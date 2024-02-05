Диафрагмальная грыжа — это отверстие или слабое место в диафрагме, которое позволяет некоторым органам брюшной полости выпячиваться в грудную клетку.

Младенцы могут родиться с диафрагмальной грыжей

Желудок, кишечник, печень или селезенка ребенка могут выпячиваться в грудную клетку на одной стороне и давить на легкое

Диафрагмальная грыжа почти всегда находится слева

При рождении она может вызывать тяжелые проблемы с дыханием

Если органы брюшной полости попадут в грудную клетку до рождения, легкие на этой стороне могут не развиться нормально. Если органы брюшной полости попадут в грудную клетку после рождения, у ребенка будет затрудненное дыхание.