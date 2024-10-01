Что такое расщелина позвоночника?
Расщелина позвоночника — врожденный порок позвоночника. Позвоночник нерожденного ребенка не формируется нормально. Иногда поражаются спинной мозг и выходящие из него нервы. Это может не вызывать проблем, или может быть причиной долгосрочных проблем с ходьбой, мочеиспусканием и дефекацией.
При расщелине позвоночника поражена средняя и нижняя часть спины
У некоторых детей также имеются дефекты головного мозга
Дефекты могут быть малыми или крупными
Небольшие дефекты обычно не вызывают симптомов
Крупные дефекты могут становиться причиной слабости в ногах и проблем с ходьбой, искривления позвоночника или нарушения мочеиспускания
Повреждение головного или спинного мозга гораздо более вероятно, когда ткань заметно выпирает из спины ребенка
Если обнажены части спинного мозга, у ребенка может развиться инфекция (менингит)
Расщелина позвоночника: Порок развития позвоночника
При расщелине позвоночника нарушается формирование костей позвоночника (позвонков). Расщелина позвоночника может быть различной степени тяжести.
При скрытой дизрафии спинного мозга, нарушается формирование одного или нескольких позвонков, при этом также могут поражаться спинной мозг и слои окружающей его ткани (мозговые оболочки). Существует несколько типов патологии с разной степенью тяжести неврологических расстройств. Диагноз иногда можно предположить на основании симптомов в области поясницы, таких как пучок волос, ямочка или пигментированный участок кожи над дефектом.
При менингоцеле мозговые оболочки выступают через не полностью сформированный позвонок, в результате чего под кожей образуется шишка, заполненная жидкостью. Спинной мозг занимает нормальное положение.
Самый тяжелый тип — менингомиелоцеле, при котором выступают мозговые оболочки и спинной мозг. Пораженный участок выглядит шероховатым и красным, и у младенца, скорее всего, будут иметь место тяжелые нарушения.
Что является причиной расщелины позвоночника?
Причины расщелины позвоночника включают:
Недостаточное количество витамина фолиевой кислоты до и во время беременности
Генетические заболевания
Использование определенных лекарственных препаратов во время беременности, например, вальпроата
Какими симптомами проявляется расщелина позвоночника?
У многих детей с небольшими пороками развития симптомы отсутствуют. Большинство симптомов связаны с повреждением головного или спинного мозга.
К симптомам относятся:
слишком большой объем жидкости в полостях внутри головного мозга (гидроцефалия);
Отставание в обучении
затруднения при глотании.
затруднения при ходьбе;
отсутствие нормальной чувствительности в коже над спинным мозгом;
неспособность к мочеиспусканию или затрудненное мочеиспускание;
Частые инфекции мочевыводящих путей
потеря контроля над дефекацией.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка расщепление позвоночника?
Во время второго триместра беременности врачи проводят скрининг. Он может включать:
Анализ крови
исследование жидкости, окружающей ребенка (амниоцентез).
Как врачи лечат расщепление позвоночника?
Обычно врачи проводят хирургическое вмешательство.
Группа специалистов принимает решение относительно типа и степени тяжести дефекта, и рассказывает семье о лечении и уходе
Врачи будут лечить проблемы, возникающие со стороны мочевого пузыря, костей, мышц и других областей
Можно ли предотвратить расщепление позвоночника?
Врачи рекомендуют всем женщинам, которые могут забеременеть или уже забеременели, принимать витамин фолиевую кислоту (фолат). Исследования показывают, что фолиевая кислота помогает предотвратить расщепление позвоночника и аналогичные дефекты у нерожденного ребенка.
У женщин, у которых уже был ребенок с расщелиной позвоночника, повышена вероятность рождения еще одного ребенка с таким же дефектом, и им следует принимать высокие дозы витаминов с фолиевой кислотой, начиная за 3 месяца до наступления беременности и на протяжении всего 1-го триместра беременности.
Вопрос о количестве фолиевой кислоты, которое нужно принимать, женщине следует обсудить со своим врачом.