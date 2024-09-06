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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дефицит гормона роста у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое дефицит гормона роста?

Дефицит гормона роста — это патология, вызванная недостаточной выработкой гормона роста гипофизом. Он может приводить к общему замедлению роста и низкорослости.

  • Низкорослость — это рост, который ниже, чем рост почти всех других детей того же возраста и пола.

  • Низкорослость не всегда означает, что имеется проблема.

  • Другие симптомы дефицита гормона роста зависят от возраста ребенка и причины дефицита.

  • Если у детей недостаточно гормона роста, врачи делают уколы гормона роста

Низкорослость — это не то же самое, что карликовость, которая также называется «остеохондродисплазией». У детей с карликовостью наблюдается генетическое заболевание, которое, в дополнение к низкорослости, приводит к аномальному росту и развитию костей и хрящей.

Что является причиной дефицита гормона роста?

Гормон роста — это химическое вещество, который вырабатывается в гипофизе в головном мозге. Он дает сигнал всем тканям организма к росту и развитию. В большинстве случаев врачи не знают, почему у ребенка недостаточно гормона роста. Но иногда это вызвано другой проблемой со здоровьем, такой как:

  • опухоль или травма головного мозга;

  • Воздействие радиации

  • инфекция, например менингит и туберкулез.

Какими симптомами проявляется дефицит гормона роста?

Основные симптомы дефицита гормона роста:

  • неудовлетворительная общая скорость роста;

  • очень низкий по сравнению с другими детьми того же возраста и пола рост.

Дети с дефицитом гормона роста обычно:

  • Медленно растут

  • Взрослые зубы у них вырастают позже, чем обычно

  • Имеют нормальные пропорции (их руки и ноги соответствуют их росту)

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка дефицит гормона роста?

Врачи:

  • измеряют рост и вес ребенка и отмечают их на картах физического развития;

  • выполнят рентгенологическое исследование костей кисти ребенка для определения костного возраста.

Чтобы выяснить причину замедления роста у ребенка, врачи могут выполнить:

Врачи проводят МРТ головы для выявления опухолей или других проблем с железой, которая вырабатывает гормон роста (гипофиз).

Как врачи лечат дефицит гормона роста?

Врачи лечат дефицит гормона роста с помощью:

  • уколов гормона роста.

Гормон роста эффективен только в том случае, если его использовать до того, как кости перестанут расти.

Если у ребенка опухоль головного мозга, врачи могут удалить ее хирургическим путем.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.