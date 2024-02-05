В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник представляет собой длинную спиральную трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой. Толстый кишечник (толстая кишка) короче, но шире, и ведет от конца тонкого кишечника к прямой кишке.
Что такое болезнь Гиршпрунга?
Толстый кишечник покрыт мышцами, которые сокращаются для проталкивания через него кала. Болезнь Гиршпрунга — это врожденная патология, при которой в части толстого кишечника отсутствуют нервы, дающие сигнал мышцам сокращаться.
Кал накапливается в кишечнике и вызывает закупорку
Ребенка с болезнью Гиршпрунга может рвать, он может отказываться от еды и у него может быть вздутие живота
Врачи проводят хирургическое вмешательство для удаления части кишечника, в которой отсутствуют нервы
Без лечения болезнь Гиршпрунга может привести к смертельной инфекции кишечника — энтероколиту
Какими симптомами проявляется болезнь Гиршпрунга?
К симптомам относятся:
У новорожденных отсутствие дефекации в течение первых 24 часов после рождения
Рвота зеленым или коричневым
Вздутие живота
отказ от еды;
Если закупорена только небольшая часть толстой кишки ребенка, симптомы могут быть легкими и включать:
Тонкий кал, например, в виде ленты
Вздутие живота
Отсутствие прибавки массы тела
Отсутствие дефекации
Диагноз детям с легкими симптомами может не выставляться до более позднего периода в детстве или, в редких случаях, во взрослом возрасте.
Если болезнь Гиршпрунга не лечить, у ребенка может развиться энтероколит. Он может представлять угрозу для жизни и сопровождаться следующими симптомами:
Внезапная повышение температуры тела
вздутие живота;
Приступообразная диарея
Как врачи могут узнать, есть ли у ребенка болезнь Гиршпрунга?
Врачи могут заподозрить болезнь Гиршпрунга, если у ребенка в первые 24 часа после рождения отсутствует дефекация.
Врачи проводят обследование на болезнь Гиршпрунга с помощью следующих методов:
Рентгеноскопическое обследование с использованием бариевой клизмы;
Биопсия прямой кишки (врачи берут небольшой кусочек прямой кишки ребенка, чтобы изучить его под микроскопом)
Измерение давления в прямой кишке ребенка
Как врачи лечат болезнь Гиршпрунга?
Врачи лечат болезнь Гиршпрунга с помощью следующих методов:
Выполняют хирургическое вмешательство для удаления аномального участка кишечника и соединения двух концов действующего кишечника
Иногда, если ребенок очень болен, врачи сначала выполняют временную колостомию. Они делают отверстие в толстой кишке и соединяют его с отверстием в животе. Кал ребенка выходит из отверстия в мешок до тех пор, пока ребенок достаточно не окрепнет, чтобы выдержать еще одно хирургическое вмешательство. Затем врачи выполняют второе хирургическое вмешательство для удаления неработающего участка кишечника, соединения концов действующего кишечника и закрытия отверстия колостомы.
Врачи лечат инфекцию (энтероколит) с помощью следующих методов:
Внутривенное введение жидкостей и антибиотиков
Вымывание каловых масс из кишечника соленой водой, которая вводится через трубку в прямую кишку
Хирургическое вмешательство