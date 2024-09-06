Дефицит гормона роста — это патология, вызванная недостаточной выработкой гормона роста гипофизом. Он может приводить к общему замедлению роста и низкорослости.

Низкорослость — это рост, который ниже, чем рост почти всех других детей того же возраста и пола.

Низкорослость не всегда означает, что имеется проблема.

Другие симптомы дефицита гормона роста зависят от возраста ребенка и причины дефицита.

Если у детей недостаточно гормона роста, врачи делают уколы гормона роста

Низкорослость — это не то же самое, что карликовость, которая также называется «остеохондродисплазией». У детей с карликовостью наблюдается генетическое заболевание, которое, в дополнение к низкорослости, приводит к аномальному росту и развитию костей и хрящей.