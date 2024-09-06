Что такое дефицит гормона роста?
Дефицит гормона роста — это патология, вызванная недостаточной выработкой гормона роста гипофизом. Он может приводить к общему замедлению роста и низкорослости.
Низкорослость — это рост, который ниже, чем рост почти всех других детей того же возраста и пола.
Низкорослость не всегда означает, что имеется проблема.
Другие симптомы дефицита гормона роста зависят от возраста ребенка и причины дефицита.
Если у детей недостаточно гормона роста, врачи делают уколы гормона роста
Низкорослость — это не то же самое, что карликовость, которая также называется «остеохондродисплазией». У детей с карликовостью наблюдается генетическое заболевание, которое, в дополнение к низкорослости, приводит к аномальному росту и развитию костей и хрящей.
Что является причиной дефицита гормона роста?
Гормон роста — это химическое вещество, который вырабатывается в гипофизе в головном мозге. Он дает сигнал всем тканям организма к росту и развитию. В большинстве случаев врачи не знают, почему у ребенка недостаточно гормона роста. Но иногда это вызвано другой проблемой со здоровьем, такой как:
опухоль или травма головного мозга;
Воздействие радиации
инфекция, например менингит и туберкулез.
Какими симптомами проявляется дефицит гормона роста?
Основные симптомы дефицита гормона роста:
неудовлетворительная общая скорость роста;
очень низкий по сравнению с другими детьми того же возраста и пола рост.
Дети с дефицитом гормона роста обычно:
Медленно растут
Взрослые зубы у них вырастают позже, чем обычно
Имеют нормальные пропорции (их руки и ноги соответствуют их росту)
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка дефицит гормона роста?
Врачи:
измеряют рост и вес ребенка и отмечают их на картах физического развития;
выполнят рентгенологическое исследование костей кисти ребенка для определения костного возраста.
Чтобы выяснить причину замедления роста у ребенка, врачи могут выполнить:
Анализы крови
Врачи проводят МРТ головы для выявления опухолей или других проблем с железой, которая вырабатывает гормон роста (гипофиз).
Как врачи лечат дефицит гормона роста?
Врачи лечат дефицит гормона роста с помощью:
уколов гормона роста.
Гормон роста эффективен только в том случае, если его использовать до того, как кости перестанут расти.
Если у ребенка опухоль головного мозга, врачи могут удалить ее хирургическим путем.