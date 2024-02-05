Врачи проведут лечение дефекта брюшной стенки сразу после рождения ребенка. Они сделают следующее:

Используют бинты для покрытия и защиты кишечника

Введут внутривенно жидкости и антибиотики

Введут пластиковую трубку через нос для удаления желудочных соков

Выполнят хирургическое вмешательство, чтобы вернуть кишечник обратно в брюшную полость и закрыть отверстие

Иногда врачам потребуется несколько дней для медленного растягивания кожи ребенка перед хирургическим вмешательством, чтобы иметь достаточный запас кожи для закрытия отверстия. Если из вышел большой отрезок кишечника, они могут вправлять его назад в брюшную полость понемногу за один раз в течение нескольких дней или недель.