К симптомам относятся:

У новорожденных отсутствие дефекации в течение первых 24 часов после рождения

Рвота зеленым или коричневым

Вздутие живота

отказ от еды;

Если закупорена только небольшая часть толстой кишки ребенка, симптомы могут быть легкими и включать:

Тонкий кал, например, в виде ленты

Вздутие живота

Отсутствие прибавки массы тела

Отсутствие дефекации

Диагноз детям с легкими симптомами может не выставляться до более позднего периода в детстве или, в редких случаях, во взрослом возрасте.

Если болезнь Гиршпрунга не лечить, у ребенка может развиться энтероколит. Он может представлять угрозу для жизни и сопровождаться следующими симптомами: