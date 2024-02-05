Что такое дефект брюшной стенки?
Дефект брюшной стенки — это отверстие в коже и мышцах живота. Кишечник выходит через отверстие и подвергается воздействию воздуха.
Дефекты брюшной стенки являются врожденными пороками, которые видны сразу после рождения
Кишечник ребенка выпирает через отверстие в животе
Отверстие обычно находится в области пупка или возле него
Иногда кишечник покрыт тонкой оболочкой
Если кишечник не покрыт оболочкой, то перед рождением ребенка его может раздражать амниотическая жидкость
Чтобы вернуть кишечник в брюшную полость и закрыть отверстие, ребенку потребуется хирургическое вмешательство
У детей с дефектами брюшной стенки часто присутствуют другие врожденные пороки или генетические проблемы (такие как синдром Дауна).
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка дефект брюшной стенки?
Врачи обычно обнаруживают дефект брюшной стенки во время беременности в ходе планового ультразвукового исследования. Если проблема не обнаружена во время беременности, они увидят дефект сразу после рождения ребенка.
Как врачи лечат дефект брюшной стенки?
Врачи проведут лечение дефекта брюшной стенки сразу после рождения ребенка. Они сделают следующее:
Используют бинты для покрытия и защиты кишечника
Введут внутривенно жидкости и антибиотики
Введут пластиковую трубку через нос для удаления желудочных соков
Выполнят хирургическое вмешательство, чтобы вернуть кишечник обратно в брюшную полость и закрыть отверстие
Иногда врачам потребуется несколько дней для медленного растягивания кожи ребенка перед хирургическим вмешательством, чтобы иметь достаточный запас кожи для закрытия отверстия. Если из вышел большой отрезок кишечника, они могут вправлять его назад в брюшную полость понемногу за один раз в течение нескольких дней или недель.