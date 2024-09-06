Что такое половое созревание?
Половое созревание — последняя часть детства, во время которой мальчики и девочки становятся половозрелыми. Они начинают больше походить на взрослых и становятся способными к рождению детей. У мальчиков появляются волосы на лице и теле, низкий голос и увеличиваются яички. У девочек растут молочные железы и волосы на лобке. Половое созревание обычно начинается в возрасте от 8 до 13 лет у девочек и в возрасте от 10 до 14 лет у мальчиков.
Что такое задержка полового созревания?
Задержка полового созревания – это когда половое созревание начинается позднее, чем ожидалось. Половое созревание задерживается, если оно начинается после 13 лет у девочек и после 14 лет у мальчиков.
Задержка полового созревания может быть нормальной, если у многих членов семьи половое созревание тоже началось поздно
Иногда задержка полового созревания вызвана проблемами со здоровьем, или потому, что ребенок проходил лучевую или химиотерапию (например, для лечения рака)
Признаком задержки полового созревания у мальчиков является отсутствие роста яичек к 14 годам
Признаки задержки полового созревания у девочек включают отсутствие роста молочных желез к 13 годам или отсутствие менструаций к 16 годам
Лечение зависит от того, что является причиной задержки полового созревания — врачи могут назначить ребенку прием гормонов
Основные этапы полового развития у девочек и мальчиков
Во время полового созревания половое развитие происходит в определенной последовательности. Однако, когда именно начинаются изменения и как быстро они происходят, варьирует от человека к человеку.
У девочек половое созревание начинается примерно в возрасте от 8 до 13 лет и длится около 4 лет.
У мальчиков процесс полового созревания начинается примерно в возрасте от 9 до 14 лет и продолжается от 4 до 6 лет.
Диаграмма показывает типичную последовательность и нормальный диапазон развития основных этапов полового развития.
Что является причиной задержки полового созревания?
Задержка полового созревания может быть нормальным, передающимся по наследству отличием. В большинстве случаев у здоровых детей с задержкой полового созревания будет поздний скачок роста и, в конечном итоге, они догонят других детей своего возраста.
Иногда задержка полового созревания вызвана другой проблемой со здоровьем, такой как:
Лечение рака
У мальчиков — травме или инфекция яичек
Генетическая проблема, влияющая на гормоны, например синдром Тернера
Часто задержка полового созревания встречается у девочек, которые сидят на диете или слишком интенсивно тренируются.
Какими симптомами проявляется задержка полового созревания?
Задержка полового созревания чаще встречается у мальчиков. У мальчиков с задержкой полового созревания обычно:
Отсутствует рост яичек к 14 годам
Невысокий рост
У девочек с задержкой полового созревания обычно:
Отсутствует развитие груди к 13 годам
Отсутствуют менструации к 16 годам
Если у детей присутствует задержка полового созревания, их могут дразнить или запугивать.
В каких случаях следует показать ребенка врачу по поводу задержки полового созревания?
Мальчики, не имеющие признаков полового созревания, должны обратиться к врачу к возрасту 14 лет
Девочки, у которых отсутствуют признаки полового созревания, должны обратиться к врачу к 12–13 годам; также к врачу должны обратиться девочки, у которых к 16 годам еще не было менструаций
Лечащий врач ребенка может захотеть осматривать ребенка каждые 6 месяцев, чтобы узнать, начался ли период полового созревания.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка задержка полового созревания?
Врачи ставят диагноз задержки полового созревания на основании полового развития ребенка.
Чтобы узнать, задерживается половое созревание, врачи спрашивают о привычках питания ребенка. Также они проводят следующие обследования:
рентгенологические исследования костей ребенка;
Анализы крови
Анализы уровня гормонов
Иногда генетический анализ
иногда МРТ (магнитно-резонансная томография), чтобы убедиться в отсутствии проблем с головным мозгом или гипофизом.
Как врачи лечат задержку полового созревания?
Врачи будут лечить любые проблемы со здоровьем, которые не дают начаться половому созреванию.
Дети, у которых отмечается естественная задержка созревания, обычно не нуждаются в каком-либо лечении. Если задержка полового созревания является причиной сильного стресса или продолжается длительное время, врачи могут назначить половые гормоны. Половые гормоны позволят половому созреванию начаться и помогут ребенку развиваться физически и сексуально.
Генетические заболевания не могут быть излечены, но прием половых гормонов может помочь в физическом развитии.