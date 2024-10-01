Что такое гидроцефалия?

Что такое гидроцефалия?

Гидроцефалия — это состояние, когда внутри головы слишком много воды. Иногда она называется «водянкой головного мозга».

В головном мозге есть несколько полостей, заполненных жидкостью. При гидроцефалии в этих полостях слишком много жидкости.