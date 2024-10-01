Что такое гидроцефалия?
Гидроцефалия — это состояние, когда внутри головы слишком много воды. Иногда она называется «водянкой головного мозга».
В головном мозге есть несколько полостей, заполненных жидкостью. При гидроцефалии в этих полостях слишком много жидкости.
Избыток жидкости в головном мозге может привести к увеличению головы ребенка
Если давление в головном мозге слишком высокое, у ребенка могут возникать проблемы развития
Жидкость может накапливаться вследствие врожденного порока, кровоизлияния в головной мозг или опухоли головного мозга
Врачи проводят процедуры для отведения лишней жидкости
Что является причиной гидроцефалии?
Череп младенца состоит из нескольких различных костей. В течение первых нескольких лет эти кости соединяются лишь нежестко. Затем кости срастаются вместе в одну твердую кость. Но до срастания костей повышенное давление жидкости внутри мозга может привести к расхождению костей. Это предотвращает опасное повышение давление, но делает голову младенца более крупной. Череп у детей более старшего возраста и взрослых не может расширяться, поэтому повышенное давление повреждает головной мозг и может быстро привести к смерти.
Скопление лишней жидкости в головном мозге могут вызывать следующие факторы:
Врожденные пороки головного мозга
кровоизлияние в головной мозг;
Опухоли головного мозга
инфекции головного мозга;
Младенцы могут рождаться с гидроцефалией или же она может возникать после рождения.
Какими симптомами проявляется гидроцефалия?
Симптомы гидроцефалии зависят от того, где и сколько жидкости имеется. Младенец с гидроцефалией может:
Иметь аномально крупную головку
Проявлять беспокойство или мало интересоваться чем-либо
Возникать пронзительный плач
Сильно (фонтаном) рвать
судорожные припадки;
Иметь выпячивание мягких участков черепа
Иметь глаза, которые смотрят в разных направлениях (косоглазие)
У других детей может отмечаться головная боль, проблемы со зрением или оба симптома вместе.
Без лечения у детей с гидроцефалией могут возникать проблемы с обучением или потеря зрения.
СТИВ АЛЛЕН (STEVE ALLEN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка гидроцефалия?
Чтобы проверить наличие гидроцефалии, врачи проводят стандартные исследования до и после рождения ребенка:
До рождения врачи выполнят ультразвуковое исследование и измерят размер головы ребенка
После рождения ребенка врачи измеряют размер головы с помощью ленточных измерителей и, если они большие, они могут провести КТ (компьютерную томографию), МРТ (магнитно-резонансную томографию) или ультразвуковое исследование головы
Как врачи лечат гидроцефалию?
Врачи лечат гидроцефалию различными способами в зависимости от ее причины, количества жидкости и от того, усиливается ли она.
Если объем лишней жидкости небольшой и гидроцефалия не прогрессирует, лечение ребенку может не требоваться.
Для временного облегчения симптомов врачи могут:
Удалить жидкость с помощью иглы, введенной в головной мозг, или иногда в нижнюю часть спины (спинномозговая пункция)
Если объем жидкости большой или если жидкость вызывает симптомы, врачи могут:
Установить тонкую пластиковую трубку под названием шунт в головной мозг ребенка для отведения жидкости
Выполните хирургическое вмешательство на головном мозге, чтобы устранить проблему, вызывающую скопление жидкости
В случае установки шунта один конец пластиковой трубки находится в заполненной жидкостью полости в головном мозге. Трубка проходит под кожей ребенка, а другой конец находится внутри живота. Это создает путь для отведения жидкости из головного мозга.
Шунты обычно устанавливаются навсегда, но иногда врачи могут удалить их, когда ребенок становится старше.
Шунт может забиваться, разрываться или инфицироваться. Если это происходит, может потребоваться замена шунта.