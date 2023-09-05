Нужно немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы, если у ребенка присутствуют свистящие хрипы и любой из этих настораживающих признаков:

свистящие хрипы при вдохе, а не только при выдохе;

учащенное дыхание;

использование при дыхании большого количества мышц грудной клетки;

расширение (раздувание) ноздрей при дыхании;

синюшный цвет кожи вокруг губ.

Если у ребенка свистящие хрипы, а также проблемы с приемом пищи или питьем, но отсутствуют настораживающие признаки, нужно связаться с врачом.