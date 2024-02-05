Диафрагма — это мышца между грудной и брюшной полостью, принимающая участие в дыхании. Грыжа — это отверстие или слабое место в мышце.
Что такое диафрагмальная грыжа?
Диафрагмальная грыжа — это отверстие или слабое место в диафрагме, которое позволяет некоторым органам брюшной полости выпячиваться в грудную клетку.
Младенцы могут родиться с диафрагмальной грыжей
Желудок, кишечник, печень или селезенка ребенка могут выпячиваться в грудную клетку на одной стороне и давить на легкое
Диафрагмальная грыжа почти всегда находится слева
При рождении она может вызывать тяжелые проблемы с дыханием
Если органы брюшной полости попадут в грудную клетку до рождения, легкие на этой стороне могут не развиться нормально. Если органы брюшной полости попадут в грудную клетку после рождения, у ребенка будет затрудненное дыхание.
Что является причиной диафрагмальной грыжи?
Врачи точно не знают, почему у некоторых детей возникает диафрагмальная грыжа, но она часто встречается у детей с другими врожденными пороками.
Как врачи могут узнать, есть ли у ребенка диафрагмальная грыжа?
Врачи могут обнаружить диафрагмальную грыжу до рождения ребенка во время планового ультразвукового исследования. После рождения врачи выполняют рентгенологическое исследования органов грудной клетки.
Как врачи лечат диафрагмальную грыжу?
Для лечения диафрагмальной грыжи врачи:
При необходимости будут подавать ребенку кислород с помощью дыхательного аппарата (аппарат искусственной вентиляции легких)
Выполнят хирургическое вмешательство для восстановления отверстия или слабого места в диафрагме ребенка