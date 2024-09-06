Задержка полового созревания может быть нормальным, передающимся по наследству отличием. В большинстве случаев у здоровых детей с задержкой полового созревания будет поздний скачок роста и, в конечном итоге, они догонят других детей своего возраста.

Иногда задержка полового созревания вызвана другой проблемой со здоровьем, такой как:

Часто задержка полового созревания встречается у девочек, которые сидят на диете или слишком интенсивно тренируются.