов, которые возникают внезапно, обычно является вирус, например, вызывающий простуду или грипп.
Если свистящие хрипы все время повторяются, их причиной обычно являются:
К менее распространенным причинам свистящих хрипов относятся:
предмет, пища или жидкость, которые вдохнули в легкие;
ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь);
Что будет происходить во время визита ребенка к врачу?
Врач расспросит о свистящих хрипах у ребенка и о том, страдают ли другие члены семьи аллергическими реакциями или астмой. Врачи также проведут физикальное обследование.
Какие исследования будет необходимо провести ребенку?
Если свистящие хрипы возникли у ребенка впервые, врачи могут провести одно или более исследований:
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки для выявления инородного тела, попавшего в легкие при вдохе, пневмонии или сердечной недостаточности
Прикрепить датчик к пальцу руки ребенка для безболезненного измерения уровня кислорода в крови (пульсоксиметрия)
Если врачи уверены, что причиной свистящих хрипов у ребенка является астма, они обычно не проводят исследования каждый раз, когда у ребенка возникает свистящие хрипы.
Если свистящие хрипы продолжают повторяться и не проходят при использовании лекарственных препаратов для лечения астмы, врачи могут провести другие исследования:
Исследования глотания, в ходе которых врачи снимают видео, как ребенок глотает пищу или жидкость
Бронхоскопию, при которой врачи вводят небольшую гибкую трубку с камерой через нос и горло ребенка, чтобы осмотреть легкие
Как врачи лечат свистящие хрипы у детей?
Врачи могут назначить ребенку ингалятор для вдыхания лекарственных препаратов, которые расширяют дыхательные пути. Это те же лекарственные препараты, которые используются для лечения астмы, но они также эффективны для лечения свистящих хрипов, причиной которых не является астма. При тяжелых эпизодах свистящих хрипов у ребенка врачи могут также назначать кортикостероиды внутривенно или внутрь.
Ингаляторы
Ингаляторы (также называются дозирующими ингаляторами) — это небольшие портативные устройства. Они являются самым распространенным методом применения лекарственных препаратов для лечения астмы. Они превращают лекарственный препарат в мелкий аэрозоль, который можно вдохнуть. Более простым в использовании является ингалятор со спейсером или камерой.