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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Болезнь Гиршпрунга

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник представляет собой длинную спиральную трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой. Толстый кишечник (толстая кишка) короче, но шире, и ведет от конца тонкого кишечника к прямой кишке.

Что такое болезнь Гиршпрунга?

Толстый кишечник покрыт мышцами, которые сокращаются для проталкивания через него кала. Болезнь Гиршпрунга — это врожденная патология, при которой в части толстого кишечника отсутствуют нервы, дающие сигнал мышцам сокращаться.

  • Кал накапливается в кишечнике и вызывает закупорку

  • Ребенка с болезнью Гиршпрунга может рвать, он может отказываться от еды и у него может быть вздутие живота

  • Врачи проводят хирургическое вмешательство для удаления части кишечника, в которой отсутствуют нервы

  • Без лечения болезнь Гиршпрунга может привести к смертельной инфекции кишечника — энтероколиту

Какими симптомами проявляется болезнь Гиршпрунга?

К симптомам относятся:

  • У новорожденных отсутствие дефекации в течение первых 24 часов после рождения

  • Рвота зеленым или коричневым

  • Вздутие живота

  • отказ от еды;

Если закупорена только небольшая часть толстой кишки ребенка, симптомы могут быть легкими и включать:

  • Тонкий кал, например, в виде ленты

  • Вздутие живота

  • Отсутствие прибавки массы тела

  • Отсутствие дефекации

Диагноз детям с легкими симптомами может не выставляться до более позднего периода в детстве или, в редких случаях, во взрослом возрасте.

Если болезнь Гиршпрунга не лечить, у ребенка может развиться энтероколит. Он может представлять угрозу для жизни и сопровождаться следующими симптомами:

  • Внезапная повышение температуры тела

  • вздутие живота;

  • Приступообразная диарея

Как врачи могут узнать, есть ли у ребенка болезнь Гиршпрунга?

Врачи могут заподозрить болезнь Гиршпрунга, если у ребенка в первые 24 часа после рождения отсутствует дефекация.

Врачи проводят обследование на болезнь Гиршпрунга с помощью следующих методов:

  • Рентгеноскопическое обследование с использованием бариевой клизмы;

  • Биопсия прямой кишки (врачи берут небольшой кусочек прямой кишки ребенка, чтобы изучить его под микроскопом)

  • Измерение давления в прямой кишке ребенка

Как врачи лечат болезнь Гиршпрунга?

Врачи лечат болезнь Гиршпрунга с помощью следующих методов:

  • Выполняют хирургическое вмешательство для удаления аномального участка кишечника и соединения двух концов действующего кишечника

Иногда, если ребенок очень болен, врачи сначала выполняют временную колостомию. Они делают отверстие в толстой кишке и соединяют его с отверстием в животе. Кал ребенка выходит из отверстия в мешок до тех пор, пока ребенок достаточно не окрепнет, чтобы выдержать еще одно хирургическое вмешательство. Затем врачи выполняют второе хирургическое вмешательство для удаления неработающего участка кишечника, соединения концов действующего кишечника и закрытия отверстия колостомы.   

Врачи лечат инфекцию (энтероколит) с помощью следующих методов:

  • Внутривенное введение жидкостей и антибиотиков

  • Вымывание каловых масс из кишечника соленой водой, которая вводится через трубку в прямую кишку

  • Хирургическое вмешательство

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.