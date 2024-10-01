Врачи рекомендуют всем женщинам, которые могут забеременеть или уже забеременели, принимать витамин фолиевую кислоту (фолат). Исследования показывают, что фолиевая кислота помогает предотвратить расщепление позвоночника и аналогичные дефекты у нерожденного ребенка.

У женщин, у которых уже был ребенок с расщелиной позвоночника, повышена вероятность рождения еще одного ребенка с таким же дефектом, и им следует принимать высокие дозы витаминов с фолиевой кислотой, начиная за 3 месяца до наступления беременности и на протяжении всего 1-го триместра беременности.

Вопрос о количестве фолиевой кислоты, которое нужно принимать, женщине следует обсудить со своим врачом.