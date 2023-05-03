Вакцины — это способ заставить организм подготовиться к борьбе с некоторыми инфекциями. Они не действуют на инфекции после того, как человек заболел (в отличие от лекарственных препаратов). Вместо этого вакцины помогают не заболеть определенными инфекциями.

Вакцинацию иногда называют «иммунизацией», поскольку вакцины «учат» иммунную систему бороться с определенными заболеваниями. Если человек получил защиту от заболевания с помощью вакцины, считается, что он обладает «иммунитетом» к заболеванию.

Каждая вакцина действует для предотвращения только одного вида инфекции. Например, вакцина против гриппа помогает предотвратить грипп. И для полной эффективности может понадобиться применять вакцину несколько раз. Поскольку вакцины обычно применяют в виде укола (инъекции), несколько вакцин часто объединяют в один укол, таким образом необходимо меньшее количество уколов.

Врач назначает вакцинацию новорожденным и детям на основании стандартного календаря.

Врачи разработали календарь на основании возраста детей, в котором они подвергались риску разных инфекций.

Несоблюдение графика и поздние прививки подвергают ребенка риску заражения серьезной инфекцией.

В Соединенных Штатах Америки Центры по контролю и профилактике заболеваний предоставляют актуальные графики вакцинации и другую полезную информацию, доступную здесь: