Что такое вакцинации (вакцины)?
Вакцины — это способ заставить организм подготовиться к борьбе с некоторыми инфекциями. Они не действуют на инфекции после того, как человек заболел (в отличие от лекарственных препаратов). Вместо этого вакцины помогают не заболеть определенными инфекциями.
Вакцинацию иногда называют «иммунизацией», поскольку вакцины «учат» иммунную систему бороться с определенными заболеваниями. Если человек получил защиту от заболевания с помощью вакцины, считается, что он обладает «иммунитетом» к заболеванию.
Каждая вакцина действует для предотвращения только одного вида инфекции. Например, вакцина против гриппа помогает предотвратить грипп. И для полной эффективности может понадобиться применять вакцину несколько раз. Поскольку вакцины обычно применяют в виде укола (инъекции), несколько вакцин часто объединяют в один укол, таким образом необходимо меньшее количество уколов.
Врач назначает вакцинацию новорожденным и детям на основании стандартного календаря.
Врачи разработали календарь на основании возраста детей, в котором они подвергались риску разных инфекций.
Несоблюдение графика и поздние прививки подвергают ребенка риску заражения серьезной инфекцией.
В Соединенных Штатах Америки Центры по контролю и профилактике заболеваний предоставляют актуальные графики вакцинации и другую полезную информацию, доступную здесь:
Вакцины для детей: узнайте, какие вакцины рекомендованы ребенку в зависимости от его возраста.
Эффективны ли вакцины?
Да, вакцины снижают риск развития инфекции у ребенка. Дети, которым не проводили вакцинацию, могут заболеть или умереть от некоторых инфекций с большей долей вероятности, чем дети, прошедшие вакцинацию. Тем не менее, ни одна из вакцин не эффективна в 100 % случаев. Некоторые дети, которым была проведена вакцинация против определенных инфекций, все равно могут заразиться этими инфекциями.
В прошлом по причине заболеваний, которые сейчас можно предотвратить с помощью вакцинации, ежегодно умирали тысячи детей. Сотни тысяч тяжело болели. Благодаря вакцинам:
одно из смертельных заболеваний, оспа, было полностью уничтожено;
другие серьезные заболевания, такие, как полиомиелит, дифтерия и столбняк, на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки практически не встречаются.
Некоторые распространенные заболевания, такие как корь, лающий кашель (коклюш) и паротит, встречаются гораздо реже.
Почему необходимо проводить ребенку вакцинацию, если инфекции встречаются редко?
Много инфекций, возникновение которых может предотвратить вакцинация, все еще встречаются в Соединенных Штатах Америки и все еще распространены в других частях мира. Они могут очень быстро распространяться среди детей, не прошедших вакцинацию. Например, вспышки кори все еще происходят в Соединенных Штатах Америки. Эти вспышки возникают среди детей, которые не прошли вакцинацию против кори. Поэтому очень важно, чтобы вакцинацию проходили все дети.
Какие заболевания можно предотвратить с помощью вакцинации?
Имеются в наличии вакцины против перечисленных ниже инфекций, которые могут развиваться у детей. Много из них являются очень заразными, что значит, что они могут легко и быстро передаваться другим людям. Это значит, что, когда ребенок проходит вакцинацию, это помогает защитить также и других людей.
Ветрянка
COVID-19
Дифтерия
Гемофильная палочка (Haemophilus Influenzae) типа b (которая может вызывать менингит и пневмонию)
Гепатит А
Гепатит B
Вирус папилломы человека (который может вызывать рак шейки матки у девочек и остроконечные кондиломы у девочек и у мальчиков)
Инфлюэнца (грипп)
Корь
Менингококковая инфекция (которая может вызывать менингит)
Эпидемический паротит (свинка)
Коклюш (судорожный кашель)
Пневмококковая инфекция (которая может вызывать инфекционное поражение ушей, околоносовых пазух, пневмонию и менингит)
Полиомиелит
ротавирус;
Краснуха (германская корь)
Столбняк
Безопасны ли вакцины?
Да, вакцины считаются очень безопасными. У некоторых детей возникают побочные эффекты, но они редко бывают серьезными. А заболевания, возникновение которых предотвращают вакцины, более опасны для ребенка, чем побочные эффекты вакцин.
Прежде чем вакцина может быть использована, проводят оценку ее безопасности.
Часто побочные эффекты являются легкими, например, боль в месте инъекции, сыпь или незначительное повышение температуры тела.
Очень редко побочные эффекты вакцины являются более серьезными
Немедленно сообщите врачу, если у ребенка отмечаются какие-либо проблемы после вакцинации.
Возникает ли у ребенка после вакцинации аутизм?
Нет, связь между вакцинацией и аутизмом отсутствует.
Врачи всего мира провели много исследований для установления взаимосвязи между вакцинами и аутизмом, но не обнаружили ее
У детей, прошедших вакцинацию, вероятность развития аутизма по сравнению с детьми, которые не были вакцинированы, не повышается.